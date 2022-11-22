Вайцеховская о деле Валиевой: «Надо было сделать дополнительные тесты до Олимпиады – относиться к этому так, что против нас будут сражаться всеми способами»

Журналист Елена Вайцеховская высказалсь о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

– Я в таких случаях рассуждаю достаточно цинично, но пытаюсь включить логику.

Правила таковы, что если в организм спортсмена попадает запрещенное вещество, то никого не волнует, откуда оно. Оно там есть – за это следует наказание. Это аксиома.

Можно ли проконтролировать спортсмена, застраховать его и 24 часа в сутки быть в нем уверенным? Нельзя. И остается единственный способ быть уверенным в чистоте человека, которого ты везешь на Олимпийские игры – это выездной допинг-контроль.

Раньше, я знаю точно абсолютно, во всех летних видах накануне Олимпиады такой контроль проводился. С единственной целью – не скрыть какой-то там возможный допинг, а предусмотреть ситуацию, в которой ты на 100% уверен в своем спортсмене.

Олимпийские игры – старт государственной значимости. И когда вывозится команда, должна быть гарантия, что команда абсолютно чистая.

– Так это же было не на Олимпиаде, на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

– А какая разница? Если это нашли – значит, это было. Значит, надо было сделать дополнительные тесты. Надо было относиться к этому так, что против нас будут сражаться всеми доступными способами. Ты улыбаешься, я понимаю, что говорю как человек, который вырос в Советском Союзе. Но я выросла в обстановке спортивной войны.

Я знаю, что любая мелочь, которой можно воспользоваться нашим оппонентам, будет пущена в ход. Так всегда было.

– Я тут разговаривал с одним большим чиновником. Говорю: слушайте, ну хоть раз примите решение нормальное, точно не надо обвинять девчонку, которая ни в чем… Он говорит: дайте нам нормальное объяснение. Когда вы сказали, что дедушка с бабушкой, которые принимают какие-то препараты, очистили конфетку и дали девочке – мы такие объяснения принимать не можем, это ненормально. Мы готовы рассматривать любые другие вещи. В итоге крайней оказалась Камила.

– Объяснение идиотское. И виноватых других нет, – сказала Вайцеховская в интервью Вячеславу Фетисову.

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