Томас Бах: «МОК ждет скорейшего решения по делу Валиевой. Вручим медали тем, кто заслужил их»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала в декабре.

Из-за этого сборной России не были вручены золотые медали командного турнира. Серебро завоевала сборная США.

В ноябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года. В WADA заявили, что будут настаивать на скорейшем вынесении решения по делу.

ждет скорейшего решения по делу Валиевой. Вручим медали тем, кто заслужил их», – сказал Бах.

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