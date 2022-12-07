Томас Бах: «МОК ждет скорейшего решения по делу Валиевой. Вручим медали тем, кто заслужил их»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала в декабре.
Из-за этого сборной России не были вручены золотые медали командного турнира. Серебро завоевала сборная США.
В ноябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в CAS и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года. В WADA заявили, что будут настаивать на скорейшем вынесении решения по делу.
«МОК ждет скорейшего решения по делу Валиевой. Вручим медали тем, кто заслужил их», – сказал Бах.
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