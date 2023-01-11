Бестемьянова о состоянии Костомарова: «Не думаю, что участие в ледовом шоу послужило толчком. Но, возможно, нагрузка усугубила»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова пожелала выздоровления олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

Накануне 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией, сейчас он находится в реанимации. В новогодние праздники фигурист выступал в ледовых шоу, в том числе в уличных представлениях на льду в мороз.

«Мы всю свою жизнь жили в таком же ритме, как и Роман. Мы выступали и на елках, и на открытых катках, и ничего – все выдерживали. Не думаю, что участие в ледовом шоу послужило толчком.

Предполагаю, что это какой-то вирус, но, возможно, нагрузка усугубила, потому что нагрузки обычно не рекомендуются, если человек заболел.

Температуры-то у него не было, если верить тому, что пишут, какая-то коварная болячка. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!» – сказала Бестемьянова.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?