Бестемьянова о состоянии Костомарова: «Не думаю, что участие в ледовом шоу послужило толчком. Но, возможно, нагрузка усугубила»

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Наталья Бестемьянова ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова пожелала выздоровления олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

Накануне 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией, сейчас он находится в реанимации. В новогодние праздники фигурист выступал в ледовых шоу, в том числе в уличных представлениях на льду в мороз.

«Мы всю свою жизнь жили в таком же ритме, как и Роман. Мы выступали и на елках, и на открытых катках, и ничего – все выдерживали. Не думаю, что участие в ледовом шоу послужило толчком.

Предполагаю, что это какой-то вирус, но, возможно, нагрузка усугубила, потому что нагрузки обычно не рекомендуются, если человек заболел.

Температуры-то у него не было, если верить тому, что пишут, какая-то коварная болячка. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!» – сказала Бестемьянова.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

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2 комментария

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Grads
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Может у него вирусная пневмония, которая передается воздушно - капельным путем? Риск заражения данным заболеванием повышается после недавно перенесенных заболеваний, таких как грипп или простуда.
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Лариса Шевкун
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Столько людей переживают за Романа, что он просто ОБЯЗАН выздороветь!
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