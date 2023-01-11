Мишин о госпитализации Костомарова: «Винить катки, мороз, шоу и организаторов — неправильно. Это просто неудачное стечение обстоятельств»

Теги Роман Костомаров сборная России Алексей Мишин танцы на льду Р-Спорт Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает, что неправильно винить выступление на морозе в причинах госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова

«Вы знаете, это то же самое, что Женя Семененко неудачно упал на катке нестандартного размера. Люди говорили, что нельзя проводить шоу на маленьких катках. Это просто случай — как на маленьких катках шоу проводить, так и в морозы.

Я помню, что мы катались на открытых катках во времена моей прогрессивной молодости и в очень сильный мороз. Другие спортсмены тоже катались — ничего не происходило.

Это просто неудачное стечение обстоятельств. Но теперь винить катки, мороз, шоу и организаторов — это неправильно», — сказал Мишин. 

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

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14 комментариев

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Анна Колесникова
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Ответ ретроградный меркурий
А переохлаждение организма и снижение иммунитета, конечно, тут ни при чем, да? Железная логика. Вирус гриппа, с которым человек лежит в постели - скорее всего минус одна-две недели из рабочего ритма. Тот же вирус гриппа, перенесенный на ногах, может привести к долгосрочным осложнениям. Тот же вирус, с работой на ногах на морозе - пневмония, реанимация, искусственная вентиляция легких и большая вероятность больше не увидеть родных, как это случилось с Костомаровым
Тут больше вопрос, почему больной человек не уходит на больничный и не лежит дома, вопрос к условиям контрактам, согласно которым он вынужден кататься больным. В конце концов он взрослый человек и сам принял решение выступать во время болезни, погода тут не виновата.
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Тайга86
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Вроде все правильно сказал - все в жизни дело случая, и от этого никто не застрахован. Единственное, таких случаев может стать больше, если спустя рукава подходить к безопасности, если сам спортсмен наплевательски будет относиться к своему здоровью, боясь кого-то подвести, не заработать и тд...если организаторы, видя, что спортсмен не в форме, травмирован или имеет проблемы со здоровьем, будут его уговаривать, говорить об ответственности, а то и контрактом трясти...Поэтому всем здоровья, трезвой головы и отсутствия чувства безнаказанности.
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kate_ko
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если честно, то даже как-то обидненько за Авербуха. чего только не начиталась за последние дни про него, средняя температура по больнице примерное следующая: поставить жадного еврея к стенке, да расстрелять, делов-то! народ, вы серьезно? может, спросим у самих спортсменов, как они относятся к Илье? по мне, так очень даже прилично, как минимум, это человек, который дает возможность спортсменам на так называемой пенсии зарабатывать. без шоу они кому, собственно говоря, нужны? ну подкатки, окей, но на них ничего толком не заработаешь, а шоу это реальный хлеб. короче, вообще не понимаю этой истерии. единственная претензия у меня лично к этим балам-маскарадам: хватит брать деньги из бюджета, давайте как-нибудь сами, товарищи бизнесмены. по сабжу согласна с Профом. Роману не повезло, и он как большинство мужчин, до последнего терпел и думал, да ладно, обойдется. не обошлось, блин!(
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ретроградный меркурий
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Ответ Анна Колесникова
У Костамарова грипп, а грипп - это вирусное заболевание. Возможно, что выступление во время болезни усугибило состояние и пошло осложнение, но первопричина все-же вирусная инфекция, а не холод.
А переохлаждение организма и снижение иммунитета, конечно, тут ни при чем, да? Железная логика. Вирус гриппа, с которым человек лежит в постели - скорее всего минус одна-две недели из рабочего ритма. Тот же вирус гриппа, перенесенный на ногах, может привести к долгосрочным осложнениям. Тот же вирус, с работой на ногах на морозе - пневмония, реанимация, искусственная вентиляция легких и большая вероятность больше не увидеть родных, как это случилось с Костомаровым
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Wiley Fox
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А может и карма
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ретроградный меркурий
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Профессор в очередной раз разочаровывает. Что, вот что должно произойти, чтобы, мать вашу, здоровье и жизнь спортсмена стали хоть чего-то стоить?! Женя получил серьёзную травму, сотрясение мозга, а мог и отёк головного мозга, и инвалидность получить из-за жадности Рудковской, которая заузила размеры катка и сделала освещение от пола, бьющее снизу в глаза. Все нормально, стечени обстоятельств. Рома, трижды дай бог ему здоровья и сил выкарабкаться, лежит в реанимации и сам уже не дышит из-за того, что его заставили кататься в -20 на открытом катке. Причём я уверен, что он приболел, но не мог отказаться из-за конских неустоек в контракте. Когда за это уже начнут бить по башке организаторов, да так, чтобы неустойка спортсмена была мелкой монетой по сравнению со штрафом и тюремным сроком за нарушение правил техники безопасности, СанПина и элементарных здравомыслия и уважения к здоровью артистов?!! Ешкин кот, ну они же не рабы на плантациях, не крепостные! Извините, но уже нет слов, один мат на уме.
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Natalia Solomakha
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Как они в унисон запели на эту тему все - редкое единодушие.
Как говорится, "Мы сочувствуем, но не от всего сердца." Дно пробивается в ФК с завидными постоянством и регулярностью.
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Amneris
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Ответ Kontiolahti
Судя по общей тональности бомондячих комментариев, Костомаров им родной, но Авербух и Ко все же чуточку роднее.
Верно подметили. Авер хорошо отстегивает, поэтому его надо защищать, а Романа просто «не повезло», но сбитые летчики неинтересны топам.
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Kareglazaya
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Ответ Kontiolahti
Судя по общей тональности бомондячих комментариев, Костомаров им родной, но Авербух и Ко все же чуточку роднее.
А разве шоу на открытом катке Авербух организовал? Насколько я поняла, это уже отдельное мероприятие, с Авербухом никак не связанное.
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Анна Колесникова
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну да, неудачное стечение обстоятельств. Шёл. Поскользнулся. Упал. Потерял сознание. Очнулся-пневмония!🥴
У Костамарова грипп, а грипп - это вирусное заболевание. Возможно, что выступление во время болезни усугибило состояние и пошло осложнение, но первопричина все-же вирусная инфекция, а не холод.
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Kontiolahti
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Судя по общей тональности бомондячих комментариев, Костомаров им родной, но Авербух и Ко все же чуточку роднее.
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ribikorto
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Когда открытые катки, выступления и тренировки на них были нормой люди и знали лучше что делать, чтобы избежать проблем со здоровьем. Утеплялись в определенных местах, после выхода со льда грелись у печек, сразу пили горячий чай или что-то еще. Возможно не выходили, если уже заболели. А те кто с детства тренировался на открытых катках, были привычны к этому и закалены. Поэтому сейчас эти шоу в морозы намного опаснее. В Якутии люди живут при суровых зимах с температурами по -50 и ничего, они знают что и как делать и привыкли, а если краснодарца туда забросить?
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eaz1952
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Давайте просто пожелаем Роме здоровья. И будем держать кулачки за него!
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ХавиГави_Паратрупер
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Ну да, неудачное стечение обстоятельств. Шёл. Поскользнулся. Упал. Потерял сознание. Очнулся-пневмония!🥴
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