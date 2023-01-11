Мишин о госпитализации Костомарова: «Винить катки, мороз, шоу и организаторов — неправильно. Это просто неудачное стечение обстоятельств»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает, что неправильно винить выступление на морозе в причинах госпитализации олимпийского чемпиона .

«Вы знаете, это то же самое, что Женя Семененко неудачно упал на катке нестандартного размера. Люди говорили, что нельзя проводить шоу на маленьких катках. Это просто случай — как на маленьких катках шоу проводить, так и в морозы.

Я помню, что мы катались на открытых катках во времена моей прогрессивной молодости и в очень сильный мороз. Другие спортсмены тоже катались — ничего не происходило.

Это просто неудачное стечение обстоятельств. Но теперь винить катки, мороз, шоу и организаторов — это неправильно», — сказал Мишин.

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