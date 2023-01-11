Мишин о госпитализации Костомарова: «Винить катки, мороз, шоу и организаторов — неправильно. Это просто неудачное стечение обстоятельств»
Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает, что неправильно винить выступление на морозе в причинах госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
«Вы знаете, это то же самое, что Женя Семененко неудачно упал на катке нестандартного размера. Люди говорили, что нельзя проводить шоу на маленьких катках. Это просто случай — как на маленьких катках шоу проводить, так и в морозы.
Я помню, что мы катались на открытых катках во времена моей прогрессивной молодости и в очень сильный мороз. Другие спортсмены тоже катались — ничего не происходило.
Это просто неудачное стечение обстоятельств. Но теперь винить катки, мороз, шоу и организаторов — это неправильно», — сказал Мишин.
Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?
Как говорится, "Мы сочувствуем, но не от всего сердца." Дно пробивается в ФК с завидными постоянством и регулярностью.