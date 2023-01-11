Журова о состоянии Костомарова: «Когда ты участвуешь в шоу и нет возможности отказаться, может произойти такая ситуация»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Накануне 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией, сейчас он находится в реанимации. С 29 декабря по 7 января он участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а затем выступал на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
«Понятно, что, когда ты участвуешь в шоу, у тебя есть обязательства и нет возможности отказаться, может произойти такая ситуация. Я видела, как на открытии катка на Красной площади фигуристки выступали в тоненьких платьях, я даже переживала за них, потому что сейчас очень холодно.
Если мы, конькобежцы, можем что-то под костюм себе подложить, то фигуристы, к сожалению, такой возможности лишены. Нужно относиться с пониманием того, что их выступления будут очень короткими, и что спортсмены не выдерживают автограф-сессии и фото после них.
В случае с Костомаровым, может быть, кто-то приболевший подошел к нему для совместной фотографии. А Роман – человек ответственный, поехал все равно выступать на мороз, и, возможно, имел уже какие-то симптомы заболевания. Допускаю это», – заявила Журова.
Почему в морозище -25 не отменили выступление на улице? Почему в мороз фигуристы катались в легких костюмах, которые годятся для прокатов на теплых, закрытых катках? Почему катать шоу на улице, в мороз разрешили фигуристу с явными признаками пневмониии, без врачебного осмотра.
Люди писали, что Роман катал шоу на улице в -25 , в легком костюме уже с кашлем, в плохом самочувствии. Врачебного осмотра очевидно не было, ни один врач его не пустил бы кататься в мороз на улице в таком состоянии. Да еще в легком концертном костюме.
Походу Роман шоу катал уже с воспалением легких, вот и такая развязка печальная.