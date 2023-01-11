Журова о состоянии Костомарова: «Когда ты участвуешь в шоу и нет возможности отказаться, может произойти такая ситуация»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Накануне 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией, сейчас он находится в реанимации. С 29 декабря по 7 января он участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а затем выступал на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Понятно, что, когда ты участвуешь в шоу, у тебя есть обязательства и нет возможности отказаться, может произойти такая ситуация. Я видела, как на открытии катка на Красной площади фигуристки выступали в тоненьких платьях, я даже переживала за них, потому что сейчас очень холодно.

Если мы, конькобежцы, можем что-то под костюм себе подложить, то фигуристы, к сожалению, такой возможности лишены. Нужно относиться с пониманием того, что их выступления будут очень короткими, и что спортсмены не выдерживают автограф-сессии и фото после них.

В случае с Костомаровым, может быть, кто-то приболевший подошел к нему для совместной фотографии. А Роман – человек ответственный, поехал все равно выступать на мороз, и, возможно, имел уже какие-то симптомы заболевания. Допускаю это», – заявила Журова.