Журова о состоянии Костомарова: «Когда ты участвуешь в шоу и нет возможности отказаться, может произойти такая ситуация»

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия Светлана Журова танцы на льду Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Накануне 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией, сейчас он находится в реанимации. С 29 декабря по 7 января он участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а затем выступал на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Понятно, что, когда ты участвуешь в шоу, у тебя есть обязательства и нет возможности отказаться, может произойти такая ситуация. Я видела, как на открытии катка на Красной площади фигуристки выступали в тоненьких платьях, я даже переживала за них, потому что сейчас очень холодно.

Если мы, конькобежцы, можем что-то под костюм себе подложить, то фигуристы, к сожалению, такой возможности лишены. Нужно относиться с пониманием того, что их выступления будут очень короткими, и что спортсмены не выдерживают автограф-сессии и фото после них.

В случае с Костомаровым, может быть, кто-то приболевший подошел к нему для совместной фотографии. А Роман – человек ответственный, поехал все равно выступать на мороз, и, возможно, имел уже какие-то симптомы заболевания. Допускаю это», – заявила Журова.

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18 комментариев

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Anneta28
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Ответ SALMON
🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ А почему Медведева, у которой был один флутц на две программы должна была выиграть ОИ?
А почему у Загитовой за два месяца, прошедшие с ФГП, компы выросли аж на 7 баллов? Ни у кого и никогда, ни до ни после, они не росли с такой скоростью. Что у нее так могло улучшиться за такой короткий срок - навыки катания или перфоманс? )) Кстати, такие баллы она не получала больше никогда.
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Самая цитируемая и вообще недура
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Ответ Elena Sopc
Помню как перед финалом гран при загитова выступала в платье без теплого белья, стояла вся синяя, тот сезон этери продала Алину в рабство посередине сезона навке
Тоже сразу вспомнила о том ее выступлении на красной площади.
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Самая цитируемая и вообще недура
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Ответ vanessa2021
Катать шоу НА УЛИЦЕ при морозе -25 в легком платье с кашлем, в плохом самочувствии. Без врачебного осмотра. Это норма???
Ян, ты б со своими тросами без страховки и квадами Семененко в темноте на льду с лужами, не особо-то выступала здесь.
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Elena Sopc
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Ответ vanessa2021
при любом исходе надо напрячь Авербуха и кто там еще организовывал шоу. Почему в морозище -25 не отменили выступление на улице? Почему в мороз фигуристы катались в легких костюмах, которые годятся для прокатов на теплых, закрытых катках? Почему катать шоу на улице, в мороз разрешили фигуристу с явными признаками пневмониии, без врачебного осмотра.
Жадность, с ума сходят, берут деньги из гос бюджета, надо же видимость выступлений сделать
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Мар-ина
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Ответ dima-dorozhkin
Вирусы в организм попадают не из-за мороза, а из-за контактов с переносчиками. Переохлаждение может лишь усугубить течение болезни, но и других причин для ослабления иммунитета предостаточно.
Вирусы и бактерии всегда вокруг нас. Переохлаждение организма всегда снижает иммунитет, поэтому частенько люди заболевают или обостряются, осложняются уже имеющие болезни именно после переохлаждения.
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vanessa2021
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Ответ Назар Игорь
Какие могут быть обязательства, о здоровье надо думать в первую очередь. Молодой мужик находится на грани жизни и смерти (не дай Бог!!!), владельцам и постановщикам шоу это до фонаря, бизнес прежде всего
при любом исходе надо напрячь Авербуха и кто там еще организовывал шоу.

Почему в морозище -25 не отменили выступление на улице? Почему в мороз фигуристы катались в легких костюмах, которые годятся для прокатов на теплых, закрытых катках? Почему катать шоу на улице, в мороз разрешили фигуристу с явными признаками пневмониии, без врачебного осмотра.
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SALMON
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Ответ Anneta28
А чего вы ждали от Этери? До этого она продала свою "любимую дочь" Медведеву, украв у нее золото ОИ, в обмен на контракт с Пумой, который Медведева никак не смогла бы заключить.
🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ А почему Медведева, у которой был один флутц на две программы должна была выиграть ОИ?
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Anneta28
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Ответ Elena Sopc
Помню как перед финалом гран при загитова выступала в платье без теплого белья, стояла вся синяя, тот сезон этери продала Алину в рабство посередине сезона навке
А чего вы ждали от Этери? До этого она продала свою "любимую дочь" Медведеву, украв у нее золото ОИ, в обмен на контракт с Пумой, который Медведева никак не смогла бы заключить.
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vanessa2021
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Ответ Last November
Для артистов это норма, обычная ситуация. Желаю выжить.
Катать шоу НА УЛИЦЕ при морозе -25 в легком платье с кашлем, в плохом самочувствии. Без врачебного осмотра. Это норма???
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vanessa2021
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Воспаление легких- это осложнение после гриппа или орз. Возникает не за пару дней,. А такое критическое состояние возникает , когда человек неделю минимум с воспалением легких гулял. А до этого дней 5 с гриппом.

Люди писали, что Роман катал шоу на улице в -25 , в легком костюме уже с кашлем, в плохом самочувствии. Врачебного осмотра очевидно не было, ни один врач его не пустил бы кататься в мороз на улице в таком состоянии. Да еще в легком концертном костюме.

Походу Роман шоу катал уже с воспалением легких, вот и такая развязка печальная.
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dima-dorozhkin
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Вирусы в организм попадают не из-за мороза, а из-за контактов с переносчиками. Переохлаждение может лишь усугубить течение болезни, но и других причин для ослабления иммунитета предостаточно.
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Orange carrot
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Сразу подумала про эти парковые спектакли. Между прочим, к концу праздников в Москве был неплохой такой морозище(ну для столицы). О чем организаторы думали? Кому так сильно нужны эти покатушки в парке? Кто в минус 20 в Москве или даже Подмосковье это будет смотреть? В парке
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Elena Sopc
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Ответ Назар Игорь
Какие могут быть обязательства, о здоровье надо думать в первую очередь. Молодой мужик находится на грани жизни и смерти (не дай Бог!!!), владельцам и постановщикам шоу это до фонаря, бизнес прежде всего
Помню как перед финалом гран при загитова выступала в платье без теплого белья, стояла вся синяя, тот сезон этери продала Алину в рабство посередине сезона навке
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Last November
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Для артистов это норма, обычная ситуация. Желаю выжить.
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Биатлонная зима
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Здоровья ⛸️👍
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Варлампий Варлампий
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Ответ KMR
Впервые она адекватно оценила действия,в отличии от остальных
Что адекватного от Журовой может быть? Нет возможности отказаться это как? Такой нет возможности только у иранца, приговоренного к смертной казни, в любом другом случае ты можешь пойти другой дорогой
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Назар Игорь
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Какие могут быть обязательства, о здоровье надо думать в первую очередь. Молодой мужик находится на грани жизни и смерти (не дай Бог!!!), владельцам и постановщикам шоу это до фонаря, бизнес прежде всего
+18
-1
+17
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KMR
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Впервые она адекватно оценила действия,в отличии от остальных
+6
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