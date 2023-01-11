Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась об итогах опроса ВЦИОМ, по результатам которого фигуристка была названа спортсменом года в России.

На втором месте – лыжник Александр Большунов, на третьем – хоккеист Александр Овечкин.

«Я не голосовала, но я хочу поздравить этих ребят, это очень важный момент, что болельщики и любители спорта тобой интересуются и обращают на тебя внимание.

У меня есть свое представление, для меня лучший спортсмен года — это тот, который показал высочайший результат, не просто участвовал своим присутствием на экране.

Для меня точно лучший Александр Большунов, но очень тяжело подводить итоги 2022 года, где у нас очень мало было соревнований.

Самое яркое событие у нас — Олимпиада, дальше все было в урезанном состоянии», – сказала Роднина.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3