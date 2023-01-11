Ирина Роднина: «Спортсмен года — тот, кто показал высочайший результат, не просто участвовал своим присутствием на экране. Для меня точно лучший Большунов»

Теги сборная России лыжные гонки Ирина Роднина Александр Большунов Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об итогах опроса ВЦИОМ, по результатам которого фигуристка Камила Валиева была названа спортсменом года в России. 

На втором месте – лыжник Александр Большунов, на третьем – хоккеист Александр Овечкин. 

«Я не голосовала, но я хочу поздравить этих ребят, это очень важный момент, что болельщики и любители спорта тобой интересуются и обращают на тебя внимание.

У меня есть свое представление, для меня лучший спортсмен года — это тот, который показал высочайший результат, не просто участвовал своим присутствием на экране.

Для меня точно лучший Александр Большунов, но очень тяжело подводить итоги 2022 года, где у нас очень мало было соревнований.

Самое яркое событие у нас — Олимпиада, дальше все было в урезанном состоянии», – сказала Роднина. 

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frost30
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Большунов, Овечкин, Щербакова… да кто угодно. Нет выбрали допингистку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Любовь народа не считает медальки, ибо это особое, более тонкое чувство
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ретроградный меркурий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Wiley Fox
Если кто-то думает, что это адекватость от Иры, то он ошибается Это пикировка с Тарасовой
Адекватность от Родниной - это уже попахивает оксюмороном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ретроградный меркурий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ frol92
Ну тут соглашусь, пожалуй... 1 место должно быть у Большунова, 2 у Овечкина, 3 у Непряевой.
А что в этом списке, простите, делает Овечкин? Он что, кубок Стэнли выиграл? Харт трофи или Морис Ришар забрал? Он набивает стату в погоне за рекордом Гретцки - занятие, безусловно, знаменательное, но ни разу не тянущее на спортсмена года. Он в лиге даже не в первой десятке игроков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Томас Бах : Спортсмен года и символ чистого спорта
Серена Уильямс .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kovka Gnutik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ребята, вы о чём?
Результаты опроса могут быть неправильными только в одном случае - если они подделаны.
Во всех остальных случаях они объективны, нравятся нам эти результаты или нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если кто-то думает, что это адекватость от Иры, то он ошибается

Это пикировка с Тарасовой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Самое яркое событие года - финал кубка России по футболу и 70 тыс. зрителей на нем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Люди называют тех, о ком слышали. О Большунове они слышат по престольным спортивным праздникам, Овечкин всем оскомину давно набил, а Валиева - один из символов суверенного спорта, авыдокажите. Угадайте с третьего раза, кто победит? Плюс, уж простите, 7 процентов не сравнятся с 146.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zhuuuzhik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
200%! Уж Большунов-то куда как больше крутых результатов, чем Камила показал, и уж тем более на Олимпиаде. Да и у Овечкина был год прекрасный. Что здесь делает Камила с её историей - непонятно от слова совсем. Фигуристка прекрасная, но спортсменка года...
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В Госдуме стоит тоже провести опрос на звание самого бесполезного,долгоиграющего депутата.Уверен,Ирина Константиновна претендовала бы на победу с огромым отрывом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уже много раз замечено - не любит все-таки Ирина наших девушек-фигуристок) Они раздражают ее своей молодостью, красотой и нереальным мастерством...всё то, чего никогда не было и не будет у Ирины(ну кроме ушедшей молодости). Но медали останутся безусловно...Именно благодаря им, она теперь смотрит на всех свысока, именно ими протестует против молодости, красоты и мастерства...)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну тут соглашусь, пожалуй...
1 место должно быть у Большунова, 2 у Овечкина, 3 у Непряевой.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий