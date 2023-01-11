Ирина Роднина: «Спортсмен года — тот, кто показал высочайший результат, не просто участвовал своим присутствием на экране. Для меня точно лучший Большунов»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об итогах опроса ВЦИОМ, по результатам которого фигуристка Камила Валиева была названа спортсменом года в России.
На втором месте – лыжник Александр Большунов, на третьем – хоккеист Александр Овечкин.
«Я не голосовала, но я хочу поздравить этих ребят, это очень важный момент, что болельщики и любители спорта тобой интересуются и обращают на тебя внимание.
У меня есть свое представление, для меня лучший спортсмен года — это тот, который показал высочайший результат, не просто участвовал своим присутствием на экране.
Для меня точно лучший Александр Большунов, но очень тяжело подводить итоги 2022 года, где у нас очень мало было соревнований.
Самое яркое событие у нас — Олимпиада, дальше все было в урезанном состоянии», – сказала Роднина.
ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3
Серена Уильямс .
Результаты опроса могут быть неправильными только в одном случае - если они подделаны.
Во всех остальных случаях они объективны, нравятся нам эти результаты или нет.
Это пикировка с Тарасовой
1 место должно быть у Большунова, 2 у Овечкина, 3 у Непряевой.