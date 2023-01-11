Тихонов о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ : «Наверное, за внешность выбрали. Решение вынесено несправедливое»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Камилу Валиеву нельзя назвать спортсменом года.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года.
– Наверное Валиеву за внешность выбрали. Я сомневаюсь в правильности этого решения. Просто фигурное катание больше показывают, оно более интересное. Но надо создавать нормальную комиссию спортсменов просто. И вот они будут решать это вопрос, они посчитают все нужные медали, баллы, очки. Я считаю, что решение вынесено несправедливое. Должны решать профессионалы.
– Кто заслуживает считаться спортсменом 2022 года в России?
– Большунов, однозначно. Мне и самому нравится фигурное катание. Но назвать Большунова было бы более справедливым решением, – сказал Тихонов.
А вот спец. комиссия по подсчету завоеванных титулов это дельное предложение. И будет справедливое решение , скорее всего.
Но ведь уже все эти Премии и Лучший спортсмен года официальные, методом голосования отданы Щербаковой.
А голосование у нас сейчас тоже надо проводить с комиссией и сисадминами, так как замечены крутые накрутки. Но организаторы предпочитают этого не замечать. Хотя программистам это увидеть запросто.
В этом году просто особенные , там где АЩ участвует, надо все тщательно перепроверить. Команда ее пиарщиков четко замечена в этом деле.
Не упрощайте, не держите людей за глупых. Кто не следит за спортом, тот отказывается отвечать. Те кто следят за спортом, называют своих любимых спортсменов. Большинство людей посчитали Камилу лучшей спортсменкой, и это факт.
Говорящий ник с явно ПЛЮШЕВЫМИ МОЗГАМИ...
Какое решение, это опрос ВЦИОМ.
Возможно, эта группа из-за ощущения бесприютности и ненужности тяготеет ощущать себя частью чего-то большего, стремится прилепиться к каким-то рисуемым ей виртуальным общностям, и воспроизводит то, что чаще всего попадало ей в уши незадолго перед опросом. И раскладывает инфоповоды в уме - на приемлемые и неприемлемые - способом, не отличающимся от повторяемой, и повторяемой, и повторяемой гос.повестки.
А ЩЕРБАКОВА ПУСТОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАС????