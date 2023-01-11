Тихонов о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ : «Наверное, за внешность выбрали. Решение вынесено несправедливое»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что нельзя назвать спортсменом года.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года.

– Наверное Валиеву за внешность выбрали. Я сомневаюсь в правильности этого решения. Просто фигурное катание больше показывают, оно более интересное. Но надо создавать нормальную комиссию спортсменов просто. И вот они будут решать это вопрос, они посчитают все нужные медали, баллы, очки. Я считаю, что решение вынесено несправедливое. Должны решать профессионалы.

– Кто заслуживает считаться спортсменом 2022 года в России?

– Большунов, однозначно. Мне и самому нравится фигурное катание. Но назвать Большунова было бы более справедливым решением, – сказал Тихонов.