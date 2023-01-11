Тихонов о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ : «Наверное, за внешность выбрали. Решение вынесено несправедливое»

Теги Александр Тихонов сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) женское катание Александр Большунов Камила Валиева Фигурное катание

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Камилу Валиеву нельзя назвать спортсменом года.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года.

– Наверное Валиеву за внешность выбрали. Я сомневаюсь в правильности этого решения. Просто фигурное катание больше показывают, оно более интересное. Но надо создавать нормальную комиссию спортсменов просто. И вот они будут решать это вопрос, они посчитают все нужные медали, баллы, очки. Я считаю, что решение вынесено несправедливое. Должны решать профессионалы.

– Кто заслуживает считаться спортсменом 2022 года в России?

– Большунов, однозначно. Мне и самому нравится фигурное катание. Но назвать Большунова было бы более справедливым решением, – сказал Тихонов.

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48 комментариев

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Sat397
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Ответ F242
Так они действительно глупые раз 3х кратного ОЧ не называют лучшим, кроме него вообще на ОИ медали особо никто не брал, ну а футболеры даже в четвертьфинал не попали, а то выбрали бы Фернандеса)
Они не глупые, они не знают Большунова. Меня, как и большинства россиян лыжные гонки интересуют не больше чем тараканьи бега. И я признаюсь честно, не знаю имени ни одного таракана, а ведь среди них наверное есть намного более заслуженные чем фигуристы чемпионы в своем виде спорта!))
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Alexander X
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Ответ supepper
Все остальные опросы ВЦИОМ также делаются. Опросят 10 человек, а выводы делают такие, будто вся страна голосовала за нужные им варианты
вообще проводили исследования таких методик опросов, которые использует вциом, они не "с потолка" берутся, точность подобных опросов в пределах ±5% (точная цифра, обычно, указывается внизу, мелким шрифтом, или в конце результатов)...
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La Gushka
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Вдруг откуда ни возьмись появился...
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AllaS
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Ну, ясно дело народ подсчитать не может регалии , когда еженедельно в СМИ и по ТВ слышим только о Валиевой и ее допинг-Деле.Эта фамилия на слуху обывателя и если неожиданно спросят, то уж точно придет в голову.
А вот спец. комиссия по подсчету завоеванных титулов это дельное предложение. И будет справедливое решение , скорее всего.
Но ведь уже все эти Премии и Лучший спортсмен года официальные, методом голосования отданы Щербаковой.
А голосование у нас сейчас тоже надо проводить с комиссией и сисадминами, так как замечены крутые накрутки. Но организаторы предпочитают этого не замечать. Хотя программистам это увидеть запросто.
В этом году просто особенные , там где АЩ участвует, надо все тщательно перепроверить. Команда ее пиарщиков четко замечена в этом деле.
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Alexander X
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кто-то деду объяснил, что это опрос граждан рф? а не какая-то награда?🤦
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Frost30
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Валиеву поймали на допинге. Команда лишилась медалей. И она спортсмен года??? Фарс какой-то. Только вдумайтесь как это смотрится со стороны. А потом такие «Ой, русских не любят».
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F242
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Ответ Sat397
Только дзюба чаще всего упоминающийся в 2020 году, не стал даже близко лучшим спортсменом того года. Не упрощайте, не держите людей за глупых. Кто не следит за спортом, тот отказывается отвечать. Те кто следят за спортом, называют своих любимых спортсменов. Большинство людей посчитали Камилу лучшей спортсменкой, и это факт.
Так они действительно глупые раз 3х кратного ОЧ не называют лучшим, кроме него вообще на ОИ медали особо никто не брал, ну а футболеры даже в четвертьфинал не попали, а то выбрали бы Фернандеса)
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alexnew
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Ответ АннаФ
Дело техники, по большей части.
Ну, можно, например, договориться, что фигурное катание априори побеждает лыжи. :)
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плюшевая Ракета
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Ответ andrej shabanov
не заставляй меня тебе напоминать, КТО ТАКАЯ ЩЕРБАКОВА! Говорящий ник с явно ПЛЮШЕВЫМИ МОЗГАМИ...
Боюсь, БОЮсь, БОЮСЬ! Больше КАПСА, кто ТАКАЯ Щербакова?!!!
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Доминик
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Беги, дядь Сань! Щас разгневанные домохозяйки отмудохают тебя поварёшками 😂😂😂
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Almost Grey
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Ответ Катя Замолодчикова
По внешности выбрали Женю Медведеву, невероятную икону фигурки! ❤️🙏❤️
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плюшевая Ракета
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Ответ Эдель
пытаются победу Щербаковой замять, какая еще Камила, с ума посходили.
Победу Щербаковой замнут на закаряновском "Оскаре", ждите, недолго осталось...
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Sat397
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Ответ Ягун Ягунини
Почему все так возбудились из-за этого опроса ВЦИОМ? Большинство людей далеки от спорта, у них своих проблем хватает, поэтому называли те имена, которые на слуху. Поскольку Камила в СМИ упоминалась чаще, она и стала спортсменом года. Если уточнить, что речь идёт о самом известном, а не о лучшем спортсмене года, то всё встаёт на свои места.
Только дзюба чаще всего упоминающийся в 2020 году, не стал даже близко лучшим спортсменом того года.
Не упрощайте, не держите людей за глупых. Кто не следит за спортом, тот отказывается отвечать. Те кто следят за спортом, называют своих любимых спортсменов. Большинство людей посчитали Камилу лучшей спортсменкой, и это факт.
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andrej shabanov
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Ответ плюшевая Ракета
А для кого не пустое?
не заставляй меня тебе напоминать, КТО ТАКАЯ ЩЕРБАКОВА!
Говорящий ник с явно ПЛЮШЕВЫМИ МОЗГАМИ...
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плюшевая Ракета
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Ответ andrej shabanov
Большунов? А ЩЕРБАКОВА ПУСТОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАС????
А для кого не пустое?
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Ягун Ягунини
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Почему все так возбудились из-за этого опроса ВЦИОМ? Большинство людей далеки от спорта, у них своих проблем хватает, поэтому называли те имена, которые на слуху. Поскольку Камила в СМИ упоминалась чаще, она и стала спортсменом года. Если уточнить, что речь идёт о самом известном, а не о лучшем спортсмене года, то всё встаёт на свои места.
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Александр Константинов
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*Я считаю, что решение вынесено несправедливое.*

Какое решение, это опрос ВЦИОМ.
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Sat397
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Ответ Ритт
Вы меня с кем то путаете. Я Камилу никогда не хейтила, и её я никогда в живую на арене не видела. Наоборот, я всегда призывала не называть ее допин гисткой, потому что суда еще не было и ничего не доказано. И катание Камилы лично мне нравится. А про опросы и работу ВЦИОМа я действительно знаю из первых рук.
Что там вы можете знать, чего другие не знают? Меня опрашивали десять раз самого. Люди отвечают что думают и все, никаких подсказок, как правило никто им не дает, как некоторые пишут. Опросили, люди в основном ответили, что Камила лучшая, всё! У Большунова было несколько гонок в конце месяца, и скандальная история, он должен был быть на слуху во время опроса в конце месяца, даже больше чем Камила, его выступление было ближе к опросу. Так что не натягивайте сову на глобус.
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sci_kit
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Ответ Ритт
Никто никакого решения не принимал. ВЦИОМ - это Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения. Вывод о том, кто спортменка года сделан ВЦИОМом по результатам телефонного опроса. Операторы ВЦИОМА звонят по всей России с опросами на разные темы, в основном на социально-политические. Дозвон идет случайным респондентам, а не кому то выборочно. И соглашаются пройти опрос очень мало людей. За 5-8 часов работы операторам из тысячи звонков удается сделать от силы 10-15 успешных анкет, потому что очень мало людей соглашаются пройти телефонный опрос, ибо боятся мошенников, утечки данных, списания денег, или просто людям некогда болтать по 15-30 минут по вопросам анкет. Дозваниваются операторы до абсолютно разных людей: и молодых, и старых, и с высшим образованием, и с начальным, и к городским, и к деревенским, и к богатым, и к бедным, и к безработным, и к директорам фирм и заводов и т.п., то есть опросы проходят абсолютно разные люди. Именно этот опрос, о котором идет речь, проходил в самом конце декабря. Кроме вопросов на социально политические темы в том опросе были вопросы: выберите по вашему мнению спортсмена, блогера, журналиста, ТВ передачу, сериал, телеграмм канал года. Как раз в те дни прошёл ЧР по фигурному катанию и ЧМ по прыжкам. На слуху у людей и были фигуристы, и особенно Валиева, вспомните, как Камилу пиарили в то время по ТВ, всю осень, начиная с открытых прокатов. У многих людей, далеких от спорта в целом, на виду и на слуху была всю осень и весь декабрь именно Камила, поэтому 7% ее и назвали. Может если б у людей на слуху были спортсмены из других видов спорта - назвали бы их. Та, о ком больше всего говорили, и вызвала ассоциацию у людей со спортсменкой года Поэтому сам ВЦИОМ ничего не решает. ВЦИОМ опросил людей, люди ответили так. Всё!
Так он и имеет в виду, что люди выбрали. Тут, если и есть что добавить - так только, что не репрезентативная выборка, а та часть общества, которая не кладет трубку, заслышав, что звонят обзвонщики. Да и вообще берет с незнакомых номеров. Можно сказать, люди, мало где имеющие возможность почувствовать себя услышанными, встретить хоть чей-то интерес к своему мнению. А хоть бы даже и по такому же неважному вопросу. Любого возраста и профессии. Дефицит интереса к ним в реальной жизни, проистекший из их психологических свойств - это уже очень жесткий параметр фильтрации.
Возможно, эта группа из-за ощущения бесприютности и ненужности тяготеет ощущать себя частью чего-то большего, стремится прилепиться к каким-то рисуемым ей виртуальным общностям, и воспроизводит то, что чаще всего попадало ей в уши незадолго перед опросом. И раскладывает инфоповоды в уме - на приемлемые и неприемлемые - способом, не отличающимся от повторяемой, и повторяемой, и повторяемой гос.повестки.
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EuhenioV
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Ответ Lapo Elkann
У Валиевой отняли много чего боссы мирового спорта , а местные завидуют даже этому опросу. Журналисты и политики выбрали заслуженно Большунова . а здесь обычные люди.
Вы как всегда правы,но меня удивляет тот факт,что вы говорите слово в поддержку Ками,а её ярый якобы фанат Syndycat,поливающий бесконечно помоями Аню,нет.Лека-Лека,как милый и преданный пёсик собирает сегодня шаровые +++ на ветке АЗ, фанаты которой вчера излили тонны грязи на ту же Анечку.Как вы считаете,эти люди считают, что все вокруг слепы?
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Тайга86
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Ответ Aldyac77
Это решили те кто натворили поставить валиеву в командный турнир зная что уже в декабре на чемпионате России было подозрение на допинг вот и дали ей приз. Щербакова и трусова в командах, валиева готовится к личному. В личном весь пьедестал и всем хорошо ни слез трусовой и ссора с тутберидзе.
Вы смеетесь что ли? Не для того так долго везли пробу к личке и именно на ОИ, чтобы кто-то не то что знал, а просто даже догадывался. Везли целенаправленно, чтобы был эффект неожиданности, чтобы все произошло так, как и произошло - с размахом, унижением и вселенским порицанием. Если бы кто-то что-то знал, я думаю там не только Ками не было в команднике, ее бы вообще на ОИ не было. Именно поэтому про Сашу и Аню можно сказать, что им вроде и повезло, а с другой не очень.
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Ритт
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Ответ Sat397
В прошлый раз вы хейтили Камилу, типа из первых рук, так как якобы побывали на арене, где она выступала. Теперь ваша мама якобы работает во вциом, и для правдоподобности взяли инфу с интернета. Ох и актриса же вы, чего только не придумаете, для хейта Камилы)). Хорош комедию тут ломать)))
Вы меня с кем то путаете. Я Камилу никогда не хейтила, и её я никогда в живую на арене не видела. Наоборот, я всегда призывала не называть ее допин гисткой, потому что суда еще не было и ничего не доказано. И катание Камилы лично мне нравится. А про опросы и работу ВЦИОМа я действительно знаю из первых рук.
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andrej shabanov
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Большунов?
А ЩЕРБАКОВА ПУСТОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАС????
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andrej shabanov
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Ответ Goodguy
Символично, что спортсмен года в России - это человек попавшийся на допинге.
на каком допинге?!
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supepper
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Неужели с аккаунта Этери горячая пишет Тихонов?
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