«У нас разве есть популярные футболисты? Футбол в России на уровне ниже плинтуса». Роднина об опросе ВЦИОМ

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Ирина Роднина после публикации результатов опроса ВЦИОМ оценила популярность футбола.

Согласно данным социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 7% респондентов в ответ на вопрос «Кого бы вы могли назвать спортсменом года в России?» упомянули фигуристку Камилу Валиеву.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову. Бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева набрали по 1%. Менее 1% участников опроса назвали теннисиста Даниила Медведева, футболиста Артема Дзюбу, гимнасток Дину и Арину Авериных.

«У нас разве есть популярные футболисты? Если и есть, то они снискали славу не за счет своего мастерства.

Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру», – отметила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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86 комментариев

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Питекантроп
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Фигурное катание - спорт для любителей 13летних девочек в обтягивающих костюмах
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Recreated
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Ответ Юрий Кечко
Как же в них бомбит от того что их спорт навсегда будет местечковым и мало кому интересным, окромя домохозяек))) Мне нравится что у футболистов на это ноль реакции )))
Подожди!!!
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d.xoxlov
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Ответ Wiley Fox
Хватит уже постить бред Если и был у нее раньше паспорт США, то давно его обменяла на миллионы из бюджета России
Сейчас бы мне уточнять что постить, а что нет. Не нравится, не читайте.
Может у вас и координаты такого обменника имеются?
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F242
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Ответ TeRex
Да всё логично, в целом. Подавляющее большинство опрашиваемых - это простые обыватели, которым либо спорт вообще до лампочки, либо они его смотрят во время ОИ или ЧМ по популярным видам, типа футбола или хоккея. Им вообще по барабану сколько там кто в НХЛ забивает, кто какие Кубки Мира выигрывает. Они Овечкина последний раз видели на ОИ в Сочи в 2014. А Большунова видели на ОИ-2022 и он там даже выигрывал. Так что вполне такой расклад реалистичен.
Так он именно там стал 3х кратным олимпийским чемпионом, наверное заметили бы столь непримичательный факт. Ведь у нас столько в Китае было ОЧ, что можно со счета сбиться.
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Shuller18
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Ответ Max Semenik
Да, футбол у нас отстой - то ли дело фигурка, где 15-летних девочек допингом кормят.
Ты думаешь, футболистов им не кормят?) Наивный
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Wiley Fox
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Ответ d.xoxlov
Гражданка США, входящая в одну из ветвей власти в России, каким-то немыслимым образом.
Хватит уже постить бред

Если и был у нее раньше паспорт США, то давно его обменяла на миллионы из бюджета России
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Wiley Fox
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Ответ Max Semenik
Да, футбол у нас отстой - то ли дело фигурка, где 15-летних девочек допингом кормят.
Будь уверен, допинга в футболе в разы больше

Та же Валиева могла хряпнуть воды на Газпром Арене в декабре, которую пьют кузяевы во время матчей
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Доктор Верховцев
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Я считаю, что кёрлинг интереснее ФК и к спорту относится больше, чем пляски на коньках.
И как проводился опрос? Я прямо уверен, что с нарушением всех норм и правил! Здравого смысла в том числе.
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Доктор Верховцев
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Ответ fewral
Права, как всегда. Назовите популярного футболиста. Дзюба? Так он в самом деле не футболом прославился.
А чем он прославился?
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Доктор Верховцев
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У нас разве есть адекватные депутаты? Парламент в России на уровне ниже плинтуса.
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Тимур Туйчиев
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Нет конечно, у нас есть только популярные депутаты!
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Шухрат Казыев
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Футбол популярный вид спорта в России. Это надо понимать.
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Кавабунга Шреддоголовый
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А фигурное катание просто фонтанирует популярностью.
Нереально забавляет, как у них бомбит от того, что ФК нишевый спорт.
Футбол лажа, но ФК просто огонь, где малолеток пичкают всякой шнягой
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9_volk
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ну еще закройте стадионы на замки и потом спросите - "где популярные футболисты?"
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samarskij-kuzmich
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Некорректно сравнивать командные и индивидуальные виды спорта. Когда задают такой вопрос, то сразу же опрашиваемый думает об индивидуалах. Если же задать вопрос по другому, то и результаты были бы другими.
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nopy4uk
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Не зря Родину сразу называли летающей табуреткой! Ни ума, не фантазии.
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RWMen
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Ответ Юрий Кечко
Кошмар , через десяток лет болельщики Спартака думаю вообще будут говорить что титул ле украли , который был уже в кармане)))
Юра проснись, ты обделался!)
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Федя Букин
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Российская фигурка, популярней российского футбола.
А вот мировой футбол в России, популярней российской фигурки.
Отакот 😌
Всё просто, в фигурке как и в мировом футболе есть яркие личности, в рос.футболе таких не наблюдается.
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RWMen
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Ответ fewral
Права, как всегда. Назовите популярного футболиста. Дзюба? Так он в самом деле не футболом прославился.
Давай до свидания!
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RWMen
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Зато у нас есть охеревшие безмозглые депутаты с двойным гражданством!!! Да, Роднина?
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dw4xbhdgb8
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Фигуристы всегда ущемляются, так забавно на этих жалких кентов наблюдать пхахах
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Remedy
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Ответ Леван Мкртчян
Забавно, что они( в данном случае Роднина)апеллируют к опросу со статой, где в номинации "спортсмен года" ( этого) присутствуют Дзюба, Федор Емельяненко, Загитова Медведева и Хабиб, который еще в 2021 закончил карьеру. Интересно, чем эти люди именно в плане спорта заслужили такие цифры в номинации этого года) Где они соревновались и чего добились в 2022?/ И на основе этого мусорного опроса, где понимания и адекватности у большинства респондентов ровно ноль ,делаются глобальные выводы
Так это же статистика, которая как говорится - наибольшая ложь. В оригинале : «Нет бОльшей лжи, чем статистика» Не помню кому принадлежит эта фраза. ;)
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Alex0405
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Ответ Синий туман
А у нас есть "популярные" депутаты? Вот тут бы опрос провести.
У нас есть «популярные» депутаты, они часто бывают в зоне АТО. Но к сожалению есть и такие как Роднина. Она как и Губерниев живет за счет хайпа. Два специалиста. Одна футбола. Второй во всем.
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El Fenomeno 9️⃣
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Есть тут кто смотрел фигурку не из-за голых жоп?
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Чумасик
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Ответ Ольга Волконская
Зато мы знаем, как сборная в Азии в тм выступила...
Только полные д ур аки судят по никому не нужным товарнякам, которые наши играли полудублирующим составом и без всякой мотивации. Имей эти игры турнирное значение и все эти Таджикистаны и Узбекистаны были бы сметены в пыль.
В своё время сборную СССР называли чемпионами мира по товарищеским матчам. Давай тогда вякни, что советские футболисты были сильнейшими на планете в соответствии с твоей логикой.
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