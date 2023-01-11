«У нас разве есть популярные футболисты? Футбол в России на уровне ниже плинтуса». Роднина об опросе ВЦИОМ
Ирина Роднина после публикации результатов опроса ВЦИОМ оценила популярность футбола.
Согласно данным социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 7% респондентов в ответ на вопрос «Кого бы вы могли назвать спортсменом года в России?» упомянули фигуристку Камилу Валиеву.
Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову. Бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева набрали по 1%. Менее 1% участников опроса назвали теннисиста Даниила Медведева, футболиста Артема Дзюбу, гимнасток Дину и Арину Авериных.
«У нас разве есть популярные футболисты? Если и есть, то они снискали славу не за счет своего мастерства.
Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру», – отметила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Может у вас и координаты такого обменника имеются?
Если и был у нее раньше паспорт США, то давно его обменяла на миллионы из бюджета России
Та же Валиева могла хряпнуть воды на Газпром Арене в декабре, которую пьют кузяевы во время матчей
И как проводился опрос? Я прямо уверен, что с нарушением всех норм и правил! Здравого смысла в том числе.
Нереально забавляет, как у них бомбит от того, что ФК нишевый спорт.
Футбол лажа, но ФК просто огонь, где малолеток пичкают всякой шнягой
А вот мировой футбол в России, популярней российской фигурки.
Отакот 😌
Всё просто, в фигурке как и в мировом футболе есть яркие личности, в рос.футболе таких не наблюдается.
В своё время сборную СССР называли чемпионами мира по товарищеским матчам. Давай тогда вякни, что советские футболисты были сильнейшими на планете в соответствии с твоей логикой.