«У нас разве есть популярные футболисты? Футбол в России на уровне ниже плинтуса». Роднина об опросе ВЦИОМ

Ирина Роднина после публикации результатов опроса ВЦИОМ оценила популярность футбола.

Согласно данным социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 7% респондентов в ответ на вопрос «Кого бы вы могли назвать спортсменом года в России?» упомянули фигуристку Камилу Валиеву.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову. Бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева набрали по 1%. Менее 1% участников опроса назвали теннисиста Даниила Медведева, футболиста , гимнасток Дину и Арину Авериных.

«У нас разве есть популярные футболисты? Если и есть, то они снискали славу не за счет своего мастерства.

Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру», – отметила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.