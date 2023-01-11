Анфиса Резцова об опросе ВЦИОМ: «Большунов уже имел много регалий, а Валиева выступила удачно впервые, поэтому выбрали ее. Но это все писано вилами по воде»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%).
«Я понимаю этот выбор. Саша Большунов уже имел много регалий, а Камила Валиева выступила удачно впервые. Поэтому выбрали ее.
Но это все писано вилами по воде. Я не уверена, что это честный выбор. Здесь немного есть темнота.
Саша Большунов — мировой лидер. Мне на его месте было бы обидно. Он собрал для нас почти всю копилку золотых медалей, — сказала Резцова.
Потому, пожалуй, вы правы.
скорее странно, что Овечкин и Большунов вообще в тройку попали... и тут не о их заслугах, а о степени освещения по тв...
так что Камилу вспоминают исключительно по текущему моменту ±пару месяцев, в контексте предыдущих впечатлений, которые работают как мультипликатор...
Только мне кажется, что это странная логика? Большунов уже имел много регалий, подтвердил свои регалии, принёс максимальное количество золота на ОИ, но, действительно, куда ему до Камилы.
с это удачно выступила🤷♀️ если дочь Резцовой в такое вляпается, это тоже будет считаться удачей?