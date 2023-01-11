Анфиса Резцова об опросе ВЦИОМ: «Большунов уже имел много регалий, а Валиева выступила удачно впервые, поэтому выбрали ее. Но это все писано вилами по воде»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Анфиса Резцова Александр Большунов Спорт-Экспресс Камила Валиева Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%). 

«Я понимаю этот выбор. Саша Большунов уже имел много регалий, а Камила Валиева выступила удачно впервые. Поэтому выбрали ее.

Но это все писано вилами по воде. Я не уверена, что это честный выбор. Здесь немного есть темнота.

Саша Большунов — мировой лидер. Мне на его месте было бы обидно. Он собрал для нас почти всю копилку золотых медалей, — сказала Резцова.

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13 комментариев

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Frost30
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Где она удачно выступила?
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Wiley Fox
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Много наград у большунова обижает девочку , которая под капюшоном жрет дедушкины таблетки
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Zhuuuzhik
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Ответ Alexander X
да можно хоть всё золото мира взять, если спорт.дисциплина не имеет массового зрителя - об этом никто и не узнает... странно удивляться таким результатам опроса, если лыжные гонки сейчас уступают фк по популярности, а Овечкин не играет в россии, и массовый зритель о нём и его успехах узнаёт только из сводок новостей (не слышал, чтобы трансляции НХЛ были по центральным каналам)... скорее странно, что Овечкин и Большунов вообще в тройку попали... и тут не о их заслугах, а о степени освещения по тв...
Мне казалось, что на ОИ как раз Большунов был хедлайнером по медалям, но, конечно, ситуация с Камилой освещалась куда как ярче, я уж молчу про агрессивный пиар, который был после информации о допинге чуть более, чем из каждого утюга...

Потому, пожалуй, вы правы.
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Alexander X
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Ответ Zhuuuzhik
«Я понимаю этот выбор. Саша Большунов уже имел много регалий, а Камила Валиева выступила удачно впервые. Поэтому выбрали ее". Только мне кажется, что это странная логика? Большунов уже имел много регалий, подтвердил свои регалии, принёс максимальное количество золота на ОИ, но, действительно, куда ему до Камилы.
да можно хоть всё золото мира взять, если спорт.дисциплина не имеет массового зрителя - об этом никто и не узнает... странно удивляться таким результатам опроса, если лыжные гонки сейчас уступают фк по популярности, а Овечкин не играет в россии, и массовый зритель о нём и его успехах узнаёт только из сводок новостей (не слышал, чтобы трансляции НХЛ были по центральным каналам)...

скорее странно, что Овечкин и Большунов вообще в тройку попали... и тут не о их заслугах, а о степени освещения по тв...
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Alexander X
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Ответ Nassta
Если опрашивали просто рандомных людей, они Камилу запомнили по скандалу с допингом, который наши СМИ приподнесли как заговор и подставу против нас. Сомневаюсь что кто-то из отвечавших вообще помнит какая у нее медаль и какие она показывала программы.
сомневаюсь, что какая-то значительная часть вспомнит о каком-то скандале год назад... у российских телезрителей "короткая память"... они то и про пенсионную реформу не вспоминают, хотя она касается почти всех лично...

так что Камилу вспоминают исключительно по текущему моменту ±пару месяцев, в контексте предыдущих впечатлений, которые работают как мультипликатор...
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Zhuuuzhik
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«Я понимаю этот выбор. Саша Большунов уже имел много регалий, а Камила Валиева выступила удачно впервые. Поэтому выбрали ее".

Только мне кажется, что это странная логика? Большунов уже имел много регалий, подтвердил свои регалии, принёс максимальное количество золота на ОИ, но, действительно, куда ему до Камилы.
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О.Н.Т.
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Не, ну если скандал на весь мир с положительной допинг пробой
с это удачно выступила🤷‍♀️ если дочь Резцовой в такое вляпается, это тоже будет считаться удачей?
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sergey-ld
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"Здесь немного есть темнота" - уважаемая редакция – ваш "искусственный интеллект" – узбек?
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Марио Супермарио
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И как это она удачно выступила? Под звяканье дедова стакана?
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Ivan Sokolov
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Ответ Nassta
Если опрашивали просто рандомных людей, они Камилу запомнили по скандалу с допингом, который наши СМИ приподнесли как заговор и подставу против нас. Сомневаюсь что кто-то из отвечавших вообще помнит какая у нее медаль и какие она показывала программы.
Ты серьёзно? Допинг скандалу скоро будет год. У Россиян не такая хорошая память, эмоции на эту тему, уже не такие яркие чем в феврале. Камила явно любимица зрителей.
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Sat397
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Ответ Nassta
Если опрашивали просто рандомных людей, они Камилу запомнили по скандалу с допингом, который наши СМИ приподнесли как заговор и подставу против нас. Сомневаюсь что кто-то из отвечавших вообще помнит какая у нее медаль и какие она показывала программы.
Извращенная у вас логика какая-то. Почему дзюбу не выбрали спортсменом года в 2020 году, хотя о нем все только и говорили в связи со скандалом? Неужели вам не хватает смелости признаться себе, что Камилу просто любят люди и считают талантливейшей спортсменкой?
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Nassta
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Если опрашивали просто рандомных людей, они Камилу запомнили по скандалу с допингом, который наши СМИ приподнесли как заговор и подставу против нас. Сомневаюсь что кто-то из отвечавших вообще помнит какая у нее медаль и какие она показывала программы.
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Iuasamotu
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Какими ещё вилами по воде? ВЦИОМ спросил - народ ответил
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