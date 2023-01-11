Анфиса Резцова об опросе ВЦИОМ: «Большунов уже имел много регалий, а Валиева выступила удачно впервые, поэтому выбрали ее. Но это все писано вилами по воде»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о результатах опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник (5%).

«Я понимаю этот выбор. Саша Большунов уже имел много регалий, а выступила удачно впервые. Поэтому выбрали ее.

Но это все писано вилами по воде. Я не уверена, что это честный выбор. Здесь немного есть темнота.

Саша Большунов — мировой лидер. Мне на его месте было бы обидно. Он собрал для нас почти всю копилку золотых медалей, — сказала Резцова.