Алексей Мишин о здоровье: «Подозрения на пневмонию. Врачи говорят: «Лечись», а я подозреваю, что в очередной раз выживу»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о состоянии своего здоровья.

Ранее супруга Мишина сообщила, что он заболел после чемпионата России, который прошел в конце декабря в Красноярске.

«Подозрения на пневмонию. Врачи говорят: «Лечись», а я подозреваю, что в очередной раз выживу.

Как ни странно, жар есть, но температуры нет. На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить», – сказал Мишин.