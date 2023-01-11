Алексей Мишин о здоровье: «Подозрения на пневмонию. Врачи говорят: «Лечись», а я подозреваю, что в очередной раз выживу»

Теги сборная России Алексей Мишин Р-Спорт Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о состоянии своего здоровья. 

Ранее супруга Мишина сообщила, что он заболел после чемпионата России, который прошел в конце декабря в Красноярске. 

«Подозрения на пневмонию. Врачи говорят: «Лечись», а я подозреваю, что в очередной раз выживу.

Как ни странно, жар есть, но температуры нет. На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить», – сказал Мишин.

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21 комментарий

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Елена Ковалёва
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Вот такие "шутники" и живут долго.. Всего самого лучшего желаю. И главное не переставайте шутить. Я просто заряжаюсь вашим оптимизмом. Все будет хорошо.
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Алеся Ткаченко
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Ну хоть кто-то за спортсменов переживает.Мишину здоровья.
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Reggi
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Ох, Алексей Николаевич, не шутите со своим здоровьем! Лечитесь, пожалуйста, и слушайте врачей!
Скорейшего выздоровления и богатырского здоровья, Мэтр!
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Этери горячая
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Вероятно, Трусова дала ему его за завтраком.
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Мэри-Сью
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Блин, ну кому нужно это геройство?? Зачем нужно постоянно испытывать судьбу и не лечиться??
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Анна Беляева
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Вот поколене неунывающее и крепкое духом! Шутник Алексей Николаевич. Поправляйтесь поскорее!
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AllaS
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Алексею Николаевичу правильного лечения, выздоровления.
Крепчайшего здоровья и долгие долгие лета!
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Meistergoal
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Поправляйтесь, Алексей Николаевич ✊
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eaz1952
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С пневмонией не шутят. Она может и без температуры протекать. Алексею Николаевичу - здоровья!
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Елена Чикварова
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Пневмонию свежим воздухом не вылечишь. Надо обследоваться и как можно скорее.
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Ольга Васильева
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Дача - это хорошо, воздух свежий.
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Лилибет
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Ответ Faya Drozdova
Подскажите, пожалуйста, а что за фильм?
"Фабрика чемпионов Алексея Мишина")
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Додик Аксель
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Алексей Николаевич, не тот случай и возраст, чтобы так относиться к своему здоровью. Доверьтесь врачам специалистам их рекомендациям и пройдите курс необходимого лечения. Здоровья и удачи !
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Биатлонная зима
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Надо лечится обязательно
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Faya Drozdova
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Ответ Лилибет
Дорогой наш,лечитесь,Вы нам ещё в конце своего фильма обещали встретиться на следующем юбилее!🙏💗
Подскажите, пожалуйста, а что за фильм?
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Утренняя Аврора
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Профессор шутит. Немного полегчало. Но, все- таки, лечитесь ,лечитесь и еще раз лечитесь!!!. Столько людей переживает за Вас.
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Лилибет
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Дорогой наш,лечитесь,Вы нам ещё в конце своего фильма обещали встретиться на следующем юбилее!🙏💗
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Denkaaaa
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ой,лучше сразу лечится!!не дай бог ,что,кто знает какие осложнения и последствия могу быть.
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Назар Игорь
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Вам 81 год, надо быть предельно внимательным к своему здоровью.
Легенда нашего ФК.
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KMR
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Обязательно выживешь!
ФК без тебя,как футбол без Лобановского,хоккей без Тарасова и Ф1 без Фрэнка Уильямса
+14
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tanya_1111
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На бога надейся, а сам не плошай. Алексей Николаевич, давайте-ка посерьезнее)))). Вы посмотрите, что творится.
+37
-1
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