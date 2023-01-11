Алексей Мишин о здоровье: «Подозрения на пневмонию. Врачи говорят: «Лечись», а я подозреваю, что в очередной раз выживу»
Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о состоянии своего здоровья.
Ранее супруга Мишина сообщила, что он заболел после чемпионата России, который прошел в конце декабря в Красноярске.
«Подозрения на пневмонию. Врачи говорят: «Лечись», а я подозреваю, что в очередной раз выживу.
Как ни странно, жар есть, но температуры нет. На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить», – сказал Мишин.
Скорейшего выздоровления и богатырского здоровья, Мэтр!
Крепчайшего здоровья и долгие долгие лета!
Легенда нашего ФК.
ФК без тебя,как футбол без Лобановского,хоккей без Тарасова и Ф1 без Фрэнка Уильямса