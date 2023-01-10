Максим Ставиский: «Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID»

Теги Максим Ставиский Роман Костомаров сборная России танцы на льду Р-Спорт Фигурное катание

Хореограф Максим Ставиский рассказал о состоянии здоровья Романа Костомарова, который был госпитализирован с пневмонией. 

На новогодние праздники Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках в Подмосковье. 

«Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID.

Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства», — сказал Ставиский. 

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15 комментариев

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asusp527
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Ответ Sincere
Ковид или нет - уже не важно, если человек на ИВЛ. Вирусные пневмонии существовали всегда
Да, неважно с каким вирусом организм не справился...
Здоровья Роману.
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Анна Минакова
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Денег совсем нет ? Зачем эти ужасные уличные представления в такой минус ??ещё и больной был видимо 🙈сам то должен соображать
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russalka
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Вот тебе и прокаты на улице в мороз! Зачем???
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Sincere
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Ковид или нет - уже не важно, если человек на ИВЛ.
Вирусные пневмонии существовали всегда
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Ярик01
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Ответ Утренняя Аврора
А почему все так бояться диагноза- ковид? Он, что покинул пределы России? Роману- скорейшего выздоровления!
Потому что будут предъявлять претензии по безответственности: типа "кашлял" заразный ... хотя и другие заболевания заразны.
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Alsu89sha
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Здоровья!!!🙏🙏🙏
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Девочка с севера
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Ответ EmperorNazer
Уличные шоу-прокаты в двадцатиградусные морозы - это гигантский риск для здоровья, который ничем нельзя оправдать. Я не понимаю, чем думают организаторы подобных мероприятий. Надеюсь, что с Романом все будет в порядке, если потребовался ИВЛ - значит, все очень серьезно.
Смотря какая ИВЛ. Если неинвазивная, то может и ничего, но если заинтубирован, то всё... (ттт)
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asusp527
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Тест может показать ковид уже после развития симптомов...
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Утренняя Аврора
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А почему все так бояться диагноза- ковид? Он, что покинул пределы России? Роману- скорейшего выздоровления!
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EmperorNazer
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Уличные шоу-прокаты в двадцатиградусные морозы - это гигантский риск для здоровья, который ничем нельзя оправдать. Я не понимаю, чем думают организаторы подобных мероприятий. Надеюсь, что с Романом все будет в порядке, если потребовался ИВЛ - значит, все очень серьезно.
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Verysia
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Скорейшего выздоровления, Роман!
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Cler
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Роман как истинный мужчина-кормилец-все на ногах переносил… Выздоравливайте! Вашу великолепную «Кармен» с Навкой до сих пор пересматриваем! И Роман в нем-настоящий Хосе-огненный темпераментный пластичный
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Ensik
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Поправляйтесь. Хватит катать эти ужасные уличные прокаты. Такой риск здоровью ..
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Мария-Мария
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Пусть поправляется!
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АннаФ
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Здоровья, Роме!
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