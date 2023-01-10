Хореограф Максим Ставиский рассказал о состоянии здоровья , который был госпитализирован с пневмонией.

На новогодние праздники Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках в Подмосковье.

«Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID.

Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства», — сказал Ставиский.