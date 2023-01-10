Максим Ставиский: «Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID»
Хореограф Максим Ставиский рассказал о состоянии здоровья Романа Костомарова, который был госпитализирован с пневмонией.
На новогодние праздники Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках в Подмосковье.
«Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID.
Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства», — сказал Ставиский.
Здоровья Роману.
Вирусные пневмонии существовали всегда