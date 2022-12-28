Петр Гуменник: «Жду, когда нам откроют возможность выступать на международных соревнованиях. На нейтральный статус я бы согласился»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Р-Спорт Фигурное катание

Серебряный призер ЧР-2023 Петр Гуменник рассказал о совмещении спорта и учебы в ИТМО и отношении к выступлению на международных стартах в нейтральном статусе. 

— Как в вашей жизни возникла любовь одновременно и к учебе, и к спорту? Понятно, что спорт был раньше — на каток будущих фигуристов приводят еще до школы. А как появилось стремление добиться больших высот и в науке?

— Наверное, у меня возник какой-то спортивный интерес. Сдаешь экзамены, там тоже получаешь оценки, баллы. Как спортсмену, тоже захотелось набирать баллов по максимуму. А там понял, что мне нравится процесс учебы.

 — Читал, что вы в 15 лет хотели со спортом заканчивать.

— Нет, лично я не собирался этого делать. Это родители давали такое интервью, где сказали, что об этом думали.

— Но вы готовы к тому, что из двух дорог в какой-то момент придется пойти одной?

— Пока не вижу необходимости выбирать и совмещаю. Учиться мне еще долго, кататься, надеюсь, тоже. Поэтому пока для меня это не насущная проблема.   — Какие-то спортсмены с детства ставят перед собой цель выиграть Олимпиаду, а кто-то воспринимает спорт как познание себя. Что он для вас?

— Во мне есть спортивный дух, я люблю конкуренцию, соревнования. И люблю саморазвиваться, расти, совершенствоваться. А в фигурном катании мне нравится, что это не просто спорт, а еще и искусство. Способ самовыражения.

Побед тоже хочется. Но чего-то конкретного, например, первого места на Олимпийских играх – загадывать невозможно. Даже если какой-то спортсмен является сильнейшим, то далеко не факт, что он выиграет Олимпиаду. В золоте Олимпиады есть и большая доля удачи. 

— Некоторое время назад увидел заголовок «Еще один спортсмен предположил, что сменит гражданство».

— В заголовке мою мысль исказили. Я хотел сказать, что возможна ситуация, когда придется задуматься: чтобы где-то выступить, придется делать это за другую страну. Но я не собирался менять гражданство. Я жду, когда нам откроют возможность выступать на международных соревнованиях.

МОК заявляет о том, что спортсмены не имеют отношения к политической ситуации, и, возможно, рекомендации о недопуске до международных стартов в ближайшие месяцы снимет.

— Это очень хорошие новости. Хотя о том, что спорт вне политики, говорили и раньше, а потом взяли и нас забанили. Поэтому сложно сейчас воспринимать эти заявления.

— С нашей стороны тоже есть разные мнения, в том числе и радикальные. Например, раздаются голоса о том, что мы не должны соглашаться выступать без флага. Вы бы, если бы допустили в нейтральном статусе, согласились бы?

— Я бы согласился, – сказал Гуменник. 

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mari777
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Светлана Менова
А что Семененко гордо отказался бы выступать под нейтральным флагом?) не смешите. Никто бы не отказался.
так он на ОИ и ездил под нейтральным, он уже не отказался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mari777
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Olga Tchistyakov
Да,наверно хорошо ,что Семененко стал ЧР. Надеюсь Петя,у тебя хватит финансов оплачивать тренера ,лёд ,костюмы и тд.
А Семененко ничо что на Олимпиаду под нейтральным флагом ездил, или это другое)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morveena Bum
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
почитала вью. умные парни, которые учатся в вузе и умеют играть на пианинке - это какой-то мой крест %)))
и еще кое-что... в чем я бы провела параллель с Нэтаном Ченом. все эти "просто надо стараться, я буду стараться" - на мой взгляд, ни разу не доказательство наивности. мы прекрасно помним, как часто Нэтан повторял подобное, но сам прекрасно понимал происходящее (ему Раф все доступно разложил как пить дать). уважение к соперникам (хотя бы формальное) и умение не скатиться в демонстрацию обидок - это такое воспитание.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mari777
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ JL JL
Такая ситуация, что вот все спортсмены согласились бы выступать в нейтральном статусе. Хотя, конечно, в семье, как говорится, не без урода. Кто-то непременно, бил бы себя в грудь и кричал - ни за что и никогда. Вопрос в другом, а кто позволит? Вот, если (вдруг) позволят, вот все и побегут вприпрыжку выступать в нейтральном статусе. Хотя тут еще нужно второе разрешение. Основное.
в нейтральном статусе уже много лет выступают после Сочи. И кто там бъет себя в грудь? Разве что тот, кого не позвали и не светит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если не соглашаться на условия выхода на международные соревнования, а они, уверена, будут, так можно лет 10 просидеть в ожидании.. Тем, кто все детство в спорте и далее...причем не на уровне физзарядок, а на высочайшем, естественно нужны гс. И они ждут, верят и надеются. Спасибо конечно, что пытаются поддержать, устраивают эти праздники для спортсменов и болельщиков, возможность соревноваться, но это не то...Думаю все это прекрасно понимают и хотят, чтобы любимые спортсмены развивались в полной мере, что по сути и двигает спорт к самым высотам. Пете удачи, парень умный, перспективный, надеюсь всё сложится.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ milan_lia
так я и не говорю, что они отдельный вид человека. Почему вы считаете, что фигуристы что-то должны государству, а ваши дети нет? Или ваши дети воюют?
Я ж не про детей,а про потуги родителей. Мы же с этого начинали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ milan_lia
на какой-нибудь прекрасный остров. Подальше от нашей пропаганды ))
Не возражаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
milan_lia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KMR
Открою вам другую тайну. Так происходит со всеми детьми. Родители их одевают,обувают,кормят,лечат и тд. И не надо делать из фигуристов особый вид человека
так я и не говорю, что они отдельный вид человека. Почему вы считаете, что фигуристы что-то должны государству, а ваши дети нет? Или ваши дети воюют?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
milan_lia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KMR
Отправить в Тихий океан. В нейтральные воды
на какой-нибудь прекрасный остров. Подальше от нашей пропаганды ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Петя пока легко может совмещать спорт высших достижений и учёбу в ВУЗе без ущерба для знаний и спортивных результатов. Надежду на возможность участия в международных ГС в любом статусе надо в себе сохранять. Удачи !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ milan_lia
хоккеистам и лыжникам вы тоже такое скажите? Предлагаю всех медалистов за последние 4 Олимпиады выслать из страны в Европу или Америку, раз не патриоты ))) Думаю, что они только рады будут
Отправить в Тихий океан. В нейтральные воды
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ comewhatmay
Ну, Петр вроде ура-патриотизмом особо никогда не выделялся. Вон СК и ТМ в Лужники сходили, сво поддержали, такие уже патриоты, а на соревнования без флага и гимна ездили за милую душу.
А при чем тут ура-патриотизм? Или флаг это Путин?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dina2
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сергей Дроздов
Только сейчас понимаешь народную мудрость 50-х годов: "Нынче ты играешь джаз - завтра Родину продаж"...кого мы воспитали? – ходить с белым флагом чуть ли ни прикольно. Нет не буду я больше следить за фигурным катанием – гнилое это место.
Я, пожалуй, и дальше буду болеть за фигуристов))) Хотя подобные признания от одного из них радости не прибавляют. Достоинство спит летаргическим сном.
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Такая ситуация, что вот все спортсмены согласились бы выступать в нейтральном статусе. Хотя, конечно, в семье, как говорится, не без урода. Кто-то непременно, бил бы себя в грудь и кричал - ни за что и никогда.
Вопрос в другом, а кто позволит? Вот, если (вдруг) позволят, вот все и побегут вприпрыжку выступать в нейтральном статусе. Хотя тут еще нужно второе разрешение. Основное.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лека-Лека
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думаю любой спортсмен согласится.
Лучше быть ОЧ как Алинка, чем гордо протирать штаны и кривить губы, пролетая мимо ГС.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
comewhatmay
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ margosha58
Ха! Петр уверен, что отберется на ГС? В этом году не поедет. А в следующем - все с нуля и с неизвестным пока результатом. Ждет он... И хорошо, что спортсменов не спрашивают согласия на нейтральный статус. Карьера, у них, видишь ли одна. Так у всех карьера одна, кто бы чем не занимался.
Карьера-то одна у всех, но у спорстменов она не бесконечная, в отличие от того, из-за кого вся эта "ситуация" возникла.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дроздов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dina2
Сейчас тебе любители ФК из ближнего зарубежья расскажут, как правильно катать без Родины и без флага.
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
margosha58
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ха! Петр уверен, что отберется на ГС? В этом году не поедет. А в следующем - все с нуля и с неизвестным пока результатом. Ждет он... И хорошо, что спортсменов не спрашивают согласия на нейтральный статус. Карьера, у них, видишь ли одна. Так у всех карьера одна, кто бы чем не занимался.
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ milan_lia
открою вам тайну, государство начинает спонсировать спортсмена только тогда, когда он состоит в сборной. До этого родители фигуриста тратят немалые деньги на костюмы, лед, подкатки и прочее. Подумайте об этом, прежде, чем накидывать
Открою вам другую тайну. Так происходит со всеми детьми. Родители их одевают,обувают,кормят,лечат и тд. И не надо делать из фигуристов особый вид человека
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
umma
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так нравится мне Петя как фигурист - в нем все сочетается ,очень музыкальный парень ,при своём росте он очень хорошо катается! Хочется ему пожелать стабильности и по больше побед!!!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga Tchistyakov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ milan_lia
Загитова, Медведева, Щербакова, Трусова, Валиева, хоккеисты, лыжники уже выступали в нейтральном статусе. Отобрать медали и выслать в недружественные страны?
Выступали да,но сколько эти унижения могут повторяться.!!!Хотят,пусть соревнуются,но не за счёт российского фнансирования!!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
comewhatmay
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KMR
А как же флаг,гимн? Аааа,ну да - призовые не пахнут.
Ну, Петр вроде ура-патриотизмом особо никогда не выделялся. Вон СК и ТМ в Лужники сходили, сво поддержали, такие уже патриоты, а на соревнования без флага и гимна ездили за милую душу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
milan_lia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KMR
А как же флаг,гимн? Аааа,ну да - призовые не пахнут.
хоккеистам и лыжникам вы тоже такое скажите? Предлагаю всех медалистов за последние 4 Олимпиады выслать из страны в Европу или Америку, раз не патриоты ))) Думаю, что они только рады будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Российские теннисисты выступают в нейтральном статусе, но мы всё равно болеем за них
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
milan_lia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KMR
Предлагаю Пете нейтральный статус при нейтральном финансировании.
открою вам тайну, государство начинает спонсировать спортсмена только тогда, когда он состоит в сборной. До этого родители фигуриста тратят немалые деньги на костюмы, лед, подкатки и прочее. Подумайте об этом, прежде, чем накидывать
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий