Петр Гуменник: «Жду, когда нам откроют возможность выступать на международных соревнованиях. На нейтральный статус я бы согласился»

Серебряный призер ЧР-2023 Петр Гуменник рассказал о совмещении спорта и учебы в ИТМО и отношении к выступлению на международных стартах в нейтральном статусе.

— Как в вашей жизни возникла любовь одновременно и к учебе, и к спорту? Понятно, что спорт был раньше — на каток будущих фигуристов приводят еще до школы. А как появилось стремление добиться больших высот и в науке?

— Наверное, у меня возник какой-то спортивный интерес. Сдаешь экзамены, там тоже получаешь оценки, баллы. Как спортсмену, тоже захотелось набирать баллов по максимуму. А там понял, что мне нравится процесс учебы.

— Читал, что вы в 15 лет хотели со спортом заканчивать.

— Нет, лично я не собирался этого делать. Это родители давали такое интервью, где сказали, что об этом думали.

— Но вы готовы к тому, что из двух дорог в какой-то момент придется пойти одной?

— Пока не вижу необходимости выбирать и совмещаю. Учиться мне еще долго, кататься, надеюсь, тоже. Поэтому пока для меня это не насущная проблема. — Какие-то спортсмены с детства ставят перед собой цель выиграть Олимпиаду, а кто-то воспринимает спорт как познание себя. Что он для вас?

— Во мне есть спортивный дух, я люблю конкуренцию, соревнования. И люблю саморазвиваться, расти, совершенствоваться. А в фигурном катании мне нравится, что это не просто спорт, а еще и искусство. Способ самовыражения.

Побед тоже хочется. Но чего-то конкретного, например, первого места на Олимпийских играх – загадывать невозможно. Даже если какой-то спортсмен является сильнейшим, то далеко не факт, что он выиграет Олимпиаду. В золоте Олимпиады есть и большая доля удачи.

— Некоторое время назад увидел заголовок «Еще один спортсмен предположил, что сменит гражданство».

— В заголовке мою мысль исказили. Я хотел сказать, что возможна ситуация, когда придется задуматься: чтобы где-то выступить, придется делать это за другую страну. Но я не собирался менять гражданство. Я жду, когда нам откроют возможность выступать на международных соревнованиях.

— заявляет о том, что спортсмены не имеют отношения к политической ситуации, и, возможно, рекомендации о недопуске до международных стартов в ближайшие месяцы снимет.

— Это очень хорошие новости. Хотя о том, что спорт вне политики, говорили и раньше, а потом взяли и нас забанили. Поэтому сложно сейчас воспринимать эти заявления.

— С нашей стороны тоже есть разные мнения, в том числе и радикальные. Например, раздаются голоса о том, что мы не должны соглашаться выступать без флага. Вы бы, если бы допустили в нейтральном статусе, согласились бы?

— Я бы согласился, – сказал Гуменник.