Татьяна Мишина: «Алексей Мишин заболел, но несильно – голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с чемпионата России это потянулось»
Заслуженный тренер России Алексей Мишин заболел после чемпионата России.
Об этом рассказала его супруга Татьяна Мишина.
«Он заболел, но несильно – голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с Красноярска это потянулось.
Здоровье важнее всего, в группе все под контролем – и я хожу, и Татьяна Прокофьева. Посмотрим, как будет вечером, днем он говорил, что уже лучше, будем надеяться, что это не грипп.
Он два дня назад уехал на дачу и находится там, чтобы и меня не заразить, и спокойно отлежаться. Надеемся, что все будет в порядке, на Кубок Первого канала собирался, настрой оптимистичный», – сказала Мишина.
Алексей Николаевич, дорогой, шут с ним, с Кубком Первого канала, лечитесь, две Татьяны справятся без Вас.