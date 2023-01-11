Татьяна Мишина: «Алексей Мишин заболел, но несильно – голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с чемпионата России это потянулось»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заболел после чемпионата России.

Об этом рассказала его супруга .

«Он заболел, но несильно – голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с Красноярска это потянулось.

Здоровье важнее всего, в группе все под контролем – и я хожу, и . Посмотрим, как будет вечером, днем он говорил, что уже лучше, будем надеяться, что это не грипп.

Он два дня назад уехал на дачу и находится там, чтобы и меня не заразить, и спокойно отлежаться. Надеемся, что все будет в порядке, на канала собирался, настрой оптимистичный», – сказала Мишина.