Татьяна Мишина: «Алексей Мишин заболел, но несильно – голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с чемпионата России это потянулось»

Теги сборная России Алексей Мишин Татьяна Мишина ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заболел после чемпионата России. 

Об этом рассказала его супруга Татьяна Мишина

«Он заболел, но несильно – голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с Красноярска это потянулось.

Здоровье важнее всего, в группе все под контролем – и я хожу, и Татьяна Прокофьева. Посмотрим, как будет вечером, днем он говорил, что уже лучше, будем надеяться, что это не грипп.

Он два дня назад уехал на дачу и находится там, чтобы и меня не заразить, и спокойно отлежаться. Надеемся, что все будет в порядке, на Кубок Первого канала собирался, настрой оптимистичный», – сказала Мишина.

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11 комментариев

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Этери горячая
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Я думаю, что Трусова распространила его, не оставшись в своей комнате во время болезни.
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alexnew
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Надо же скольких Трусова успела заразить.
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Kovka Gnutik
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Походу все так зациклились на ковиде, что на обычный грипп плюют, а он, зараза, чреват такими осложнениями, как давно всем известная пневмония.
Алексей Николаевич, дорогой, шут с ним, с Кубком Первого канала, лечитесь, две Татьяны справятся без Вас.
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SALMON
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Ответ Sky Smoker
В тг пишут, Мишин сказал, что болеет пневмонией. Дай Бог, чтобы побыстрее и без последствий выздоровел! 🙏
Наверное, жене виднее всё-таки
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Настя Розова
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Мама дорогая, просто выкашивает уже всех! Здоровья Профессору!
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Елена Чикварова
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Ответ Sky Smoker
В тг пишут, Мишин сказал, что болеет пневмонией. Дай Бог, чтобы побыстрее и без последствий выздоровел! 🙏
С пневмонией поехал отлежиааться на дачу?
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Додик Аксель
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Здоровья Алексею Николаевичу и успешного лечения ! К своему здоровью, а тем более группе риска надо относиться как можно бережно и следовать рекомендациям врачей.
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Елена Чикварова
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Обследование легких сделали бы. Если человек болеет 3ю неделю, то надо бы насторожиться. Кажущаяся "легкая форма" за одни сутки может перейти в тяжелую.
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Лилибет
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Алексею Николаевичу—здоровья и долгих лет жизни!🙏
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Sky Smoker
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В тг пишут, Мишин сказал, что болеет пневмонией. Дай Бог, чтобы побыстрее и без последствий выздоровел! 🙏
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Утренняя Аврора
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Пожалуйста, пожалуйста очень сильно проследите. Если, что, сразу в больничку. Здоровья, Профессору!
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