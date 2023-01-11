«В течение всего года Камила была на виду, а к концу были старты, где она солировала. Все вполне логично». Иоланда Чен об опросе ВЦИОМ

Теги сборная России Олимпийская сборная России Иоланда Чен Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен высказалась о популярности фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил об итогах опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов – больше, чем кого-либо из других спортсменов.

«Такой выбор говорит о том, что Валиева очень популярна в народе. Ее чаще других показывали и говорили о ней в 2022 году.

Выступала она хорошо на фоне других спортсменов. Конечно, зимний олимпийский скандал не жалел ее. Неприятно, когда такое происходит.

В течение всего года Камила была на виду. Делала новые постановки. К концу 2022 года были старты, где Валиева солировала и была самой яркой фигуристкой.

Вот поэтому имя Камилы первым приходит в голову, когда спрашивают о спортсменах. Все вполне логично» – сказала Чен.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

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20 комментариев

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oleg
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Валиева, это которая на Олимпиаде со всего попадала? Эта которая стырила у Акатьевой на первом этапе Гран-при первое место? Она что ли на виду?
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HoratioH
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Во всех моих самых смелых сексуальных фантазиях фигурирует Сашенька Викторовна Трусова! Королева моей постели!!!
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Sat397
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Камила лучшая фигуристка в этом году, она продолжила успешно выступать после ОИ. ФК самый популярный сейчас вид спорта, все более чем логично.
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buturlinomo
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А ведь могли бы о Александре Большунове фильм выпустить, о лыжниках вообще. Раскрутить реальные достижения ведь очень просто. В СССР получалось
Да мало ли у нас выдающихся спортсменов
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Ортодокс7
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Ответ Alexander2022
Показатель уровня российской журналистики. Говорить не о Большунове с тремя золотыми ОИ, или о Непряевой, взявшей КМ, или о той же ОЧ Щербаковой, а о "преодолениях" ребенка
Как с помощью судей "преодолевал" другой ребенок в вашем списке, мы тоже знаем.
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Alexander2022
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Показатель уровня российской журналистики. Говорить не о Большунове с тремя золотыми ОИ, или о Непряевой, взявшей КМ, или о той же ОЧ Щербаковой, а о "преодолениях" ребенка
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Wiley Fox
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На виду жрала допинг назло пендосам

Герой России, не иначе

До чего же одуревшая эта спортивная тусовка
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Лакс
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Ответ Katerina Sunny
69% вообще никто не пришёл в голову из спортсменов. Видимо, мысли совсем о другом.
они не захотели/не смогли назвать спортсмена года, и это не означает что они не знают спортсменов вообще
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KMR
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Вообще бред - спортсмен на соревах за год провел 1 час и лучший за год.
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Лакс
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Ответ Rums67
Но почему тогда только 7% опрошенных лучшей назвали? 69% промолчали затруднились. Анну и Алину 1% лучшей признали.
предложено было назвать спортсмена года, а не лучшего
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B.Jones
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Ответ Vy_Ao
7%, самый популярный спортсмен в России)) звучит как мем
Ну пусть будет Валька семь процентов, если им так хочется.😁
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Rums67
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Но почему тогда только 7% опрошенных лучшей назвали?
69% промолчали затруднились.
Анну и Алину 1% лучшей признали.
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Vy_Ao
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Ответ Назар Игорь
Некто Герострат популярен через много веков, она разная бывает, эта популярность. Кстати не эта ли юная прелестница во время Олимпиады на вопрос заданный по-английски западной журналисткой ответила " Ни *** не поняла" чем и вызвала смех стоявших рядом российских фигуристов .
Покажи-ка мне фан-клуб Герострата))

То была Анастасия Мишина, однофамилица знаменитого тренера, красавица и просто
туповатая тянка.
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Маргарита В Сафронова
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Камила победила в сложнейшей жизненной ситуации, победила красиво и уверенно. Раньше я думала, что Ками живёт в идеальных условиях, все вокруг лелеют её талант и создают комфорт. Теперь я понимаю, что Камила личность, способная бороться в самых тяжёлых испытаниях.
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Назар Игорь
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Некто Герострат популярен через много веков, она разная бывает, эта популярность. Кстати не эта ли юная прелестница во время Олимпиады на вопрос заданный по-английски западной журналисткой ответила " Ни *** не поняла" чем и вызвала смех стоявших рядом российских фигуристов .
+1
-2
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Vy_Ao
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7%, самый популярный спортсмен в России)) звучит как мем
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Sektor_5
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Ответ Brokkoli
Спортсмен года со знаком минус
Трусова.
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Elena Sopc
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Ответ Brokkoli
Спортсмен года со знаком минус
Любой пиар в моде, она на тмз больше заработала чем стас со своей дочуркой
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Brokkoli
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Спортсмен года со знаком минус
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Katerina Sunny
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69% вообще никто не пришёл в голову из спортсменов. Видимо, мысли совсем о другом.
+10
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