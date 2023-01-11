«В течение всего года Камила была на виду, а к концу были старты, где она солировала. Все вполне логично». Иоланда Чен об опросе ВЦИОМ
Серебряный призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен высказалась о популярности фигуристки Камилы Валиевой.
Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил об итогах опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года. Ее упомянули 7% респондентов – больше, чем кого-либо из других спортсменов.
«Такой выбор говорит о том, что Валиева очень популярна в народе. Ее чаще других показывали и говорили о ней в 2022 году.
Выступала она хорошо на фоне других спортсменов. Конечно, зимний олимпийский скандал не жалел ее. Неприятно, когда такое происходит.
В течение всего года Камила была на виду. Делала новые постановки. К концу 2022 года были старты, где Валиева солировала и была самой яркой фигуристкой.
Вот поэтому имя Камилы первым приходит в голову, когда спрашивают о спортсменах. Все вполне логично» – сказала Чен.
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