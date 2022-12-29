«Не было той энергетики в произвольной, но все встало на места, когда Валиева опустила капюшон». Боброва о чемпионате России
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске, где она заняла второе место.
«Что бы про нее ни говорили – набрала в весе, тяжела стала, еще что-то… Конек у нее все равно мягкий, она работает коленом.
Да, сейчас ей сложновато, но опять же – это такой переходный момент, после Олимпиады немножко расслабилась, переходный возраст…
Все еще будет. Но восстановить эти прыжки в постолимпийский сезон! Да, у нее нет того количества четверных, которые она прыгала, но сейчас для выигрыша нужно плюс-минус два ультра-си.
Для меня не было той энергетики в произвольной, которая была на прокатах, но у меня все встало на свои места, когда она опустила капюшон. Невероятная точка, которая развеяла все сомнения!» – сказала Боброва.
Программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ранее в конце проката фигуристка накидывала на голову капюшон – это отсылка к моменту, когда в Пекине она проходила через микст-зону журналистов. Однако в последнем выступлении она не стала закрываться капюшоном.
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
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Надеюсь, в итоге допинговое дело разрешится, Ками не сдастся, останется в спорте и вернет себе былую форму.