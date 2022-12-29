«Не было той энергетики в произвольной, но все встало на места, когда Валиева опустила капюшон». Боброва о чемпионате России

Теги сборная России Олимпийская сборная России чемпионат России Екатерина Боброва Олимпиада-2022 женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске, где она заняла второе место.

«Что бы про нее ни говорили – набрала в весе, тяжела стала, еще что-то… Конек у нее все равно мягкий, она работает коленом.

Да, сейчас ей сложновато, но опять же – это такой переходный момент, после Олимпиады немножко расслабилась, переходный возраст…

Все еще будет. Но восстановить эти прыжки в постолимпийский сезон! Да, у нее нет того количества четверных, которые она прыгала, но сейчас для выигрыша нужно плюс-минус два ультра-си.

Для меня не было той энергетики в произвольной, которая была на прокатах, но у меня все встало на свои места, когда она опустила капюшон. Невероятная точка, которая развеяла все сомнения!» – сказала Боброва.

Программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ранее в конце проката фигуристка накидывала на голову капюшон – это отсылка к моменту, когда в Пекине она проходила через микст-зону журналистов. Однако в последнем выступлении она не стала закрываться капюшоном.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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9 комментариев

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Anna Leonova
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В Красноярске Валиева на опускала капюшон, о каком прокате трындит Боброва?
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Maturmalai
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Ответ Есения Скокова
Со зрительской точки зрения, отличной от вашей, этот прокат был выдающимся по энергетике и харизме.
Спецом пересмотрел ее прокат на прошлогоднем ЧР, чтобы сравнить. Вот там была и энергетика и харизма! А тут было невнятно и уныло.
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alexnew
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Ответ Maturmalai
В спортивном плане прокат может быть был и хороший, но со зрительской точки зрения был очень скучный, тяжелее и медленней стала Ками, чем в прошлом. Программа дурацкая. Как ни обидно все это наблюдать и признавать. Надеюсь, в итоге допинговое дело разрешится, Ками не сдастся, останется в спорте и вернет себе былую форму.
Чушь. Если в спортивном плане еще можно предъявлять те или иные "претензии" - упростилась, сдвоила флип, то в компонентном отношении великолепный прокат и программа сильнейшая!
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alexnew
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Бобровой не хватило энергетики?
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Есения Скокова
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Ответ Maturmalai
В спортивном плане прокат может быть был и хороший, но со зрительской точки зрения был очень скучный, тяжелее и медленней стала Ками, чем в прошлом. Программа дурацкая. Как ни обидно все это наблюдать и признавать. Надеюсь, в итоге допинговое дело разрешится, Ками не сдастся, останется в спорте и вернет себе былую форму.
Со зрительской точки зрения, отличной от вашей, этот прокат был выдающимся по энергетике и харизме.
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oleg
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Капюшон прямо сказал: -"Хватит спекулировать"!
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Элла Бурс
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У Бобровой вот, например, вообще никогда не было никакой энергетики. И ничего, языком молоть не мешает;)
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Maturmalai
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В спортивном плане прокат может быть был и хороший, но со зрительской точки зрения был очень скучный, тяжелее и медленней стала Ками, чем в прошлом. Программа дурацкая. Как ни обидно все это наблюдать и признавать.
Надеюсь, в итоге допинговое дело разрешится, Ками не сдастся, останется в спорте и вернет себе былую форму.
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Маргарита В Сафронова
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Энергетика у Камилы была мощная, Ками выиграла ПП, но всё по-честному, сорвала триксель в КП и проиграла по сумме. У Камилы переходный период и проходит она его прекрасно.
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