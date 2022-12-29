«Второе место Валиевой – огромная победа. В постолимпийский сезон показывать такие программы – это достижение». Энберт о чемпионате России

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт высказался об итогах чемпионата России в женском катании.

Ранее на турнире в Красноярске победила Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, третьей – Елизавета Туктамышева.

«Нельзя говорить, что если бы Камила сделала тройной аксель, то она бы выиграла. Мы же не знаем. Может быть, Софья была еще более мотивирована и у нее бы лучше задался день. И она бы сделала все в произвольной. Считаю, что говорить, что кто-то упустил победу только из-за одного элемента, неправильно.

Была честная борьба, абсолютно классная и интересная, и в ней победила Софья Акатьева. Камила прекрасно откатала, порадовала и себя, и болельщиков. В постолимпийский сезон показывать такие программы, особенно когда Валиева накануне выплеснула огромное количество эмоций. Собраться и сделать такие прокаты – это огромное достижение.

Мне даже кажется, что на пьедестале чемпионата России в женском одиночном катании стояли три победителя. Потому что каждая из них совершила победу. Акатьева действительно к ней шла в этом сезоне.

На этапах Гран-при Софья доказывала, что она сильная и умеет делать сложные элементы, классно катается. И на чемпионате России пришла к победе – не только на турнире, но и к внутренней. Думаю, что абсолютно заслуженно. Она показала, что умеет классно кататься. Я очень рад за Соню.

Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России. Но выйти и показать такие программы в постолимпийский сезон... Она единственная из наших девочек-участниц Игр участвует в турнирах. И это действительно очень сложно. Во-первых, все знают, какие эмоции они испытали на Олимпиаде.

Во-вторых, в постолимпийский сезон вообще сложно собраться, заряжаться эмоциями, потому что есть опустошение. Ее второе место – огромная победа. Уверен, что зрители согласятся с этим. Прокаты были классные. Камила – прекрасная. Да, второе место. Но для Валиевой это победа.

Третье место для Туктамышевой, бронзовая медаль – это тоже победа. Для меня на пьедестале чемпионата России стояло три победительницы», – сказал Энберт.

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