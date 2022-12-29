«Второе место Валиевой – огромная победа. В постолимпийский сезон показывать такие программы – это достижение». Энберт о чемпионате России

Теги сборная России Олимпийская сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева Александр Энберт Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт высказался об итогах чемпионата России в женском катании.

Ранее на турнире в Красноярске победила Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, третьей – Елизавета Туктамышева.

«Нельзя говорить, что если бы Камила сделала тройной аксель, то она бы выиграла. Мы же не знаем. Может быть, Софья была еще более мотивирована и у нее бы лучше задался день. И она бы сделала все в произвольной. Считаю, что говорить, что кто-то упустил победу только из-за одного элемента, неправильно.

Была честная борьба, абсолютно классная и интересная, и в ней победила Софья Акатьева. Камила прекрасно откатала, порадовала и себя, и болельщиков. В постолимпийский сезон показывать такие программы, особенно когда Валиева накануне выплеснула огромное количество эмоций. Собраться и сделать такие прокаты – это огромное достижение.

Мне даже кажется, что на пьедестале чемпионата России в женском одиночном катании стояли три победителя. Потому что каждая из них совершила победу. Акатьева действительно к ней шла в этом сезоне.

На этапах Гран-при Софья доказывала, что она сильная и умеет делать сложные элементы, классно катается. И на чемпионате России пришла к победе – не только на турнире, но и к внутренней. Думаю, что абсолютно заслуженно. Она показала, что умеет классно кататься. Я очень рад за Соню.

Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России. Но выйти и показать такие программы в постолимпийский сезон... Она единственная из наших девочек-участниц Игр участвует в турнирах. И это действительно очень сложно. Во-первых, все знают, какие эмоции они испытали на Олимпиаде.

Во-вторых, в постолимпийский сезон вообще сложно собраться, заряжаться эмоциями, потому что есть опустошение. Ее второе место – огромная победа. Уверен, что зрители согласятся с этим. Прокаты были классные. Камила – прекрасная. Да, второе место. Но для Валиевой это победа.

Третье место для Туктамышевой, бронзовая медаль – это тоже победа. Для меня на пьедестале чемпионата России стояло три победительницы», – сказал Энберт.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

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20 комментариев

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Елена Рябихина
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Чуть не стошнило. Оказывается второе место после ОИ- это не провал. Клоуны, слов нет.
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B.Jones
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Ответ Настя Розова
Хорошо, что все же допинговую программу убрали...
Прыжковый набор по крайней мере, стал такой же как до всей этой истории. Два 4Т(часто получался один), и косяк на каком-нибудь тройном (обычно в конце пп). Ещё закончились мантры про балетную балетность, хотя это странно. Она то куда делась за год? 😁 Ну хорошо что тулупы получились, без них ей теперь никуда.
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kate_ko
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Ответ Евгения Гринева
Вполне себе предсказуемая победа для тонкой-звонкой девочки
Вот вообще нет. Соня очень чувствительная, еще не закаленная боями, она прекрасно понимала, что не имеет права на ошибки, тк судьи ясно указали ей ещё на ГП, где будет её место. Было заметно по её реакции, что она очень сильно волновалась и впоследствии даже не верила в свою победу, но у критиков на спортсе почему-то всегда все предсказуемо. Только в зависимости от личных предпочтений предсказуемость разная. До начала ЧР многие писали, что очевидна победа Камилы, загрибуют, затащат на золото и тд, а лёд-то скользкий
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bhbif77
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Считаю большие победы после ОИ были у Алины причём на ГС и программы зачечательные!
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Lapo Elkann
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Ответ umma
Вообще мне мнение может быть не правильным, но все же ..как мне кажется то ,что Соня как победитель чр осталась в тени большая заслуга тренеров!! Было очевидно ,что они были уверены, что Камила выиграет ,как это было на 1 этапе ,когда она с падением выиграла ,так и тут как мне показалось они надеялись ,что пронесёт..точно также было и на ои ,но тоже не случилось..и Аня белая так и не увидела той радости за неё которую уверенна она ждала от тренеров..точно также она осталась в тени .. и история повторяется уже на чр ..если бы выиграла Камилы тренеры бы и плакали и обнимались и все эмоции были бы ( как это было на чр 2021 когда Аня заслуженно выиграла и это нужно было тренерам ) Безусловно в том что Соня выиграла это большая заслуга тренеров ,но после победы так хочется видеть какой то радости и поддержки от тренеров и в итоге мы видим то что увидели к сожалению..
ТШТ на все это смотрят подругому. Прокат Сони не был идеальным. В случае Камилы страшные события на ОИ, в этом расследование , плюс пубертат. Разве она весит столько же , сколько допубертатные ? хотя прыгает ультра си . Так что не надо строить теории заговора.
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Enchanter WIZZARD
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Учитывая что перед ЧР Валиева котировались, как абсолютныц фаворит( почти как праймовый Усейн Болт) + поддержка федерации (грибы) то второе место так себе результат, учитывая что акатьева по сути единственная номинальная конкурентка была. По сути заняла 2 место из 2 фавориток))
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Наталья Грабовская
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Для К. В. данный постолимпийский сезон совершенно особенный в связи с допинговым скандалом, поэтому она свехмотивирована. Ей нужно: 1) выйти из этой ситуации с наименьшими потерями; 2) доказать, что она всё-таки сильнейшая и её проигрыш в личном турнире на ОИ был связан только с разразившимся скандалом и стрессовой ситуацией; 3) улучшить свой имидж здесь на Родине – и это, надо признать, после ЧР произошло – можно судить хотя бы по здешним коментам – даже ярые хейтеры теперь высказываются более лояльно; 4) в её достижениях сверхзаинтересована тренерская команда, т. к. она напрямую замешана в допинговом скандале, да и вся федра…. Можно продолжать и дальше. Вот для А. Щ. – это характерный постолимпийский сезон – она достигла всего, чего хотела, а теперь почивает на лаврах - мотивация нулевая. Интервью из разряда «всем сёстрам по серьгам» .
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Ника138
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Ответ Самасебезвезда
О, как. И кто-то еще будет утверждать, что Алину не выпихивали из спорта, а она сама ушла? Сколько эти бомондные иксперды кричали, что второе место на ЧЕ и ФГП в постолимпийский сезон, это провал, провал и еще раз провал.
Именно так. С большим уважением отношусь к Александру, но, к сожалению, к сотоварищу по команде на Олимпийских играх Алине Загитовой в такой сложный постолимпийский сезон у него не нашлось таких нужных слов поддержки и признания. Были единицы, как Мишин. Но их слабые голоса тонули в криках "позор..., провал..., на одном крыле..., то не зреложенское, то уже слишком зреложенское - пора, пора....". Наш бомонд, как та избушка - "к одним передом, к другим задом".
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Sektor_5
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Ответ alexnew
Она бы выиграла, даже если бы сделала просто тройной флип вместо двойного, а тройной аксель гарантировал бы ей победу при любом прокате Акатьевой.
Да. Но что теперь это перетирать, как было так было. Главное её потрясные четверные тулупы на месте, и общий уровень.
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Музыка Восемь
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Хоть бы о чемпионке России кто слово сказал. Акатьева как будто и не участвовала
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Sektor_5
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После прыжкового турнира 4 декабря, после ЧР я уверен, что Камила никогда не потеряет свои 4т. Да и триксель она восстановила, и какой, просто нестабильный. Чудо.
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Евгения Гринева
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Ответ umma
Вообще мне мнение может быть не правильным, но все же ..как мне кажется то ,что Соня как победитель чр осталась в тени большая заслуга тренеров!! Было очевидно ,что они были уверены, что Камила выиграет ,как это было на 1 этапе ,когда она с падением выиграла ,так и тут как мне показалось они надеялись ,что пронесёт..точно также было и на ои ,но тоже не случилось..и Аня белая так и не увидела той радости за неё которую уверенна она ждала от тренеров..точно также она осталась в тени .. и история повторяется уже на чр ..если бы выиграла Камилы тренеры бы и плакали и обнимались и все эмоции были бы ( как это было на чр 2021 когда Аня заслуженно выиграла и это нужно было тренерам ) Безусловно в том что Соня выиграла это большая заслуга тренеров ,но после победы так хочется видеть какой то радости и поддержки от тренеров и в итоге мы видим то что увидели к сожалению..
Они же не дураки быть уверенными в победе одной, когда у двух их других учениц контент сложнее. Любая может как завалить, так и откатать идеально, угадать заранее вевозможно.
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umma
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Вообще мне мнение может быть не правильным, но все же ..как мне кажется то ,что Соня как победитель чр осталась в тени большая заслуга тренеров!! Было очевидно ,что они были уверены, что Камила выиграет ,как это было на 1 этапе ,когда она с падением выиграла ,так и тут как мне показалось они надеялись ,что пронесёт..точно также было и на ои ,но тоже не случилось..и Аня белая так и не увидела той радости за неё которую уверенна она ждала от тренеров..точно также она осталась в тени .. и история повторяется уже на чр ..если бы выиграла Камилы тренеры бы и плакали и обнимались и все эмоции были бы ( как это было на чр 2021 когда Аня заслуженно выиграла и это нужно было тренерам ) Безусловно в том что Соня выиграла это большая заслуга тренеров ,но после победы так хочется видеть какой то радости и поддержки от тренеров и в итоге мы видим то что увидели к сожалению..
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Lapo Elkann
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Ответ asusp527
Ее вообще не должно было быть на ОИ.
Но решали не вы . Вот как бывает.
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asusp527
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Ее вообще не должно было быть на ОИ.
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Самасебезвезда
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О, как. И кто-то еще будет утверждать, что Алину не выпихивали из спорта, а она сама ушла? Сколько эти бомондные иксперды кричали, что второе место на ЧЕ и ФГП в постолимпийский сезон, это провал, провал и еще раз провал.
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Евгения Гринева
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Ответ На Пекин
Это прекрасно, но все же первое место Софьи Акатьевой это не менее, а по результату более, огромная победа и она не должна оставаться в тени.
Вполне себе предсказуемая победа для тонкой-звонкой девочки
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Настя Розова
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Хорошо, что все же допинговую программу убрали...
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alexnew
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Она бы выиграла, даже если бы сделала просто тройной флип вместо двойного, а тройной аксель гарантировал бы ей победу при любом прокате Акатьевой.
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На Пекин
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Это прекрасно, но все же первое место Софьи Акатьевой это не менее, а по результату более, огромная победа и она не должна оставаться в тени.
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