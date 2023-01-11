Татьяна Тарасова: «Костомаров сейчас в «Коммунарке» у выдающихся врачей. Состояние его тяжелое»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала здоровья олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.
Накануне Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сейчас он находится в реанимации.
«Он сейчас в «Коммунарке» у выдающихся врачей. Состояние его тяжелое. Конечно, я хочу ему пожелать скорейшего выздоровления», — сказала Тарасова
Надеемся на лучшее, дай Бог.
Там оно надежнее,чем с врачами Комунарки
А так это лозунг
Или как говорили древние : "Против силы смерти нет средства в садах"....