Татьяна Тарасова: «Костомаров сейчас в «Коммунарке» у выдающихся врачей. Состояние его тяжелое»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала здоровья олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

Накануне Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сейчас он находится в реанимации.

«Он сейчас в «Коммунарке» у выдающихся врачей. Состояние его тяжелое. Конечно, я хочу ему пожелать скорейшего выздоровления», — сказала Тарасова

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11 комментариев

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Alex1104
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Ответ kovfun-barrios
Думаю, что бывшего лидера ЛДПР, тоже лечили выдающиеся врачи, оборудование тоже было самым передовым, однако исход известен.
Костомаров значительно моложе и всё-таки спортсмен.
Надеемся на лучшее, дай Бог.
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KMR
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А раньше смеялись,что главный в бункере...
Там оно надежнее,чем с врачами Комунарки
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kovfun-barrios
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Думаю, что бывшего лидера ЛДПР, тоже лечили выдающиеся врачи, оборудование тоже было самым передовым, однако исход известен.
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miladoc1
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Ответ Manatusik
скорее всего, к Роману относятся внимательно. И к нему наверняка приставлен компетентный персонал.
А в больнице может работать некомпетентный персонал?
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KMR
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Ответ Ольга Долгова
Несколько тысяч людей спасли врачи в этой больнице от тяжелого течения ковида и его осложнений.
Факты? Пофамильно!
А так это лозунг
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Vasily Ivanov
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Вирусу ковида как то все равно на звезды и ордена " выдающихся врачей " ....
Или как говорили древние : "Против силы смерти нет средства в садах"....
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Manatusik
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Ответ Варлампий Варлампий
А в чем "выдающесть" врачей? Какой индекс Хирша у самого "выдающегося" из них?
скорее всего, к Роману относятся внимательно. И к нему наверняка приставлен компетентный персонал.
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Варлампий Варлампий
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А в чем "выдающесть" врачей? Какой индекс Хирша у самого "выдающегося" из них?
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Ольга Долгова
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Ответ Wiley Fox
Коммунарка - это место массовых захоронений жертв репрессий Какой идиот решил там выстроить больницу? Место ведь гиблое
Несколько тысяч людей спасли врачи в этой больнице от тяжелого течения ковида и его осложнений.
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Shtirly
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Здоровья Ромке!!! Выдающийся танцор у нас. Больше всех остальных мне нравится.. Один в своем роде. Другого такого не знаю...
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Wiley Fox
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