Татьяна Тарасова: «Костомаров сейчас в «Коммунарке» у выдающихся врачей. Состояние его тяжелое»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала здоровья олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

Накануне Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сейчас он находится в реанимации.

«Он сейчас в «Коммунарке» у выдающихся врачей. Состояние его тяжелое. Конечно, я хочу ему пожелать скорейшего выздоровления», — сказала Тарасова