Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. У него пневмония с гриппом B («Матч ТВ»)
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, сейчас Костомаров под медикаментозной седацией, у него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.
Накануне у фигуриста развилась дыхательная недостаточность, он был госпитализирован.
Сейчас Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.
Роман Костомаров: «За Россию, за мир, за украинцев, которые за мир! Но так долго терпеть западное влияние во всем мире, а сейчас с Украиной, это утопия! Россия – не терпила!»
https://www.sports.ru/figure-skating/1107174537-roman-kostomarov-za-rossiyu-za-mir-za-ukrainczev-kotorye-za-mir-no-tak.html
эх,сейчас читаю новости и сердце кровью обливается, настольгически вспоминаю эту звёздную пару Роман Костомаров и Татьяна Навка