Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. У него пневмония с гриппом B («Матч ТВ»)

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, сейчас Костомаров под медикаментозной седацией, у него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

Накануне у фигуриста развилась дыхательная недостаточность, он был госпитализирован.

Сейчас Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.