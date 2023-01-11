Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. У него пневмония с гриппом B («Матч ТВ»)

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. 

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, сейчас Костомаров под медикаментозной седацией, у него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

Накануне у фигуриста развилась дыхательная недостаточность, он был госпитализирован.

Сейчас Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.

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25 комментариев

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olvl
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Да, и страшно, и тревожно, но надо надеяться на лучшее, стараться думать о хорошем. Роману только здоровья, Оксане и всем близким терпения.
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Iuliia Timofeyeva
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Ответ Lilia Sadykova
Чет боюсь заходить на спортс... Просто не понимаю как можно было так запустить болезнь? Неужели шоу стоят здоровья? Роману скорейшего выздоровления!
Вы понимаете, что пневмония может развиться за считанные часы? Иногда от крошечных пятен на снимке до полноценного поражения легких не проходит и суток. Прежде чем обвинять жертву - разобрались бы что за болезнь.
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Мэри-Сью
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Ответ здоровяк
24 февраля 2022, 23:28 Роман Костомаров: «За Россию, за мир, за украинцев, которые за мир! Но так долго терпеть западное влияние во всем мире, а сейчас с Украиной, это утопия! Россия – не терпила!» https://www.sports.ru/figure-skating/1107174537-roman-kostomarov-za-rossiyu-za-mir-za-ukrainczev-kotorye-za-mir-no-tak.html
а в чем он был неправ? сколько можно терпеть навязывание западных ценностей во всем мире??
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Lilia Sadykova
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Ответ здоровяк
24 февраля 2022, 23:28 Роман Костомаров: «За Россию, за мир, за украинцев, которые за мир! Но так долго терпеть западное влияние во всем мире, а сейчас с Украиной, это утопия! Россия – не терпила!» https://www.sports.ru/figure-skating/1107174537-roman-kostomarov-za-rossiyu-za-mir-za-ukrainczev-kotorye-za-mir-no-tak.html
А это здесь при чем? Здесь не политический сайт
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Delirium
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Ответ goshforever
ИВЛ с ЭКМО - это очень плохо, конечно. Как его угораздило в таком возрасте...
Как обычно бывает- а, переболею "на ногах". И так пока совсем не свалился. Надеюсь, все закончится хорошо.
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Макар Телятгонялов
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Йошкин кот! Где же умудрился подхватить?! Но Костомаров сильный мужик, справиться.
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Мэри-Сью
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Эх, Рома, Рома... 😭
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Altim
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Ответ здоровяк
24 февраля 2022, 23:28 Роман Костомаров: «За Россию, за мир, за украинцев, которые за мир! Но так долго терпеть западное влияние во всем мире, а сейчас с Украиной, это утопия! Россия – не терпила!» https://www.sports.ru/figure-skating/1107174537-roman-kostomarov-za-rossiyu-za-mir-za-ukrainczev-kotorye-za-mir-no-tak.html
Понятно...
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Manatusik
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Ответ здоровяк
24 февраля 2022, 23:28 Роман Костомаров: «За Россию, за мир, за украинцев, которые за мир! Но так долго терпеть западное влияние во всем мире, а сейчас с Украиной, это утопия! Россия – не терпила!» https://www.sports.ru/figure-skating/1107174537-roman-kostomarov-za-rossiyu-za-mir-za-ukrainczev-kotorye-za-mir-no-tak.html
я не придерживаюсь политических взглядов Костомарова, но это тут причем? Человек на грани жизни и смерти.
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<vella>
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Рома, борись!
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Леди Брэкнелл
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Дай Бог здоровья Роману!
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здоровяк
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24 февраля 2022, 23:28
Роман Костомаров: «За Россию, за мир, за украинцев, которые за мир! Но так долго терпеть западное влияние во всем мире, а сейчас с Украиной, это утопия! Россия – не терпила!»

https://www.sports.ru/figure-skating/1107174537-roman-kostomarov-za-rossiyu-za-mir-za-ukrainczev-kotorye-za-mir-no-tak.html
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Глокая Куздра
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Выздоровления скорейшего.
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Iti_na_taiti
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Пусть всё обойдётся! Здоровья Роману и скорейшего выздоровления.
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umnik3
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Парню - здоровья и скорейшего восстановления! Пневмония косит многих. Еще во времена Ковида пошел и сделал прививку Превенаром от греха подальше.
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Lapo Elkann
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Не надо пугать такими новостями. Все у него будет хорошо. здоровый , молодой, дай Бог, справится .
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АРХАТ
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Ответ Lilia Sadykova
Чет боюсь заходить на спортс... Просто не понимаю как можно было так запустить болезнь? Неужели шоу стоят здоровья? Роману скорейшего выздоровления!
Вот именно. Понятно он не футболист или хоккеист, но бабла заработал достаточно в сравнении с обычными людьми.
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ОлесяОлеська
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Сил Роману и его родным. Скорейшего выздоровления.
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goshforever
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ИВЛ с ЭКМО - это очень плохо, конечно. Как его угораздило в таком возрасте...
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Denkaaaa
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скорейшего выздоровления Роману!!
эх,сейчас читаю новости и сердце кровью обливается, настольгически вспоминаю эту звёздную пару Роман Костомаров и Татьяна Навка
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Manatusik
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В шоке. Роман такой крепкий парень, тренированный и такое. Здоровья!!!
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АРХАТ
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Не лечился видать или поздно начал.
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Irina037
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Такие тревожные сообщения,Роману ещё жить и жить,пусть скорее выздоравливает
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Lilia Sadykova
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Чет боюсь заходить на спортс... Просто не понимаю как можно было так запустить болезнь? Неужели шоу стоят здоровья? Роману скорейшего выздоровления!
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Sonyas
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🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Скорейшего выздоровления Роману. Пусть все останется позади!
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