Тарасова о том, безопасно ли выступать на морозе: «Небезопасно даже ходить. Мы все катались и тренировались на морозе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя новость о госпитализации Романа Костомарова, заявила, что считает допустимым выступление фигуристов на морозе.

Ранее Костомаров был госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония». В новогодние праздники он выступал в ледовых шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также в уличных представлениях на льду в мороз.

«Небезопасно даже ходить, чего-нибудь на голову может упасть. Я каталась на морозе, мы все катались и тренировались в таких условиях. Раньше же [крытых] катков не было», – сказала Тарасова.