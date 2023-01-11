Тарасова о том, безопасно ли выступать на морозе: «Небезопасно даже ходить. Мы все катались и тренировались на морозе»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя новость о госпитализации Романа Костомарова, заявила, что считает допустимым выступление фигуристов на морозе.

Ранее Костомаров был госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония». В новогодние праздники он выступал в ледовых шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также в уличных представлениях на льду в мороз.

«Небезопасно даже ходить, чего-нибудь на голову может упасть. Я каталась на морозе, мы все катались и тренировались в таких условиях. Раньше же [крытых] катков не было», – сказала Тарасова.

40 комментариев

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missis-Zima
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Ответ Лека-Лека
А с чего Вы вообще взяли все то, что написали? Лишний раз Трусову упомянуть? Мы нормальные люди, и переживаем за всех спортсменов, которых работорговцы эксплуатируют в шоу, намеренно забыв об их здоровье и безопасности.
Как громко,работорговцы-это потому что у Тут-зе шоу нет и не будет .Не с кем потому-что.Кто в бегах,кто где.
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Лека-Лека
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Ответ vanessa2021
это точно... Фанаты ТШТ так «переживали» за спины Саши и Марка когда они на шоу летали под куполом , взявшись за руки. . И за здоровье Саши , когда через несколько дней после температуры каталась в шоу на закрытом, ТЕПЛОМ катке. А когда Косторная, которая иззза больной спины фактически закончила спортивную карьеру летает под куполом , держась вообще ОДНОЙ рукой- это хрустов не волнует. Алену им не жалко получается. И что Костомаров выступал в шоу на улице при морозе -25 (!) с кашлем, температурой и очевидно уже текущем воспалении легких- хрустов тоже не волнует. Такая избирательная «жалость» у них.
А с чего Вы вообще взяли все то, что написали?
Лишний раз Трусову упомянуть?
Мы нормальные люди, и переживаем за всех спортсменов, которых работорговцы эксплуатируют в шоу, намеренно забыв об их здоровье и безопасности.
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Самасебезвезда
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Ответ Лека-Лека
И как Ваша куртка будет соответствовать костюмам шоу?
Каким костюмам? Они не спектакль катали.
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Лека-Лека
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Ответ Самасебезвезда
а сейчас их заставляют кататься раздетыми? Надень термобелье, куртку и катайся.
И как Ваша куртка будет соответствовать костюмам шоу?
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Denkaaaa
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что за издевательства над спортсменами?сейчас есть крытые катки!мы в 21 веке живём!в СССР не катались полуголые,а была специальная тёплая одежда, дорогая ТАТ,вас видимо память здесь подвела,и вы совсем забыли упомянуть об этом!
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Ostinato
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У этих людей из СССР систематическая ошибка выжившего. Если конкретно Тарасова не заболела, то это не значит что у всех.
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Леди Брэкнелл
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Ответ Lilia Sadykova
Термобелье при сильном морозе не поможет. А на шоу именно заставляют кататься в красивых костюмах, а не в шубах. Вы где то видели Золушку в пуховике или Принца фуфайке и валянках?
Как это не поможет?! Вы видимо в мороз не катались на сноуборде и на ледяных креселках и зимой в палатке не спали. Термобельё предназначено для этого. И оно разное бывает, есть даже для ныряния.
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Самасебезвезда
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Ответ Lilia Sadykova
Термобелье при сильном морозе не поможет. А на шоу именно заставляют кататься в красивых костюмах, а не в шубах. Вы где то видели Золушку в пуховике или Принца фуфайке и валянках?
У Авербуха не спектакль на улице был, а гала. Посмотрите, как одета ЕМ на этом шоу, штаны, свитер, куртка.
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Леди Брэкнелл
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С чего вообще взяли, что это с ним произошло от катания на морозе? Я когда на РТ работала, у нас парень умер от пневмонии, ни по такому холоду не ходил и был моложе Романа.
Дай Бог, чтобы Роман выбрался!
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Lilia Sadykova
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Ответ Самасебезвезда
а сейчас их заставляют кататься раздетыми? Надень термобелье, куртку и катайся.
Термобелье при сильном морозе не поможет. А на шоу именно заставляют кататься в красивых костюмах, а не в шубах. Вы где то видели Золушку в пуховике или Принца фуфайке и валянках?
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Свет19
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Ответ Самасебезвезда
А что такое нормальные условия? У каскадеров нормальные условия, у пожарных, да даже у тех же актеров?
Каскадеры и пожарные это не фигуристы, вообще несравнимое. Тут риск часть профессии. У актёров обычно дублёры и страховка, ну это в нормальных местах. :) Так то да можно и в морозы выгонять на работу и с гриппом заставлять ходить, но это нормальным не будет.
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Kovka Gnutik
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Ну вот, пошли искать виноватых...
Каждый из нас может переоценить свои возможности и прошляпить начало болезни.
Роману поскорее и без осложнений выкарабкаться из пневмонии!
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Lilia Sadykova
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Ой ну началось," а вот в наше время"... Тарасова хочет сказать, что раньше девочки в мороз в тоненьких платьицах катались?
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Grads
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На открытых катках катаются фигуристы в термобелье, выступления короче чем обычно и если человек катался здоровым, то и не простынет.
Ну а если уже начал болеть, то и на сквозняк достаточно попасть, не только на катке покататься. .
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Loliloo
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Ответ vanessa2021
это точно... Фанаты ТШТ так «переживали» за спины Саши и Марка когда они на шоу летали под куполом , взявшись за руки. . И за здоровье Саши , когда через несколько дней после температуры каталась в шоу на закрытом, ТЕПЛОМ катке. А когда Косторная, которая иззза больной спины фактически закончила спортивную карьеру летает под куполом , держась вообще ОДНОЙ рукой- это хрустов не волнует. Алену им не жалко получается. И что Костомаров выступал в шоу на улице при морозе -25 (!) с кашлем, температурой и очевидно уже текущем воспалении легких- хрустов тоже не волнует. Такая избирательная «жалость» у них.
Взлетала бы Алёна на одной руке у Плющенко, хрустоботы давно бы петицию накатали
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Евгения Гринева
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Ну, с такой логикой можно плевать на свое здоровье и в мороз -40 с кашлем купаться в проруби
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vanessa2021
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Ответ Loliloo
Я бы посмотрела, как тут комментаторы набросились на Плющенко, если бы Костомаров катал у него. А тут молчок, Авербух же неинтересен для фанатов Тутберидзе. Кстати, Рудковская задала тренд, и под купол в новогодних шоу взлетали и Туктамышева, и Косторная. Где же статьи про это, где переживающие за их жизнь и здоровье??!
это точно...

Фанаты ТШТ так «переживали» за спины Саши и Марка когда они на шоу летали под куполом , взявшись за руки. . И за здоровье Саши , когда через несколько дней после температуры каталась в шоу на закрытом, ТЕПЛОМ катке.

А когда Косторная, которая иззза больной спины фактически закончила спортивную карьеру летает под куполом , держась вообще ОДНОЙ рукой- это хрустов не волнует. Алену им не жалко получается.

И что Костомаров выступал в шоу на улице при морозе -25 (!) с кашлем, температурой и очевидно уже текущем воспалении легких- хрустов тоже не волнует.

Такая избирательная «жалость» у них.
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kate_ko
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Ответ Самасебезвезда
А что такое нормальные условия? У каскадеров нормальные условия, у пожарных, да даже у тех же актеров?
а у врачей, вкалывающих ночами, какие условия?! всегда поражаюсь, как они выдерживают эти дежурства с кучей операций! хоспаде, я дизайнер, фрилансер, так даже у меня не нормированные условия труда: иногда приходится сидеть ночами, от этого тоже здоровье не улучшается, скажу я, но мне не придет в голову жаловаться на жизнь, тк я знаю, что это мой выбор и мне за это платят.
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xlegend
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Да причем тут мороз? Болеют от инфекций. Я в этот же мороз на лыжах каталась, все со мной нормально.
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Самасебезвезда
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Ответ Свет19
С ума никто не сходит, это работа и условия должны быть нормальные.
А что такое нормальные условия? У каскадеров нормальные условия, у пожарных, да даже у тех же актеров?
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kate_ko
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Ответ Самасебезвезда
Бедные спортсмены, их же под угрозами все это заставляют делать. Хватит сходить с ума.
тоже не понимаю этой истерии. сочувствую Роману и желаю выздоровления, но это абсолютно зрелый мужчина, спортсмен, отец своих детей, состоявшаяся личность, ОЧ, наконец, а ОИ выигрывают только экстремалы, кто готов отрекаться от себя хотя бы на несколько лет. так что Роман знал, куда шел и сколько за это заплатят. другое дело, что сезон сейчас такой, заболеть условным гриппом он мог и без катка, подцепить вирус можно где угодно. плач стоит такой, словно все наши топовые спортсмены лежат на ЭКМО сейчас. просто, не повезло человеку + перетрудился наверное
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Анна Минакова
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Головой надо думать и не выступать больным на морозе жутком и раздетым почти 🙈
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Свет19
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Ответ Самасебезвезда
Бедные спортсмены, их же под угрозами все это заставляют делать. Хватит сходить с ума.
С ума никто не сходит, это работа и условия должны быть нормальные.
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Самасебезвезда
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Ответ Варлампий Варлампий
шел бы он лучше работать, чем участвовать в мошеннических схемах по раздербаниванию бюджета на какие-то бесконечные шоу, по 50-100 шоу, кому это надо, даже бабки с домохозяйками такое уже не смотрят, налицо тупо распил бюджетных денег
Он и работает. Может и театры и цирк и концертные залы закроем, нечего бюджет дербанить?
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Loliloo
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Я бы посмотрела, как тут комментаторы набросились на Плющенко, если бы Костомаров катал у него. А тут молчок, Авербух же неинтересен для фанатов Тутберидзе. Кстати, Рудковская задала тренд, и под купол в новогодних шоу взлетали и Туктамышева, и Косторная. Где же статьи про это, где переживающие за их жизнь и здоровье??!
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