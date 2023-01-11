Тарасова о том, безопасно ли выступать на морозе: «Небезопасно даже ходить. Мы все катались и тренировались на морозе»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя новость о госпитализации Романа Костомарова, заявила, что считает допустимым выступление фигуристов на морозе.
Ранее Костомаров был госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония». В новогодние праздники он выступал в ледовых шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также в уличных представлениях на льду в мороз.
«Небезопасно даже ходить, чего-нибудь на голову может упасть. Я каталась на морозе, мы все катались и тренировались в таких условиях. Раньше же [крытых] катков не было», – сказала Тарасова.
Лишний раз Трусову упомянуть?
Мы нормальные люди, и переживаем за всех спортсменов, которых работорговцы эксплуатируют в шоу, намеренно забыв об их здоровье и безопасности.
Дай Бог, чтобы Роман выбрался!
Каждый из нас может переоценить свои возможности и прошляпить начало болезни.
Роману поскорее и без осложнений выкарабкаться из пневмонии!
Ну а если уже начал болеть, то и на сквозняк достаточно попасть, не только на катке покататься. .
Фанаты ТШТ так «переживали» за спины Саши и Марка когда они на шоу летали под куполом , взявшись за руки. . И за здоровье Саши , когда через несколько дней после температуры каталась в шоу на закрытом, ТЕПЛОМ катке.
А когда Косторная, которая иззза больной спины фактически закончила спортивную карьеру летает под куполом , держась вообще ОДНОЙ рукой- это хрустов не волнует. Алену им не жалко получается.
И что Костомаров выступал в шоу на улице при морозе -25 (!) с кашлем, температурой и очевидно уже текущем воспалении легких- хрустов тоже не волнует.
Такая избирательная «жалость» у них.