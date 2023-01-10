Отец Костомарова о состоянии сына: «Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид»
Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказал о состоянии здоровья сына.
Ранее сообщалось, что Роман Костомаров находится в реанимации с пневмонией.
«Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид.
У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции легких.
Это кошмар. Где он мог (заболеть)?» — сказал Костомаров-старший.
Пневмония м.б. еще и бактериальной (разные *кокки), но и их переносят люди.