Отец Костомарова о состоянии сына: «Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид»

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона , рассказал о состоянии здоровья сына.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров находится в реанимации с пневмонией.

«Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид.

У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции легких.

Это кошмар. Где он мог (заболеть)?» — сказал Костомаров-старший.