Отец Костомарова о состоянии сына: «Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду коронавирус Фигурное катание

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказал о состоянии здоровья сына. 

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров находится в реанимации с пневмонией. 

«Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид.

У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции легких.

Это кошмар. Где он мог (заболеть)?» — сказал Костомаров-старший. 

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23 комментария

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Sportsfan
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Ответ Анна Минакова
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Если и дальше молчать, то и не начнут действовать.
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Анна Минакова
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Ответ Sportsfan
Просто жесть, что врачи сливают прессе информацию по здоровью и состоянию больного! Даже родственники не в курсе, а журналистам вывалили все подробности. А как же врачебная тайна? Неужели нет вообще никакого уважения к людям и их правам? Не дают спокойно поболеть даже. Здоровья Роману!
Это Россия здесь законы и этика не действуют
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Анна Минакова
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Навка,давай помогай парнеру подключать надо врачей лучших
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Sportsfan
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Ответ JSV
Где здесь тайна? Тут написано только про другую больницу.
Уже в сми опубликовали, что его подключили к ИВЛ, ЭКМО, что у него сепсис и др подробности. И да, нахождение пациента в какой-то больнице - это тоже тайна.
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Зоя Кудряшова
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Ответ Утренняя Аврора
Мне этого не понять
А что удивительньго?. Дети жалеют своих родителей. Все правильно.
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asusp527
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Ответ Лакс
вирусы не от холода, а от людей-распространителей. Пневмония м.б. еще и бактериальной (разные *кокки), но и их переносят люди.
У всех полно вирусов, но организм справляется до тех пор, пока не переутомтся, переохладится. Что и есть.
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JSV
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Ответ Sportsfan
Просто жесть, что врачи сливают прессе информацию по здоровью и состоянию больного! Даже родственники не в курсе, а журналистам вывалили все подробности. А как же врачебная тайна? Неужели нет вообще никакого уважения к людям и их правам? Не дают спокойно поболеть даже. Здоровья Роману!
Где здесь тайна? Тут написано только про другую больницу.
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Зоя Кудряшова
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Надеемся на выздоровление. Михалков тоже в реанимации.
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Sportsfan
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Просто жесть, что врачи сливают прессе информацию по здоровью и состоянию больного! Даже родственники не в курсе, а журналистам вывалили все подробности. А как же врачебная тайна? Неужели нет вообще никакого уважения к людям и их правам? Не дают спокойно поболеть даже. Здоровья Роману!
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Booligan
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Ответ Ольга Долгова
Да где угодно мог схавить ковид, но осложилось все после выступлений в сильный мороз на улице
скорее после мороза зашёл в тёплое помещение с кучей чихотиков и вот попал.
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Booligan
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Ответ Оле-Лукойе
Вирусы, конечно, не от холода, но на ослабленный холодом организм цепляются лучше.
организм не ослабляется холодом, если речь не о переохлаждении, вирусы при температуре ниже 0 либо погибают, либо впадают в спячку
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Оле-Лукойе
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Ответ Лакс
вирусы не от холода, а от людей-распространителей. Пневмония м.б. еще и бактериальной (разные *кокки), но и их переносят люди.
Вирусы, конечно, не от холода, но на ослабленный холодом организм цепляются лучше.
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Додик Аксель
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Воздушно-капельным путём можно заразиться в любом месте. А грипп, ковид как и ОРВИ наши попутчики по жизни. Роме здоровья, сил и успешно лечения !
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russalka
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И где он мог заболеть? Да везде сейчас можно!
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Утренняя Аврора
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Ответ Sincere
Ну так сын человек ведь известный, поэтому из СМИ быстрее узнаешь, чем от невестки.
Мне этого не понять
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Лакс
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Ответ asusp527
На холоде, где ж еще...
вирусы не от холода, а от людей-распространителей.
Пневмония м.б. еще и бактериальной (разные *кокки), но и их переносят люди.
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Галина Александрова
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Роману здоровья, удачного лечения! Давай дорогой, выкарабкивайся оттуда!
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Галина Александрова
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Где можно заболеть? Везде! И не обязательно на морозе.
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Sincere
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Ответ Утренняя Аврора
Даже папа не знал. Надо как то серьёзнее к этому относится. Из СМИ узнает о болезни сына. Реалии нашего времени.
Ну так сын человек ведь известный, поэтому из СМИ быстрее узнаешь, чем от невестки.
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Ольга Долгова
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Да где угодно мог схавить ковид, но осложилось все после выступлений в сильный мороз на улице
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Svetlana Yablonskaya
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Здоровья! Очень неприятная зараза :(
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Утренняя Аврора
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Даже папа не знал. Надо как то серьёзнее к этому относится. Из СМИ узнает о болезни сына. Реалии нашего времени.
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asusp527
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На холоде, где ж еще...
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