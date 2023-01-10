Роднина о Костомарове: «Переработка не всегда приносит положительные плоды. Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет»

Теги Роман Костомаров Ирина Роднина Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. 

Сообщалось, что фигурист попал в реанимацию, предварительный диагноз – пневмония. 

«Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление легких. И как раз меня это все вылечило.

Здесь – я не знаю, в каких костюмах они катались, какое выступление было. Но могу одно сказать: переработка – не только в фигурном катании, но и вообще в жизни – не всегда приносит положительные плоды.

Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет. Самое главное, ему – выздоровления, это сейчас самое основное», – сказала Роднина. 

Костомаров находится в больнице в Коммунарке. Ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО

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11 комментариев

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Мэри-Сью
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Ответ Natalia Solomakha
Ну, так сказала бы "Рома, шёл бы ты домой лечиться" и заплатила бы за него кругленькую неустойку за снятие с шоу Авербуху.
Вот именно, что Авербух САМ должен был снять своих участников с этого шоу или во всяком случае перенести.. Но деньги для него и его коллег шоуменов уже давно дороже человеческой жизни...
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Ягун Ягунини
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Ответ Девочка с севера
Ну здесь Роднина права. Нашим фигуристам реально уже деньги глаза застелили. Один добровольцем на фронт пошёл, оставив жену и дочку, другой в -25 рекорды по шоу ставит. Всему же есть разумный предел!
Всё-таки не добровольцем, а по мобилизации.
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vika27
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Тут она конечно права, но разве легко отменить свое участие в шоу?Хотя в сильные морозы было бы лучше, в том числе и для зрителей шоу перенести.Здоровья, Роману! Будем верить..
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Анна Минакова
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Деньги все мозги застилают всем 🙈
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Анна Минакова
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Ответ Wiley Fox
Поэтому Ирка в Госдуме старается не перерабатывать Утром выпьет кофе в буфете, а потом на шопинг в ЦУМ А после обеда для спортса темы рождает
Ахах точно 💯😂
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Девочка с севера
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Ну здесь Роднина права. Нашим фигуристам реально уже деньги глаза застелили. Один добровольцем на фронт пошёл, оставив жену и дочку, другой в -25 рекорды по шоу ставит. Всему же есть разумный предел!
+9
-3
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Irina037
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Сейчас главное,чтобы жив остался и выздоровел
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Natalia Solomakha
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Ну, так сказала бы "Рома, шёл бы ты домой лечиться" и заплатила бы за него кругленькую неустойку за снятие с шоу Авербуху.
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Wiley Fox
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Поэтому Ирка в Госдуме старается не перерабатывать

Утром выпьет кофе в буфете, а потом на шопинг в ЦУМ

А после обеда для спортса темы рождает
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Ебздрогыч
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Другое дело - в теплой думе на кнопки нажимать и делишки разные втихаря мутить! Никаких переработок и переутомлений
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aarau
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ох уж эти работяги... конечностями махал и замахался
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