Роднина о Костомарове: «Переработка не всегда приносит положительные плоды. Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Сообщалось, что фигурист попал в реанимацию, предварительный диагноз – пневмония.

«Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление легких. И как раз меня это все вылечило.

Здесь – я не знаю, в каких костюмах они катались, какое выступление было. Но могу одно сказать: переработка – не только в фигурном катании, но и вообще в жизни – не всегда приносит положительные плоды.

Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет. Самое главное, ему – выздоровления, это сейчас самое основное», – сказала Роднина.

Костомаров находится в больнице в Коммунарке. Ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО