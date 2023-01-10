Александр Коган: «Костомаров – один из наших великих спортсменов. Желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления»

Теги Роман Костомаров ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКРАлександр Коган пожелал олимпийскому чемпиону Роману Костомарову скорейшего восстановления.

Сегодня стало известно, что Костомаров госпитализирован с пневмонией. 

«Роман – один из наших великих спортсменов. Желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления», – сказал Коган. 

Отец Костомарова о состоянии сына: «Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид»

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В чём величие?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mira Val
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
От первого предложения заголовка душа в пятки ушла. Здоровья Роману! 🙏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДИАНА
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
этот фигурист никакой не великий, не болтай рекламную чушь, а их пара с этой, пожалуй, одна из самых неудачных ОИ в танцах на льду.
Моисеева с Миненковым не были ОИ, но, вот они великие новаторы.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это правильное пожелание от Федры Роману. Надо всем присоединиться болельщикам к этому пожеланию.
Роману правильного лечения, Скорейшего выздоровления !Сейчас это самое важное!
Танцор Роман конечно великолепный с артистическим даром и в шоу он один из лучших.Надо беречь фигуристов и эту практику по открытым каткам в минус 25 прекращать. Полно стадионов в Стране.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eliza77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Здоровья Роману!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denkaaaa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
правильно!здоровье ему и побольше сил!скорейшего выздоровления!очень хороший не только как фигурист, но и как человек!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий