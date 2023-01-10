Александр Коган: «Костомаров – один из наших великих спортсменов. Желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления»

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России ( ) пожелал олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления.

Сегодня стало известно, что Костомаров госпитализирован с пневмонией.

«Роман – один из наших великих спортсменов. Желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления», – сказал Коган.

Отец Костомарова о состоянии сына: «Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид»