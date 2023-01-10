Александр Коган: «Костомаров – один из наших великих спортсменов. Желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления»
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган пожелал олимпийскому чемпиону Роману Костомарову скорейшего восстановления.
Сегодня стало известно, что Костомаров госпитализирован с пневмонией.
«Роман – один из наших великих спортсменов. Желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления», – сказал Коган.
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Роману правильного лечения, Скорейшего выздоровления !Сейчас это самое важное!
Танцор Роман конечно великолепный с артистическим даром и в шоу он один из лучших.Надо беречь фигуристов и эту практику по открытым каткам в минус 25 прекращать. Полно стадионов в Стране.