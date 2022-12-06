Алексей Горшков: «Нарижный остается в группе Жук и Свинина. Пару всегда подобрать сложно, но, думаю, кого-нибудь он найдет»
Тренер Алексей Горшков сообщил, что Девид Нарижный останется в группе Ирины Жук и Александра Свинина после распада дуэта с Аннабель Морозов.
«Насколько я знаю, Девид остается (в группе Жук и Свинина). Пару всегда подобрать сложно, не только сейчас, но, думаю, кого-нибудь он найдет. Поиск партнерши все равно происходит ближе к концу сезона.
Аннабель сейчас тоже в России, но учится. Она же в МГУ, поэтому есть возможность сейчас у нее поучиться, а Девид тренируется. Где именно она ищет партнера (в России или США), сложно сказать, это у нее лучше спросить», – сказал Горшков.
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