Алексей Горшков: «Нарижный остается в группе Жук и Свинина. Пару всегда подобрать сложно, но, думаю, кого-нибудь он найдет»

Теги Алексей Горшков сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Аннабель Морозов Девид Нарижный Р-Спорт Фигурное катание

Тренер Алексей Горшков сообщил, что Девид Нарижный останется в группе Ирины Жук и Александра Свинина после распада дуэта с Аннабель Морозов

«Насколько я знаю, Девид остается (в группе Жук и Свинина). Пару всегда подобрать сложно, не только сейчас, но, думаю, кого-нибудь он найдет. Поиск партнерши все равно происходит ближе к концу сезона.

Аннабель сейчас тоже в России, но учится. Она же в МГУ, поэтому есть возможность сейчас у нее поучиться, а Девид тренируется. Где именно она ищет партнера (в России или США), сложно сказать, это у нее лучше спросить», – сказал Горшков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные