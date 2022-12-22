Елизавета Пасечник: «Только положительные эмоции от выступления. Уже накатали программу по сравнению с этапами Гран-при России»

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Фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на чемпионате России в Красноярске. 

Пасечник и Некрасов получили 79,48 балла и идут третьими после ритм-танца. 

«Только положительные эмоции от выступления, выражаем болельщикам огромную благодарность за поддержку.

Сегодня мы уже адаптировались к разнице во времени, но в первое время было тяжело. Для девчонок это вообще проблема – надо встать, накраситься, сегодня встала в пять утра, чтобы подготовиться к тренировке.

Мы уже накатали программу по сравнению с этапами Гран-при России», – сказала Пасечник.

«Скорее всего, будем готовиться к произвольному танцу и не будем смотреть других ребят, после произвольного танца уже можно будет расслабить голову», – добавил Некрасов.

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