Анжелика Крылова: «У Кагановской второй день высокая температура и сильная слабость. Сейчас она практически не встает»

Тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии здоровья фигуристки .

Кагановская выступает в танцах на льду в паре с . Сегодня стало известно, что дуэт не выступит на чемпионате России в Красноярске.

«Мы вернулись из больницы – сделали анализы, ждем результата. Самое главное, что компьютерная томография в порядке, но у Василисы второй день высокая температура и сильная слабость, сейчас она практически не встает.

Мы еще не определились с отлетом домой, это будет зависеть от ее состояния. Что дальше? Будем лечиться и готовиться, чтобы достойно выступить в финале российского Гран-при», – сказала Крылова.