Анжелика Крылова: «У Кагановской второй день высокая температура и сильная слабость. Сейчас она практически не встает»
Тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии здоровья фигуристки Василисы Кагановской.
Кагановская выступает в танцах на льду в паре с Валерием Ангелополом. Сегодня стало известно, что дуэт не выступит на чемпионате России в Красноярске.
«Мы вернулись из больницы – сделали анализы, ждем результата. Самое главное, что компьютерная томография в порядке, но у Василисы второй день высокая температура и сильная слабость, сейчас она практически не встает.
Мы еще не определились с отлетом домой, это будет зависеть от ее состояния. Что дальше? Будем лечиться и готовиться, чтобы достойно выступить в финале российского Гран-при», – сказала Крылова.
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