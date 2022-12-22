Анжелика Крылова: «У Кагановской второй день высокая температура и сильная слабость. Сейчас она практически не встает»

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Тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии здоровья фигуристки Василисы Кагановской.

Кагановская выступает в танцах на льду в паре с Валерием Ангелополом. Сегодня стало известно, что дуэт не выступит на чемпионате России в Красноярске. 

«Мы вернулись из больницы – сделали анализы, ждем результата. Самое главное, что компьютерная томография в порядке, но у Василисы второй день высокая температура и сильная слабость, сейчас она практически не встает.

Мы еще не определились с отлетом домой, это будет зависеть от ее состояния. Что дальше? Будем лечиться и готовиться, чтобы достойно выступить в финале российского Гран-при», – сказала Крылова. 

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