Хавронина и Чиризано снялись с чемпионата России из-за состояния здоровья партнерши

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России ТАСС Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано снялись с произвольного танца чемпионата России по фигурному катанию из-за состояния здоровья фигуристки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее тренер пары Алексей Горшков рассказал, что за неделю до соревнований Хавронина переболела гриппом. 

После ритм-танца Хавронина и Чиризано занимали пятое место. Произвольный танец фигуристы представят 23 декабря. 

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