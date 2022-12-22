Хавронина и Чиризано снялись с чемпионата России из-за состояния здоровья партнерши
Ирина Хавронина и Дарио Чиризано снялись с произвольного танца чемпионата России по фигурному катанию из-за состояния здоровья фигуристки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее тренер пары Алексей Горшков рассказал, что за неделю до соревнований Хавронина переболела гриппом.
После ритм-танца Хавронина и Чиризано занимали пятое место. Произвольный танец фигуристы представят 23 декабря.
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