РУСАДА за первый квартал 2022 года протестировало на допинг 20 фигуристов. Трусову, Кондратюка, Дэвис и Смолкина – дважды

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первый квартал 2022 года проверило на допинг двадцать российских фигуристов.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин были проверены дважды.
Однократно тестирование прошли Александра Степанова, Иван Букин, Тиффани Загорски, Джонатан Гурейро, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Аполлинария Панфилова, Дарья Павлюченко, Дмитрий Рылов, Анастасия Скопцова, Кирилл Алешин, Дарья Усачева и Майя Хромых.