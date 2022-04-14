РУСАДА за первый квартал 2022 года протестировало на допинг 20 фигуристов. Трусову, Кондратюка, Дэвис и Смолкина – дважды

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первый квартал 2022 года проверило на допинг двадцать российских фигуристов.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, олимпийский чемпион в командном турнире и танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин были проверены дважды.

Однократно тестирование прошли , , , Джонатан Гурейро, Макар Игнатов, , , , , Аполлинария Панфилова, Дарья Павлюченко, Дмитрий Рылов, Анастасия Скопцова, Кирилл Алешин, и .