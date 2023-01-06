Наталья Бестемьянова: «Панфилова и Рылов так давно не выступают, что о завершении карьеры даже смешно слышать. Они уже давно завершили»

Теги сборная России пары Наталья Бестемьянова Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова завершить карьеру.

Панфилова и Рылов – чемпионы мира среди юниоров в парном катании 2020 года.

«Они так давно не выступают, что заявление о завершении карьеры как‑то даже смешно слышать.

Они уже давно завершили свою карьеру на самом деле, поэтому сложно было чего‑то ожидать от них сейчас», - сказала Бестемьянова.

«Даже у желания есть конец». Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завершили карьеру

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16 комментариев

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Ольга Киселева
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Спасибо, Наталья Филимонова за всегдашнюю вашу корректность и доброжелательность,. И вам всего доброго.
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Саша Кутузова
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Наталья Филимоновна в который раз доказывает, что талантливый человек не всегда умный и тактичный человек.
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Tania09**
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Омг, какая мерзость...
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Додик Аксель
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"Миссис Вежливость" в своей стилистике как всегда. Ни сочувствия, ни дани уважения к молодым коллегам, которых замучили травмы.
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Адриана
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Бестемьянова, как всегда. Даже смешно читать это от неё. Как всегда, добра, тактична, ну в общем в чистом виде Филимоновна.
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NeFig
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Шуба ты, просроченная...
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Sebilya Fezaziyeva
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Какая всё-таки пренеприятнейшая женщина эта Бестемьянова🤬 Наряду с Родниной👎
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Мурманчанин37
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Сторонний наблюдатель может подумать, что Филимоновна просто не опохмелилась и поэтому выдала такое. Но нет, это ее обычное мнение о "не тех" фигуристах
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Юля Глаголева
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Спортсмены, которые два года боролись с травмами, тоже обхохотались, наверное...
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Anneta28
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Какая же все-таки клоака, это фк. Все там друг друга стоят.🤮
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Olga.t
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Может ещё высказаться о других фигуристках/фигуристах , кто давно не участвует в соревнованиях, но не объявляет о завершении карьеры? Что за избирательность такая? И так всё тактично, как всегда от Бести). Чувствуется влияние культурной столицы)
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King_bez_ice
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Какие есть неприятные личности

Про Сашу с Ваней также скажет? Они то тоже давно не выступают и скорее всего завершают
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Скелет_Полишинеля
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Бести сама тактичность 😑
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akschweyan
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Спасибо за доброжелательность и тактичность, Наталья Филимоновна. И вам всего наилучшего, пусть у вас все хорошо будет.
Не знаю кто хуже в этой ситуации: журналисты, которые в погоне за жёлтыми заголовками провоцируют Бестемьянову на глупые формулировки, или она, которая с удовольствием на это ведётся и поддерживает эту мелочность.
Вы все фу.
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Abd
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О, боже. Чей там
голос из подземелья заскрипел.
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Девушка Безимени
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Про остальных не смешно было?
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