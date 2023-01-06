Наталья Бестемьянова: «Панфилова и Рылов так давно не выступают, что о завершении карьеры даже смешно слышать. Они уже давно завершили»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова завершить карьеру.

Панфилова и Рылов – чемпионы мира среди юниоров в парном катании 2020 года.

«Они так давно не выступают, что заявление о завершении карьеры как‑то даже смешно слышать.

Они уже давно завершили свою карьеру на самом деле, поэтому сложно было чего‑то ожидать от них сейчас», - сказала Бестемьянова.

«Даже у желания есть конец». Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завершили карьеру