Павел Слюсаренко: «Панфилова и Рылов не могли выйти из травм, что не позволяло тренироваться. Участие в шоу возможно»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о причинах завершения карьеры чемпионов мира среди юниоров в парном катании и Дмитрия Рылова.

«Сегодня ребята приняли окончательное решение о завершении карьеры из-за травм, которые преследуют их на протяжении двух последних лет. Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться.

Возможно ли, что они продлят присутствие на льду, выступая в шоу? Думаю, этот вариант возможен.

Ни с кем это не обсуждал – ребята сами этим занимаются, это будет их решение. Я в это не лезу», – сказал Слюсаренко.

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