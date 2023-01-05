Павел Слюсаренко: «Панфилова и Рылов не могли выйти из травм, что не позволяло тренироваться. Участие в шоу возможно»

Теги сборная России пары Павел Слюсаренко Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Фигурное катание

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о причинах завершения карьеры чемпионов мира среди юниоров в парном катании Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова.

«Сегодня ребята приняли окончательное решение о завершении карьеры из-за травм, которые преследуют их на протяжении двух последних лет. Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться.

Возможно ли, что они продлят присутствие на льду, выступая в шоу? Думаю, этот вариант возможен.

Ни с кем это не обсуждал – ребята сами этим занимаются, это будет их решение. Я в это не лезу», – сказал Слюсаренко.

«Даже у желания есть конец». Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завершили карьеру

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4 комментария

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Юля Глаголева
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Ответ Любитель_ФК
Если Рылов с травмой позвоночника, то с ним понятно, а Панфилова совсем еще молода, легкая , воздушная и хорошо обученная, могла бы после излечения от перелома найти себе другого партнера и продолжить. Хотя переломы тоже разные бывают. Жаль ребят, парень можно сказать остался инвалидом, да и она видимо тоже не очень здорова.
У нее были проблемы с прыжками. Зачем новый партнёр? Лучше с этим в шоу! Надеюсь, наши штатные шоумены быстро сориентируются ;)
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Любитель_ФК
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Если Рылов с травмой позвоночника, то с ним понятно, а Панфилова совсем еще молода, легкая , воздушная и хорошо обученная, могла бы после излечения от перелома найти себе другого партнера и продолжить. Хотя переломы тоже разные бывают. Жаль ребят, парень можно сказать остался инвалидом, да и она видимо тоже не очень здорова.
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Оле-Лукойе
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Эх, вспоминаю их небольшое противостояние с Мухаметзяновой-Мироновым, было же время. Одна пара - с уникальными парными элементами, подкрутка была лучше даже, чем у взрослых лидеров, вторая пара - с отличными прыжками... Как же это было красиво. Болела я, конечно, за ПР... И вот ни одной пары, ни другой...
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AliceGoose
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Ребята, спасибо за красоту 🙏
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