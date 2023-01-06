«Только Рылов восстановился, сразу травма у Панфиловой, которая надолго выбила ребят. Плюс мировая ситуация». Слюсаренко о завершении карьеры дуэта

Тренер Павел Слюсаренко объяснил причины завершения карьеры чемпионов мира среди юниоров в парном катании Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова.

– Как вы восприняли это решение вашей пары?

– Мы коллективно приняли это решение. Последние два года ребят преследуют травмы. Только вроде бы Дима восстановился после спины, восстановили все элементы, сразу травма у Полины, которая надолго выбила ребят. Плюс мировая ситуация. Ребята, видимо, устали лечиться, восстанавливаться, поэтому и решили заверить карьеру.

– Вы упомянули в том числе и мировую ситуацию. То есть она сказывается на мотивации?

– Да, ведь когда они травмировались, они тогда выиграли все на мировой арене. При этом спортсмены видят, что Федерация фигурного катания России всячески мотивирует спортсменов, сейчас много соревнований. Основная причина [завершения карьеры], конечно, не в этом. Основная причина – череда травм за последние годы.

– Какие дальнейшие планы у Панфиловой и Рылова?

– Скорее всего, они поедут в шоу. Все равно что‑то будет связано с фигурным катанием, все‑таки столько лет занимаются этим делом, – сказал Слюсаренко.

«Даже у желания есть конец». Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завершили карьеру