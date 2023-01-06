«Только Рылов восстановился, сразу травма у Панфиловой, которая надолго выбила ребят. Плюс мировая ситуация». Слюсаренко о завершении карьеры дуэта

Теги сборная России травмы ФФКР пары Павел Слюсаренко Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов ледовые шоу Фигурное катание

Тренер Павел Слюсаренко объяснил причины завершения карьеры чемпионов мира среди юниоров в парном катании Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова.

– Как вы восприняли это решение вашей пары?

– Мы коллективно приняли это решение. Последние два года ребят преследуют травмы. Только вроде бы Дима восстановился после спины, восстановили все элементы, сразу травма у Полины, которая надолго выбила ребят. Плюс мировая ситуация. Ребята, видимо, устали лечиться, восстанавливаться, поэтому и решили заверить карьеру.

– Вы упомянули в том числе и мировую ситуацию. То есть она сказывается на мотивации?

– Да, ведь когда они травмировались, они тогда выиграли все на мировой арене. При этом спортсмены видят, что Федерация фигурного катания России всячески мотивирует спортсменов, сейчас много соревнований. Основная причина [завершения карьеры], конечно, не в этом. Основная причина – череда травм за последние годы.

– Какие дальнейшие планы у Панфиловой и Рылова?

– Скорее всего, они поедут в шоу. Все равно что‑то будет связано с фигурным катанием, все‑таки столько лет занимаются этим делом, – сказал Слюсаренко.

«Даже у желания есть конец». Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завершили карьеру

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5 комментариев

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akschweyan
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Ответ КакойТыНафигТанкист
Назарычев уже там, на круизном лайнере. Дорожка протоптана.
Не он первый. Катя Борисова уже давно все дорожки там протоптала. Не в один круиз съездила.
Вернулась, поработала тренером в группе Слюсаренко, потом снова уехала. Так что скорее на неё ориентир.
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КакойТыНафигТанкист
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Ответ akschweyan
Вроде и шло все к этому, а все равно до сих пор не могу осознать и поверить в эту новость. Почему-то по формулировке Слюсаренко кажется, что ребята поедут на круизный лайнер в шоу. В таком случае очень, безумно жаль, что мы больше не сможем их увидеть. Но зато у них все будет хорошо и удачно, уверена, там они точно будут востребованы и успешны. По-человечески очень рада за них, новый жизненный этап у ребят, и должно стать полегче. Но по-болельщецки очень больно и обидно, что все закончилось так.
Назарычев уже там, на круизном лайнере. Дорожка протоптана.
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akschweyan
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Вроде и шло все к этому, а все равно до сих пор не могу осознать и поверить в эту новость.
Почему-то по формулировке Слюсаренко кажется, что ребята поедут на круизный лайнер в шоу. В таком случае очень, безумно жаль, что мы больше не сможем их увидеть. Но зато у них все будет хорошо и удачно, уверена, там они точно будут востребованы и успешны.
По-человечески очень рада за них, новый жизненный этап у ребят, и должно стать полегче.
Но по-болельщецки очень больно и обидно, что все закончилось так.
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Сырок с кокосом
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Большая потеря для парного катания. Удачи ребятам вне соревновательного катка!
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ДИАНА
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Удачи ребятам!
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