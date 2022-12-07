Павел Слюсаренко: «Панфилова и Рылов продолжают тренироваться, но не в режиме, позволяющем им выступать»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал, что пара – продолжает тренировки.

– Павел, три года назад ваши ученики Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов завоевали все золото мира в парном катании среди юниоров. И именно с ними вы связывали главные надежды. А кто сейчас в вашей группе пара номер один?

– Не могу выделить какую-то одну. У нас тренируются десять пар. Много перспективных. Понятно, что есть лидеры, за которыми тянутся остальные. И наверняка в будущем кто-то из них сможет выйти на уровень Панфиловой – Рылова, Чикмаревой – Янченкова, Артемьевой – Брюханова.

– Полина с Дмитрием продолжают тренироваться?

– Да. Но не в режиме, позволяющем им выступать. У обоих есть проблемы со здоровьем, решить которые, к сожалению, пока не получается. Поэтому ребята пропускают второй сезон, – сказал Слюсаренко.