Хореограф Елизавета Навиславская: «Туктамышева очень пластична и музыкальна, прекрасно владеет телом. Для нее нет границ в выразительности»

Хореограф Елизавета Навиславская, работающая балетным педагогом в команде Алексея Мишина, рассказала о работе над произвольной программой для .

— Ваша программа раскрывает Лизу в абсолютно новом стиле. У нее ведь обычно совсем другие сюжеты.

— Лиза настолько опытна, что может пробовать что угодно. Она очень пластична и музыкальна, прекрасно владеет телом. Для нее нет границ в выразительности. Я придумываю, а Лиза всегда готова пробовать реализовать мои идеи, гармонизировать их со сложными элементами. Так и рождаются наши пластические находки.

Когда я придумывала «Одиночество», главной задачей было раскрыть Лизу в этой музыке. Все ведь привыкли к одному ее образу, тоже хорошему. Но он далеко не единственный, на что способна фигуристка. Так, как катает эту программу Лиза, с таким уровнем ощущений, вряд ли кто‑то смог бы сделать.

— В определенный момент Лиза меняется — и пластикой, и глаза совершенно по‑другому начинают работать. В этом переходе виден большой актерский вклад.

— Тот момент мы отдельно прорабатывали, он требовал особого внимания. Есть секретный технический прием, но подчеркну: он бы не сработал без внутреннего содержания. Мы с Лизой просто искали ключ, чтобы данный переход хорошо читался даже зрителю в последнем ряду, – сказала Навиславская.