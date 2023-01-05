Хореограф Елизавета Навиславская: «Туктамышева очень пластична и музыкальна, прекрасно владеет телом. Для нее нет границ в выразительности»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Елизавета Навиславская Фигурное катание

Хореограф Елизавета Навиславская, работающая балетным педагогом в команде Алексея Мишина, рассказала о работе над произвольной программой для Елизаветы Туктамышевой.

— Ваша программа раскрывает Лизу в абсолютно новом стиле. У нее ведь обычно совсем другие сюжеты.

— Лиза настолько опытна, что может пробовать что угодно. Она очень пластична и музыкальна, прекрасно владеет телом. Для нее нет границ в выразительности. Я придумываю, а Лиза всегда готова пробовать реализовать мои идеи, гармонизировать их со сложными элементами. Так и рождаются наши пластические находки.

Когда я придумывала «Одиночество», главной задачей было раскрыть Лизу в этой музыке. Все ведь привыкли к одному ее образу, тоже хорошему. Но он далеко не единственный, на что способна фигуристка. Так, как катает эту программу Лиза, с таким уровнем ощущений, вряд ли кто‑то смог бы сделать.

— В определенный момент Лиза меняется — и пластикой, и глаза совершенно по‑другому начинают работать. В этом переходе виден большой актерский вклад.

— Тот момент мы отдельно прорабатывали, он требовал особого внимания. Есть секретный технический прием, но подчеркну: он бы не сработал без внутреннего содержания. Мы с Лизой просто искали ключ, чтобы данный переход хорошо читался даже зрителю в последнем ряду, – сказала Навиславская.

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17 комментариев

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Maria L
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Ответ Elena Sopc
У Лизы есть аксель, хороший лутц, нет риттбергера проблемный флип, нет хороших вращений, нет артицизма
Раньше говорили нет каскадов, сейчас оказывается нет риттбергера😅 а с флипом что не так ? Про артистизм, кстати, была хорошая шутка 🤌
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TheWitcher
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С Синичкой или Фроловой даже не рядом в плане пластичности, артистичности, музыкальности, выразительности… 😏 Выехала на пьедестал последнего ЧР только за счет того, что акселя свои исполнила в кои-то веки на этом турнире (с 2015-го там не видели) + мишинские грибы… Мура должна была быть третьей.
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Maria L
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Елизавета, вам сейчас профессиональные хореографы-постановщики расскажут как дела обстоят на самом деле....

Пс: уже рассказали. прислушайтесь пожалуйста к мнению настоящих экспертов 🙃
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Бедоносец
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Тело у Туктамышевой главное оружие.💣
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принцесса Севера
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Балетный педагог Е. Навиславская 🤔, ну, очень неприкрытая лесть в отношении Е. Туктамышева. #работаемдальше
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russalka
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Как будто разные программы смотрим. У Лизы есть границы в плане пластичности и выразительности и вживую это очень заметно. Наоборот, это её слабая сторона, хотя признаю, что она прибавила. Но пластики все равно не хватает, много времени было упущено в этом плане.
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Флер де Лис
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Точно не про Лизу.
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Syndycate
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Ответ Elena Sopc
У Лизы есть аксель, хороший лутц, нет риттбергера проблемный флип, нет хороших вращений, нет артицизма
Последние 2 думал про Щербакову пишешь)
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Pennywise
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Ответ Ортодокс7
Дети никогда не смогут показать взрослые чувства, пока не доживут до взрослых лет.
Это популярная дилетантская точка зрения. На самом деле все зависит от таланта, а если его нет, то и взрослый спортсмен ничего выразить не сможет. Есть детки, которые в 10 лет катают выразительней многих взрослых.
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Анна Лисина
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Чё?
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Elena Sopc
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Ответ Ортодокс7
Дети никогда не смогут показать взрослые чувства, пока не доживут до взрослых лет.
У Лизы есть аксель, хороший лутц, нет риттбергера проблемный флип, нет хороших вращений, нет артицизма
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Додик Аксель
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При всё уважении к хореографам, но когда их читаешь и слушаешь, то как они работают, какие ставят программы и дают характеристики фигуристам. Складывается такое впечатление, что в детстве увлекались фантастикой...
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Elena Sopc
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Ответ Ортодокс7
Дети никогда не смогут показать взрослые чувства, пока не доживут до взрослых лет.
С последнее время все стали экспертами, синхронистки, гимнастки итд, только когда они открывают рот кажется что они бредят
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Oleandra
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Ответ Ортодокс7
Дети никогда не смогут показать взрослые чувства, пока не доживут до взрослых лет.
16-летняя Камила к примеру гораздо взрослее зреложенской Лизы в катании программ выглядит.. дети сейчас смогут всё.
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Ортодокс7
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Ответ Oleandra
В её программах нечего катать в плане хореографии.. любая из девочек с ЧР скатает её программы, а некоторые и контент запросто повторят.. а без акселей и десятилетние исполнят.
Дети никогда не смогут показать взрослые чувства, пока не доживут до взрослых лет.
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Iuasamotu
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Тёзка хвалит тёзку. Так нечестно.
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Oleandra
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В её программах нечего катать в плане хореографии.. любая из девочек с ЧР скатает её программы, а некоторые и контент запросто повторят.. а без акселей и десятилетние исполнят.
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