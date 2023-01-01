Туктамышева об отношениях с Лазукиным: «У нас было взаимопонимание и поддержка, потому что мы занимались одним делом. Мы прекрасно понимали друг друга»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Андрей Лазукин Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным.

Туктамышева и Лазукин встречались несколько лет. В 2020 году они расстались. 

– Насколько существенно влияние бойфрендов или подруг на фигуристов?

– Как на обычного человека. Не разделяю жизнь фигуриста и обычную жизнь. Что в обычной жизни помогает, то и мне в спорте тоже помогает.

Не знаю, как бы я жила без друзей и подруг. Я люблю общаться, достаточно компанейский человек в ближнем круге. Мне это помогает. Молодой человек тоже помогает, если только это не токсичные отношения.

Благо, что я в таких не была. У нас было взаимопонимание и поддержка, потому что мы занимались одним делом и была одинаковая жизнь. Мы прекрасно понимали друг друга.

– Насколько важно, чтобы в фигурном катании партнер занимался такой же деятельностью? Могут ли фигуристы встречаться с юристами, строителями и представителями других профессий?

– Встречаться можно с кем угодно. Не могу судить, потому что у меня не было отношений с людьми не из спорта. Но мне точно не мешало, что мы оба занимались одним делом.

Говорят, что лучше иметь разную работу, чтобы не надоедать друг другу. Мне, наоборот, было приятно в компании молодого человека на льду и дома.

Но мы не катались в паре. Мы катались на одном льду, но у нас была разная деятельность, потому что каждый делал свою работу, – сказала Туктамышева. 

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1 комментарий

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Варлампий Варлампий
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поролись, небось
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