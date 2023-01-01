Туктамышева о дружбе в фигурном катании: «Когда есть две сильные соперницы, которые идут лоб в лоб, дружбы может и не быть. Но у нас много хороших девочек»

Чемпионка мира 2015 года рассказала о дружбе в фигурном катании, а также о том, с кем из фигуристок общается чаще всего.

– В фигурном катании может быть дружба среди девушек, учитывая, что вы соревнуетесь друг с другом?

– Конечно. Если они приближены к моему возрасту, почему бы и не дружить. Когда есть две сильные соперницы, которые идут лоб в лоб, дружбы может и не быть. Но у нас так много хороших девочек.

Я вообще неконфликтный человек и не люблю находиться в таком состоянии, чтобы с кем-то не разговаривать только потому, что это соперник. Наоборот, мне приятно поговорить с человеком и узнать его поближе. Я верю в дружбу.

– С кем вы больше всего дружите, чаще общаетесь из фигуристок?

– С Камилой Валиевой, Женей Медведевой, . Из нынешних пока что все очень молодые. Мне кажется, что больше коммуницирую с мамами молоденьких фигуристок.

С Сашей Трусовой тоже хорошо общаюсь, с Аней Щербаковой. В общем, хорошо общаюсь со всеми, с кем интересно, – сказала Туктамышева.

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