Елизавета Туктамышева: «Хотела бы попробовать создать шоу, быть ведущей. Я уже комментировала, мне понравилось»

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве ведущей.

– Вы говорили, что после окончания карьеры хотите участвовать в шоу. А как же тренерство, журналистика?

– Я хотела бы попробовать создать шоу, быть ведущей. Пока что плыву по наитию. Мне нравится то, что мне предлагают.

Пока я в фигурном катании, мне сложно понять, что будет в ближайшее время. Сначала надо попробовать что-то сделать, тогда пойму, чего хочу.

Жду, пока жизнь преподнесет мне такой опыт. Я уже комментировала, мне понравилось. Если это будет удовлетворять зрителей и канал, я бы продолжила, – сказала Туктамышева.