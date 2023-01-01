Елизавета Туктамышева: «Хотела бы попробовать создать шоу, быть ведущей. Я уже комментировала, мне понравилось»
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве ведущей.
– Вы говорили, что после окончания карьеры хотите участвовать в шоу. А как же тренерство, журналистика?
– Я хотела бы попробовать создать шоу, быть ведущей. Пока что плыву по наитию. Мне нравится то, что мне предлагают.
Пока я в фигурном катании, мне сложно понять, что будет в ближайшее время. Сначала надо попробовать что-то сделать, тогда пойму, чего хочу.
Жду, пока жизнь преподнесет мне такой опыт. Я уже комментировала, мне понравилось. Если это будет удовлетворять зрителей и канал, я бы продолжила, – сказала Туктамышева.
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