Елизавета Туктамышева: «Хотела бы попробовать создать шоу, быть ведущей. Я уже комментировала, мне понравилось»

Теги телевидение сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве ведущей. 

– Вы говорили, что после окончания карьеры хотите участвовать в шоу. А как же тренерство, журналистика?

– Я хотела бы попробовать создать шоу, быть ведущей. Пока что плыву по наитию. Мне нравится то, что мне предлагают.

Пока я в фигурном катании, мне сложно понять, что будет в ближайшее время. Сначала надо попробовать что-то сделать, тогда пойму, чего хочу.

Жду, пока жизнь преподнесет мне такой опыт. Я уже комментировала, мне понравилось. Если это будет удовлетворять зрителей и канал, я бы продолжила, – сказала Туктамышева. 

3 комментария

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Маргарита Михайловна
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Тут главное чтобы кому-то ещё понравилось.
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Варлампий Варлампий
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никто работать не хочет
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Мария С
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В след за Алиной все хотят быть ведущими
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