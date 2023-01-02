Москвина о претензиях отца Трусовой к Первому каналу: «Если ваша дочка представляет ФФКР, вы должны доверять представителям телеканала»

Теги Тамара Москвина телевидение сборная России Первый канал ФФКР женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о разногласиях отца Александры Трусовой Вячеслава с Первым каналом.

Ранее сообщалось, что отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления фигуристки.

«Как тренер я бы сказала этому родителю: «Я же к вам не прихожу в кабинет и не говорю: у вас не так расставлены документы или вы не то делаете».

Поэтому если вы доверили свою дочку, чтобы она была представителем Федерации фигурного катания России, вы должны доверять специалистам федерации, тренерам и представителям телевизионного канала, у которого есть все основания принимать те решения и ставить тех специалистов, чтобы говорить о соревнованиях. Если вы хотите все-таки участвовать в этом, тогда нанимайтесь и работайте на телеканале», – сказала Москвина.

Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира

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43 комментария

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Тайга86
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Ответ Анна Беляева
Я думаю, здесь не надо строить догадки, надо учиться аккуратно разворачиваться в узких мирках, тем более, учитывая, что никакого иного способа зарабатывать у твоего ребенка, кроме как в содружестве с этим мирком, попросту нет. папа попросту обрубает Саше возможности построить хорошую карьеру в деле, в которое она вложила все свое детство и часть юности. Папа Саши - персонаж спорный и непростой. Мордобой с Волковым, скандал с Первым - это только то,ч то просочилось на свет божий. А что было еще, что спрятана за стенами того же ТШТ, мы знать не знаем.
Я, как и все здесь, не знаем всей правды, начала, развития, да и что выйдет в итоге тоже...И комментарий мой без обозначения правых и виноватых. Думаю мы обсуждаем лишь почти финал...Начало было положено, скорее всего, намного раньше и точно не с ТАТ и Ягудина началось. А то, что мы все разные даже спорить бессмысленно. Разные: умные и не очень, каждый со своим эмоциональным фоном, умением и неумением дипломатично решать вопросы..Но, самое главное, никто и никогда, с точностью, не даст вам ответ, как поведет себя любой из нас, если его довести до ручки, как говорится....каким бы он в жизни не был.
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Настя Розова
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Ответ Den3Lo
Был у дочки в классе дурачок один. Он был на столько глуп, что его все таким считали, кроме него самого и мамаши. Были всегда виноваты учителя, одноклассники, но не он. Так вот и бегали они по всем школам города со скандалами. Я к тому, что нужно, как минимум, прислушиваться к мнению большинства, тем более к уважаемым и авторитетным в своем деле людям.
А по-моему, надо иметь свою голову на плечах, и делать выводы самостоятельно. И не верить новости, которая всех достала, и которую неизвестно зачем опять вытащили.
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asusp527
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Ответ ТМЗ
ПредставЛЯЕТ
ЛА.
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asusp527
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Ответ Додик Аксель
Этот эпизод как тему можно в архив сдать. В новом году будет предостаточно соревнования по ФК, как и слухов скандалов, расследований и обзвонов, к сожалению.
В том и дело, что соревнований особо не будет, тем больше будет возни вокруг да около.
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ТМЗ
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Ответ asusp527
ПредставляЛА.
ПредставЛЯЕТ
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Александр Шульгин
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Ответ Асхаб Шихов
Десять дней назад, читал эту новость в чемпе🥴🥴🥴
Сейчас нет новостей, а трафик надо создавать
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Додик Аксель
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Этот эпизод как тему можно в архив сдать. В новом году будет предостаточно соревнования по ФК, как и слухов скандалов, расследований и обзвонов, к сожалению.
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asusp527
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Ответ Den3Lo
Был у дочки в классе дурачок один. Он был на столько глуп, что его все таким считали, кроме него самого и мамаши. Были всегда виноваты учителя, одноклассники, но не он. Так вот и бегали они по всем школам города со скандалами. Я к тому, что нужно, как минимум, прислушиваться к мнению большинства, тем более к уважаемым и авторитетным в своем деле людям.
Это явно не про Трусовых...
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Александр Шульгин
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Ответ Тайга86
А есть кто удивился?)
Похоже они сами и удивились
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asusp527
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Ответ ТМЗ
Трусова Россию представляет,а не федерацию. Лечите уже вы этих бабушек
ПредставляЛА.
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Настя Розова
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Я уж не знаю, зачем это снова вытаскивают, и зачем Тамару Николаевну включили в программу обзвонов...
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Анна Лисина
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Ответ Jessi
Тамара Николаевна даже прокаты одиночниц не смотрит и не интересуется женским одиночным , если вы не знали .
Мож прокаты она не смотрит, но в курсе всего, что происходит в ФК. И уж не от инсайдеров со спортса.
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Анна Беляева
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Ответ Тайга86
Я думаю там всё намного глубже, чем заносы у ТАТ и Ягудина при комментировании, скорее они уже до кучи. Просто это мелочь, которую не жалко вынести на публичные обсуждения.
Я думаю, здесь не надо строить догадки, надо учиться аккуратно разворачиваться в узких мирках, тем более, учитывая, что никакого иного способа зарабатывать у твоего ребенка, кроме как в содружестве с этим мирком, попросту нет. папа попросту обрубает Саше возможности построить хорошую карьеру в деле, в которое она вложила все свое детство и часть юности.

Папа Саши - персонаж спорный и непростой. Мордобой с Волковым, скандал с Первым - это только то,ч то просочилось на свет божий. А что было еще, что спрятана за стенами того же ТШТ, мы знать не знаем.
+3
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Тайга86
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Ответ Александр Шульгин
Ну это их прово, просто не надо удивляются результату
А есть кто удивился?)
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ТМЗ
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Трусова Россию представляет,а не федерацию. Лечите уже вы этих бабушек
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ТМЗ
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Золото Бойковой и Козловского стоило ровно это интервью. хахахахахахахахахахахахахахахахахахахах.
Тутберидзе отправила бабку МТ в нокаут
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Александр Шульгин
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Ответ Тайга86
Возможно. Но это их ребенок и они по-своему желают ему добра и по-своему защищают.
Ну это их прово, просто не надо удивляются результату
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vanessa2021
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Самое позорное, что Что от Первого канала нет никакой конкретной информации. Есть очень общее заявление.

А вброс с фио был сделан через желтый тг канал Маш со ссылкой на "анонимные источники".

Очевидно так было сделано, чтобы Трусовы не могли подать в суд на Первый канал за ложь.
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Dinamik1
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Первый канал благодаря эрнсту давно стал желтым.Но и.папашка совсем берега потерял.
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asusp527
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Ответ Iuasamotu
России нужно избавиться от депрессивного мнения этих 80-летних советских пенсионерок. Россия проснись, стань лучше, чем тебе запрещают, эти нафталиновые старики из прошлого
А вот и ожидаемый бред от трусофанов😆
Трусова как спортсменка себя уж не проявляет, но круги по воде от них еще плещутся😅
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Тайга86
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Ответ Александр Шульгин
Такие родители портят жизнь своему ребенку, причем всегда
Возможно. Но это их ребенок и они по-своему желают ему добра и по-своему защищают.
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Тайга86
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Ответ Анна Беляева
Как только оплата хотя бы олимпиад ученику в школе и количество пиара, который имеется у фигуристов, приравняются, можно будет поговорить о сравнениях. А так. Ну,вы правы - не нравится, вышли из федерации и Саша чешет по шоу, поддерживая свою медийность так, как считает нужным, выбирает сама комментаторов и съемочные бригады.
Я думаю там всё намного глубже, чем заносы у ТАТ и Ягудина при комментировании, скорее они уже до кучи. Просто это мелочь, которую не жалко вынести на публичные обсуждения.
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Александр Шульгин
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Ответ Тайга86
Очень тактично и аккуратно к вопросу подошла. Но есть одно но...Если, к примеру, твоего ребенка прессуют в школе педагог(педагоги), а ты его доверил образовательному учреждению, ни один родитель, думаю, спокойно смотреть на это не будет. Предпочтет разобраться, участвовать в процессе, вносить свои коррективы, а потом, увидев, что там все друг за друга и систему не исправить, попробовать перевести в другую школу...Это нормально, не зависимо от того, соответствует ли ребенок идеальным представлениям всему педагогическому коллективу. И таких родителей становится все больше. Они неудобны...но это не всегда значит, что они не правы. Школа как и спорт работают еще по старой системе, хотя и "оптимизированы" вроде..Поэтому такие вот Трусовы поддержки там пока не найдут. Удачи им, заварив такую кашу, пожелаю им выйти с минимальными потерями.
Такие родители портят жизнь своему ребенку, причем всегда
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Den3Lo
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Был у дочки в классе дурачок один. Он был на столько глуп, что его все таким считали, кроме него самого и мамаши. Были всегда виноваты учителя, одноклассники, но не он. Так вот и бегали они по всем школам города со скандалами. Я к тому, что нужно, как минимум, прислушиваться к мнению большинства, тем более к уважаемым и авторитетным в своем деле людям.
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Анна Беляева
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Ответ Jessi
Тамаре Николаевне просто сказали , что папа Саши запретил ТАТ и Ягудину комментировать ее прокаты. Не уточнив, что перед этим они оба поливали Сашу . Это нормальная реакция Тамары Николаевны , она достойнейшая женщина , но попалась на уловку журналиста .
Тамара Николаевна точно подноготную занет лучше любого фаната Трусовой, учитывая, что она вращается в узком фигурнокатательном круге тренеров, спортсменов, чиновников, тем более гораздо адекватнее воспринимает комментарии о Саше, чем ее фанбаза. Так что не делайте из Москвиной, более чем активной и дееспособной женщины, малолетнюю дурочку. Если она решила что-то прокомментровать, она вполне в курсе ситуации из первых максимум вторых рук. Уж Чайковская-то точно с ней поделилась всем.
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