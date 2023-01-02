Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию высказалась о разногласиях отца Александры Трусовой Вячеслава с Первым каналом.

Ранее сообщалось, что отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления фигуристки.

«Как тренер я бы сказала этому родителю: «Я же к вам не прихожу в кабинет и не говорю: у вас не так расставлены документы или вы не то делаете».

Поэтому если вы доверили свою дочку, чтобы она была представителем Федерации фигурного катания России, вы должны доверять специалистам федерации, тренерам и представителям телевизионного канала, у которого есть все основания принимать те решения и ставить тех специалистов, чтобы говорить о соревнованиях. Если вы хотите все-таки участвовать в этом, тогда нанимайтесь и работайте на телеканале», – сказала Москвина.

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