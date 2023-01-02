Москвина о претензиях отца Трусовой к Первому каналу: «Если ваша дочка представляет ФФКР, вы должны доверять представителям телеканала»
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о разногласиях отца Александры Трусовой Вячеслава с Первым каналом.
Ранее сообщалось, что отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления фигуристки.
«Как тренер я бы сказала этому родителю: «Я же к вам не прихожу в кабинет и не говорю: у вас не так расставлены документы или вы не то делаете».
Поэтому если вы доверили свою дочку, чтобы она была представителем Федерации фигурного катания России, вы должны доверять специалистам федерации, тренерам и представителям телевизионного канала, у которого есть все основания принимать те решения и ставить тех специалистов, чтобы говорить о соревнованиях. Если вы хотите все-таки участвовать в этом, тогда нанимайтесь и работайте на телеканале», – сказала Москвина.
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Папа Саши - персонаж спорный и непростой. Мордобой с Волковым, скандал с Первым - это только то,ч то просочилось на свет божий. А что было еще, что спрятана за стенами того же ТШТ, мы знать не знаем.
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А вброс с фио был сделан через желтый тг канал Маш со ссылкой на "анонимные источники".
Очевидно так было сделано, чтобы Трусовы не могли подать в суд на Первый канал за ложь.
Трусова как спортсменка себя уж не проявляет, но круги по воде от них еще плещутся😅