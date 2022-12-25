Алена Леонова: «Уровень чемпионата России был гораздо сильнее мирового в некоторых видах»

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию прокомментировала результаты соревнований одиночниц на чемпионате России в Красноярске.

одержала победу, стала второй, – третьей.

«Удивила меня «бабочка» Камилы в короткой программе. Была уверена, что в произвольной программе она будет бороться до конца. Единственное, обидно за сорванный прыжок. Если бы она его исполнила, стала бы стопроцентным лидером чемпионата. Немного недоработала в произвольной и оказалась на втором месте. Хотя прокат идеальный. Восхищаюсь ее взлетами на четверные прыжки. Это нереальное зрелище!

Конечно, рада и за Софью Акатьеву. Достойно выступила в короткой и произвольной программах. Выдала практически свой максимум. Что касается справедливости результатов, думаю, все заслуженно.

Тема судейства очень популярная, но не люблю ее обсуждать. Считаю, судьи всегда правы в своих выставленных оценках. Особого предвзятого судейства не было. Все заслуженно: прокатал плохо – низкие оценки, хорошо – держи побольше баллов.

В целом, чемпионат России мне очень понравился, принес нам много сюрпризов. Уровень чемпионата был гораздо сильнее мирового в некоторых видах фигурного катания. Это круто!» – сказала Леонова.