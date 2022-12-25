Алена Леонова: «Уровень чемпионата России был гораздо сильнее мирового в некоторых видах»

Теги сборная России чемпионат России Алена Леонова Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова прокомментировала результаты соревнований одиночниц на чемпионате России в Красноярске.

Софья Акатьева одержала победу, Камила Валиева стала второй, Елизавета Туктамышева – третьей.

«Удивила меня «бабочка» Камилы в короткой программе. Была уверена, что в произвольной программе она будет бороться до конца. Единственное, обидно за сорванный прыжок. Если бы она его исполнила, стала бы стопроцентным лидером чемпионата. Немного недоработала в произвольной и оказалась на втором месте. Хотя прокат идеальный. Восхищаюсь ее взлетами на четверные прыжки. Это нереальное зрелище!

Конечно, рада и за Софью Акатьеву. Достойно выступила в короткой и произвольной программах. Выдала практически свой максимум. Что касается справедливости результатов, думаю, все заслуженно.

Тема судейства очень популярная, но не люблю ее обсуждать. Считаю, судьи всегда правы в своих выставленных оценках. Особого предвзятого судейства не было. Все заслуженно: прокатал плохо – низкие оценки, хорошо – держи побольше баллов.

В целом, чемпионат России мне очень понравился, принес нам много сюрпризов. Уровень чемпионата был гораздо сильнее мирового в некоторых видах фигурного катания. Это круто!» – сказала Леонова.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skyolker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да во всех, кроме танцев. Ну и парням еще дожать надо, но, уже интересно. 👌🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В 3-х видах! Кроме танцев.но КА, ПН, ХЧ, надеюсь, потянутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надеюсь этот чемпионат уже закончился? А то уже все уши прожужжали какой он самый сильный в мире, самый популярный, самый замечательный, самый, самый, самый.......
И только стыдливо умалчивают что самый предсказуемый, что почти все призëры определены заранее, спортивный принцип заменëн на кулуарные интриги и судейский беспредел.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей ПК
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алиса без миелофона
>в некоторых чертовы танцы, без них можно было бы сказать "во всех"
просто не надо уходить в шоу и было бы во всех.

но правильно еще добавлять "остального мира".
Потому что без нас это не "мир", это "остальной мир".
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алиса без миелофона
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
>в некоторых

чертовы танцы, без них можно было бы сказать "во всех"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий