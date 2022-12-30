Петр Гуменник: «С Арутюняном начали работать больше года назад – меняли технику. С этим было сложно. Сперва стало даже хуже»

Серебряный призер чемпионата России-2023 Петр Гуменник рассказал о консультациях с американским тренером .

– Как сам для себя объясняешь причину успеха в этом сезоне? Держал в уме, что он постолимпийский и лидеры могут быть не в лучшей форме?

– Не думал, что ставку нужно делать именно на этот сезон, несмотря на то что он постолимпийский. Не догадался как-то. Как уже говорил, просто стабилизировал четверные, нашел правильную технику. Грамотно сработали с Вероникой Анатольевной (Дайнеко) и Рафаэлем Арутюняном. Лично, конечно, он не мог присутствовать на тренировках, но консультировал и помогал.

– С Нэтаном Ченом не связывал тебя, чтобы тот еще какие-то советы дал?

– Нет, Нэтан только привет мне передавал. Тесно с ним не общался. Но с Рафаэлем Владимировичем – плотно.

– Какие советы больше всего помогли?

– Мы начали работать вместе уже больше года назад – меняли технику. С этим было сложно. Сперва стало даже хуже, можно сказать. Все же было непривычно с новой техникой. Сейчас я ее уже приучил к своему телу. Стало все удобно, прыжки хорошо идут.

– База Мишина шла вразрез с советами Арутюняна?

– У меня очень своеобразная техника. Вероника Анатольевна считает, что она моя – авторская.

– То есть теперь сам можешь давать советы ребятам в своей группе?

– Она не самая лучшая все же.

– Рафаэль Владимирович поздравил тебя с отличным результатом?

– Да. Напутствие тоже сказал. Нужно работать над скольжением, – сказал Гуменник.