Петр Гуменник: «С Арутюняном начали работать больше года назад – меняли технику. С этим было сложно. Сперва стало даже хуже»
Серебряный призер чемпионата России-2023 Петр Гуменник рассказал о консультациях с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.
– Как сам для себя объясняешь причину успеха в этом сезоне? Держал в уме, что он постолимпийский и лидеры могут быть не в лучшей форме?
– Не думал, что ставку нужно делать именно на этот сезон, несмотря на то что он постолимпийский. Не догадался как-то. Как уже говорил, просто стабилизировал четверные, нашел правильную технику. Грамотно сработали с Вероникой Анатольевной (Дайнеко) и Рафаэлем Арутюняном. Лично, конечно, он не мог присутствовать на тренировках, но консультировал и помогал.
– С Нэтаном Ченом не связывал тебя, чтобы тот еще какие-то советы дал?
– Нет, Нэтан только привет мне передавал. Тесно с ним не общался. Но с Рафаэлем Владимировичем – плотно.
– Какие советы больше всего помогли?
– Мы начали работать вместе уже больше года назад – меняли технику. С этим было сложно. Сперва стало даже хуже, можно сказать. Все же было непривычно с новой техникой. Сейчас я ее уже приучил к своему телу. Стало все удобно, прыжки хорошо идут.
– База Мишина шла вразрез с советами Арутюняна?
– У меня очень своеобразная техника. Вероника Анатольевна считает, что она моя – авторская.
– То есть теперь сам можешь давать советы ребятам в своей группе?
– Она не самая лучшая все же.
– Рафаэль Владимирович поздравил тебя с отличным результатом?
– Да. Напутствие тоже сказал. Нужно работать над скольжением, – сказал Гуменник.
Здоровья и успехов в новом году!
И "приучил технику к своему телу")) наверное, всё же наоборот))