Петр Гуменник: «С Арутюняном начали работать больше года назад – меняли технику. С этим было сложно. Сперва стало даже хуже»

Теги сборная России Рафаэль Арутюнян мужское катание Нэтан Чен Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата России-2023 Петр Гуменник рассказал о консультациях с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.

– Как сам для себя объясняешь причину успеха в этом сезоне? Держал в уме, что он постолимпийский и лидеры могут быть не в лучшей форме?

– Не думал, что ставку нужно делать именно на этот сезон, несмотря на то что он постолимпийский. Не догадался как-то. Как уже говорил, просто стабилизировал четверные, нашел правильную технику. Грамотно сработали с Вероникой Анатольевной (Дайнеко) и Рафаэлем Арутюняном. Лично, конечно, он не мог присутствовать на тренировках, но консультировал и помогал.

– С Нэтаном Ченом не связывал тебя, чтобы тот еще какие-то советы дал?

– Нет, Нэтан только привет мне передавал. Тесно с ним не общался. Но с Рафаэлем Владимировичем – плотно.

– Какие советы больше всего помогли?

– Мы начали работать вместе уже больше года назад – меняли технику. С этим было сложно. Сперва стало даже хуже, можно сказать. Все же было непривычно с новой техникой. Сейчас я ее уже приучил к своему телу. Стало все удобно, прыжки хорошо идут.

– База Мишина шла вразрез с советами Арутюняна?

– У меня очень своеобразная техника. Вероника Анатольевна считает, что она моя – авторская.

– То есть теперь сам можешь давать советы ребятам в своей группе?

– Она не самая лучшая все же.

– Рафаэль Владимирович поздравил тебя с отличным результатом?

– Да. Напутствие тоже сказал. Нужно работать над скольжением, – сказал Гуменник.

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18 комментариев

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Alla Belova
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Ответ Fellina
Возраст и база дали им как раз медаль ОИ.
Это да, но там было суперудачное выступление, а стабильности в этой базе, к сожалению, нет
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tull
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Ответ Manukello
Гуменник прибавил сильно в этом году. Молодец. Работа со многими специалистами ему только в плюс. В отличие от Тарасовой-Морозова
Тут все востаргались бронзой Туктамышевой, мол ветеран с медалью, а ТМ еще старше и у них тоже бронза. Девятая медаль ЧР подряд. Те кто с ними начинали давно поменяли партнров и снова распалсиь, а они в обойме более 10-ти лет
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Nowhere_Girl
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Петя в этом сезоне просто заново для меня открылся, большущий молодец! 🔥🔥
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smoky eyes
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Больше всего мне Петя нравится мозгами). Вовремя понял, что надо уйти от Мишина. Никаких обид, а просто понимание, что ему надо двигаться дальше, что здесь ставят на других. Грамотно выбрал тренера, для которого он номер 1. Нужно улучшить прыжки? Нашли специалиста, придумали как работать на расстоянии. Понимание есть, что дальше нужно улучшать, куда двигаться. Вот если к таланту прилагается аналитический ум, то результат будет. Успехов и никогда не останавливаться.
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Ева Майская
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Молодец! В правильном направлении двигается: в этом сезоне просто удовольствие смотреть не только на Петра, но и на его прокаты ))
Здоровья и успехов в новом году!
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Sincere
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Дядя Рафик свое дело знает. "Привет от Чена" прикольнул)
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Fellina
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Ответ Alla Belova
ТМ тоже в плюс, но у них возраст и видимо пробелы в базе с детства, закреплённые большим количеством лет
Возраст и база дали им как раз медаль ОИ.
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Alla Belova
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Значит, всё - таки Арутюнян, а мы думали, в результате этого ли сотрудничества Петя так капитально изменился!
И "приучил технику к своему телу")) наверное, всё же наоборот))
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Alla Belova
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Ответ Manukello
Гуменник прибавил сильно в этом году. Молодец. Работа со многими специалистами ему только в плюс. В отличие от Тарасовой-Морозова
ТМ тоже в плюс, но у них возраст и видимо пробелы в базе с детства, закреплённые большим количеством лет
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Наталья Карлова
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Петр умница. Еще с юниоров мне нравился!
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Ирина С
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Никогда не помешает свежий взгляд со стороны. Арутюнян опытный наставник: его участие, новая методика тренировок дали положительный результат, что нам и продемонстрировал Пётр в этом сезоне.
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Леличек
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Ответ Morveena Bum
"У меня своя авторская техника. Не самая лучшая все же. " 😄
Да щас у каждого второго такая авторская техника) А баллы порой ставят как за эталонную))
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Sivl
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Ответ Manukello
Гуменник прибавил сильно в этом году. Молодец. Работа со многими специалистами ему только в плюс. В отличие от Тарасовой-Морозова
Ну да, серебро олимпиады на земле лежало и они его просто так подобрали за ненадобностью.
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Мария Буравцева
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Ответ Manukello
Гуменник прибавил сильно в этом году. Молодец. Работа со многими специалистами ему только в плюс. В отличие от Тарасовой-Морозова
Ну да, Тарасова - Морозов выиграли серебро Олимпиады. Конечно, не в плюс.
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maalry
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Наконец работа с Арутюняном принесла свои плоды. Я как вспомню контрольные прокаты прошлого года-это был какой-то ужас, никогда это не пересматривала. И всего через год видим то, что видим)
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Manukello
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Гуменник прибавил сильно в этом году. Молодец. Работа со многими специалистами ему только в плюс. В отличие от Тарасовой-Морозова
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Андрей Красин
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Интересно. Отлично Петр выступил на прыжковом турнире, и на ЧР подтвердил уровень. Арутюнян помог)
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Morveena Bum
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"У меня своя авторская техника. Не самая лучшая все же. " 😄
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