Петр Гуменник: «Созваниваемся иногда с Арутюняном, он дает консультации. Обсуждаем стратегию программ, как делать прыжки во второй половине и так далее»

Теги сборная России Рафаэль Арутюнян мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о сотрудничестве с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.

– Сотрудничаешь ли ты сейчас с Рафаэлем Арутюняном?

– Да, мы с ним созваниваемся иногда, он дает консультации. Когда я сильно рос – сейчас уже не так, – то приходил на тренировку и забывал, как прыгать. Мог позвонить ему и спросить, что делать. Арутюнян говорил, что все просто, рассказывал, что делать. А так обсуждаем стратегию программ, как делать прыжки во второй половине программы и так далее, – сказал Гуменник.

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