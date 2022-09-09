Петр Гуменник: «Созваниваемся иногда с Арутюняном, он дает консультации. Обсуждаем стратегию программ, как делать прыжки во второй половине и так далее»

Российский фигурист рассказал о сотрудничестве с американским тренером .

– Сотрудничаешь ли ты сейчас с Рафаэлем Арутюняном?

– Да, мы с ним созваниваемся иногда, он дает консультации. Когда я сильно рос – сейчас уже не так, – то приходил на тренировку и забывал, как прыгать. Мог позвонить ему и спросить, что делать. Арутюнян говорил, что все просто, рассказывал, что делать. А так обсуждаем стратегию программ, как делать прыжки во второй половине программы и так далее, – сказал Гуменник.