Анна Щербакова: «На сложнейшие парные элементы даже смотреть не могу – сердце замирает»

Олимпийская чемпионка рассказала, сложно ли ей выступать в паре с Артуром Гачинским в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Так как мы два одиночника, у нас нет большого количества парных элементов.

Наверное, для меня в принципе необычно то, что я катаюсь одна, а сейчас приходится с разными участниками шоу взаимодействовать, больше на публику работать, увлекать в атмосферу сказки.

У нас есть какие-то небольшие вещи, когда меня на руках крутят или еще что-то совместное. Но не что-то сложнейшего запредельного уровня.

Помогают ли старшие коллеги? Подсказывают иногда, что и как, они более опытные. Как раз они, профессиональные парники, выполняют сложнейшие элементы, на которые я даже смотреть не могу, у меня сердце замирает.

Сложнейшие парные элементы в шоу будут, просто их будут выполнять те, кто много лет этим занимался», – сказала Щербакова.