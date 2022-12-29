Анна Щербакова: «На сложнейшие парные элементы даже смотреть не могу – сердце замирает»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, сложно ли ей выступать в паре с Артуром Гачинским в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
«Так как мы два одиночника, у нас нет большого количества парных элементов.
Наверное, для меня в принципе необычно то, что я катаюсь одна, а сейчас приходится с разными участниками шоу взаимодействовать, больше на публику работать, увлекать в атмосферу сказки.
У нас есть какие-то небольшие вещи, когда меня на руках крутят или еще что-то совместное. Но не что-то сложнейшего запредельного уровня.
Помогают ли старшие коллеги? Подсказывают иногда, что и как, они более опытные. Как раз они, профессиональные парники, выполняют сложнейшие элементы, на которые я даже смотреть не могу, у меня сердце замирает.
Сложнейшие парные элементы в шоу будут, просто их будут выполнять те, кто много лет этим занимался», – сказала Щербакова.
Согласно, это и выглядит красивее. И балет на пуантах пусть балерина танцуют.
Почему она не может бояться поддержек, где ты у кого-то на руках висишь вниз головой?