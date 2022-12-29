Анна Щербакова: «На сложнейшие парные элементы даже смотреть не могу – сердце замирает»

Теги сборная России Артур Гачинский пары Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, сложно ли ей выступать в паре с Артуром Гачинским в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Так как мы два одиночника, у нас нет большого количества парных элементов.

Наверное, для меня в принципе необычно то, что я катаюсь одна, а сейчас приходится с разными участниками шоу взаимодействовать, больше на публику работать, увлекать в атмосферу сказки.

У нас есть какие-то небольшие вещи, когда меня на руках крутят или еще что-то совместное. Но не что-то сложнейшего запредельного уровня.

Помогают ли старшие коллеги? Подсказывают иногда, что и как, они более опытные. Как раз они, профессиональные парники, выполняют сложнейшие элементы, на которые я даже смотреть не могу, у меня сердце замирает.

Сложнейшие парные элементы в шоу будут, просто их будут выполнять те, кто много лет этим занимался», – сказала Щербакова. 

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15 комментариев

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Lebedstory
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Удачных Анечке выступлений. Надеюсь, Новый год всё же удастся встретить с семьёй, ведь 31-го одно шоу утром, а 1-го перерыв.
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EmperorNazer
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Ответ О.Н.Т.
А как же ты анечка будешь катать аленький цветочек и Людмилу? там парных элементов дофига
C чего вы взяли, что она их будет катать?
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Алексей ПК
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Ответ Morveena Bum
ну, Анне парные элементы не грозят. но не потому, что сердце замирает)
А ты не смотри на парное, это другой вид. Твой вид - одиночное. Им и надо заниматься, пока есть такая возможность.
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EmperorNazer
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Ответ Morveena Bum
ну, Анне парные элементы не грозят. но не потому, что сердце замирает)
Ну так поделитесь с нами, в чем же истинная причина, не томите.
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fk_pairs
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Сложнейшие парные элементы в шоу будут, просто их будут выполнять те, кто много лет этим занимался
Согласно, это и выглядит красивее. И балет на пуантах пусть балерина танцуют.
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EmperorNazer
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Ответ impartiality
И это как бы оч🤦
Да, ОЧ в женском одиночном, а не в парном. Все верно.
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impartiality
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Как и на ОИ, облегченный вариант. Пусть другие напрягаются, а Аннушка будет по кругу шкрябать за бюджетные деньги(
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B.Jones
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Чёт по каждому новому комментарию феечки, и не скажешь, что хейт её не задевает.
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Maecenas
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Ответ impartiality
И это как бы оч🤦
Совершенно верно. Но ты не боись, в парном она ОЧ не станет. Так что второго многомесячного приступа у тебя не будет
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Asya Franke
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Ответ impartiality
И это как бы оч🤦
И? Вы думаете, любой олимпийский чемпион без сомнения сиганет с шестом на 4 метра?
Почему она не может бояться поддержек, где ты у кого-то на руках висишь вниз головой?
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О.Н.Т.
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А как же ты анечка будешь катать аленький цветочек и Людмилу? там парных элементов дофига
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Анна Лисина
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Ну шо? Чёт не вижу товарищей в полосатых купальниках, членов секты Свидетели провала никому неинтересной Щербаковой.)
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impartiality
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И это как бы оч🤦
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Den3Lo
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Доцент бы заставил )
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Morveena Bum
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ну, Анне парные элементы не грозят. но не потому, что сердце замирает)
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