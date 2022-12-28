Бетина Попова: «Самое неожиданное событие года в фигурном катании – массовая перетасовка в танцах и образование такого количества новых пар»
Хореограф Бетина Попова назвала самое неожиданное событие года в фигурном катании.
«Наверное, самое неожиданное событие года в фигурном катании – массовая перетасовка в танцах и образование такого количества новых пар.
Самые главные события года в фигурном катании – это, конечно, Олимпиада и чемпионат России, который формирует сборную на следующий сезон.
Что касается Олимпиады, она была наполнена неожиданными поворотами и событиями, не хочется вспоминать о плохих моментах и сосредоточиться на позитивных – это исторические пять четверных Саши Трусовой и золото Ани Щербаковой, медали в парах и танцах.
Если говорить о чемпионате России, это медаль Лизы [Туктамышевой] и Жени [Тарасовой] с Вовой [Морозовым] как символ долголетия в фигурном катании и одинаковые баллы у мужчин.
Этот год был ярким, эмоциональным и неоднозначным, хочется чтобы следующий год принес только радостные моменты и желаю всем удачи», – сказала Попова.
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