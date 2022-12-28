Бетина Попова: «Самое неожиданное событие года в фигурном катании – массовая перетасовка в танцах и образование такого количества новых пар»

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Хореограф Бетина Попова назвала самое неожиданное событие года в фигурном катании.

«Наверное, самое неожиданное событие года в фигурном катании – массовая перетасовка в танцах и образование такого количества новых пар.

Самые главные события года в фигурном катании – это, конечно, Олимпиада и чемпионат России, который формирует сборную на следующий сезон.

Что касается Олимпиады, она была наполнена неожиданными поворотами и событиями, не хочется вспоминать о плохих моментах и сосредоточиться на позитивных – это исторические пять четверных Саши Трусовой и золото Ани Щербаковой, медали в парах и танцах.

Если говорить о чемпионате России, это медаль Лизы [Туктамышевой] и Жени [Тарасовой] с Вовой [Морозовым] как символ долголетия в фигурном катании и одинаковые баллы у мужчин.

Этот год был ярким, эмоциональным и неоднозначным, хочется чтобы следующий год принес только радостные моменты и желаю всем удачи», – сказала Попова.

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4 комментария

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Brokkoli
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Самое неожиданное событие в танцах это победа с падениями в каждой программе
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Светлана Менова
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Ответ Товарищ Майор.
Самое неожиданное событие года - это мордобой танцоров)
Ну фиг знает, меня это позабавило, но не удивило.
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Товарищ Майор.
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Самое неожиданное событие года - это мордобой танцоров)
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Настя Розова
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В принципе, Бетина права... то что танцы так перетасуются, не мог предсказать решительно никто.
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