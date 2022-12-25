Синицина о трюке в ледовом шоу Навки: «В первый раз было немножко не по себе – странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас уже привыкла»

Теги Татьяна Навка сборная России Никита Кацалапов Виктория Синицина Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Анна Щербакова рассказали о трюках в шоу «Новая сказка Шахерезады» Татьяны Навки.

В конце первого отделения Шахерезаду, которую играет Синицина, охватывает огонь.

«В первый раз мне было немножко не по себе. Странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас нормально, уже абсолютно привыкла», – сказала Синицина. 

«Настоящая русская женщина», – добавил Кацалапов.

Щербакова, которая играет роль богини, спускается с высоты на кольце во второй части спектакля.

«В ледовых сказках намного более важно прочувствовать роль, правильно в нее вжиться и взаимодействовать со всеми фигуристами-участниками шоу.

Здесь я летаю на кольце — очень непривычно, но мне нравится. Важно не наполнять программу элементами, а показывать характер своего героя», – отметила фигуристка. 

Навка о новом ледовом шоу: «Самый опасный трюк Синициной – горящая Шахерезада. Чуть не сгорела, было страшно за нее»

Фото: Анастасия Логинова / Sport24

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Очень жаль что Щербакова вместо соревнований пошла по проторенной дорожке шоу... Вроде и не бедная деньги есть а все туда же... Все таки начинаешь уважать туктика все больше.. У которой мотивация остается не смотря ни на что
Если бы Туктик выиграла ОИ, то давно бы в шоу тоже ушла.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lanapiano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Вот хоть убей ну не смотрится Щербакова в шоу никак
Аня гораздо лучше смотрится на соревновательном льду.. Эх(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Альфира Смирнова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Щербакова сказала: "Важно НЕ наполнять программу элементами, а показывать характер своего героя".

Хм ... показала характер "богини", летая на кольце.
Видимо, не может выразить роль иначе , ч/з элементы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Очень жаль что Щербакова вместо соревнований пошла по проторенной дорожке шоу... Вроде и не бедная деньги есть а все туда же... Все таки начинаешь уважать туктика все больше.. У которой мотивация остается не смотря ни на что
ну, слушайте, всем нужно зарабатывать и фигуристы не исключение. у меня наоборот вызывают уважение молодые люди, которые в юном возрасте сепарируются от родителей и стараются обеспечивать себя, кто-то еще и родственникам помогает, это вообще респект
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ребят, может, лучше обратно в спорт?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жесть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот хоть убей ну не смотрится Щербакова в шоу никак
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень жаль что Щербакова вместо соревнований пошла по проторенной дорожке шоу... Вроде и не бедная деньги есть а все туда же... Все таки начинаешь уважать туктика все больше.. У которой мотивация остается не смотря ни на что
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Sopc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ХавиГави_Паратрупер
У одной Карабасовны людей в огонь бросают, у другой летают под потолком на лонжах. Вот и выбирай теперь, а кушать-то хочется🤭
А шоу уже идет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У одной Карабасовны людей в огонь бросают, у другой летают под потолком на лонжах. Вот и выбирай теперь, а кушать-то хочется🤭
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий