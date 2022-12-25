Синицина о трюке в ледовом шоу Навки: «В первый раз было немножко не по себе – странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас уже привыкла»
Фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Анна Щербакова рассказали о трюках в шоу «Новая сказка Шахерезады» Татьяны Навки.
В конце первого отделения Шахерезаду, которую играет Синицина, охватывает огонь.
«В первый раз мне было немножко не по себе. Странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас нормально, уже абсолютно привыкла», – сказала Синицина.
«Настоящая русская женщина», – добавил Кацалапов.
Щербакова, которая играет роль богини, спускается с высоты на кольце во второй части спектакля.
«В ледовых сказках намного более важно прочувствовать роль, правильно в нее вжиться и взаимодействовать со всеми фигуристами-участниками шоу.
Здесь я летаю на кольце — очень непривычно, но мне нравится. Важно не наполнять программу элементами, а показывать характер своего героя», – отметила фигуристка.
Навка о новом ледовом шоу: «Самый опасный трюк Синициной – горящая Шахерезада. Чуть не сгорела, было страшно за нее»
Фото: Анастасия Логинова / Sport24
Хм ... показала характер "богини", летая на кольце.
Видимо, не может выразить роль иначе , ч/з элементы.