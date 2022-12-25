Синицина о трюке в ледовом шоу Навки: «В первый раз было немножко не по себе – странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас уже привыкла»

Фигуристы Виктория Синицина, и рассказали о трюках в шоу «Новая сказка Шахерезады» .

В конце первого отделения Шахерезаду, которую играет Синицина, охватывает огонь.

«В первый раз мне было немножко не по себе. Странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас нормально, уже абсолютно привыкла», – сказала Синицина.

«Настоящая русская женщина», – добавил Кацалапов.

Щербакова, которая играет роль богини, спускается с высоты на кольце во второй части спектакля.

«В ледовых сказках намного более важно прочувствовать роль, правильно в нее вжиться и взаимодействовать со всеми фигуристами-участниками шоу.

Здесь я летаю на кольце — очень непривычно, но мне нравится. Важно не наполнять программу элементами, а показывать характер своего героя», – отметила фигуристка.

Навка о новом ледовом шоу: «Самый опасный трюк Синициной – горящая Шахерезада. Чуть не сгорела, было страшно за нее»

Фото: Анастасия Логинова / Sport24