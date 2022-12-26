Загитова, Валиева, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский примут участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Участие также примут Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Фигурное катание – один из самых нежных и романтичных видов спорта, и неудивительно, что фестиваль решили провести именно в День всех влюбленных.

Надеюсь, мне и другим спортсменам удастся передать зрителям всю нашу любовь к фигурному катанию и создать атмосферу для прекрасного времяпровождения в этот праздничный день.

Приходите насладиться шоу со своими любимыми, родными и близкими!» – приводит слова Загитовой пресс-релиз Департамента спорта города Москвы.

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