Загитова, Валиева, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский примут участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля

Теги сборная России пары женское катание Анастасия Мишина Александр Галлямов Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Камила Валиева Дарья Усачева Майя Хромых ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Участие также примут Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Фигурное катание – один из самых нежных и романтичных видов спорта, и неудивительно, что фестиваль решили провести именно в День всех влюбленных.

Надеюсь, мне и другим спортсменам удастся передать зрителям всю нашу любовь к фигурному катанию и создать атмосферу для прекрасного времяпровождения в этот праздничный день.

Приходите насладиться шоу со своими любимыми, родными и близкими!» – приводит слова Загитовой пресс-релиз Департамента спорта города Москвы.

Выберите лучших фигуристок и фигуристов в 8 номинациях. Голосуйте за любимых спортсменов

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акакий Акакиевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AtAmI
Наконец-то Майю с Дашей увидем!
Почему их на ЧР не было тогда, раз они немного опосля выступать согласны?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
impartiality
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А где же самая влюблённая в фигурное катание Аннушка Щ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акакий Акакиевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А в советских газетах написали бы так: "Загитова и другие официальные лица")))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AtAmI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наконец-то Майю с Дашей увидем!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уже ждём наших заслужанных, замечательных, любимых чемпионов,
самую любимую чемпионку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акакий Акакиевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Загитова – медиа-хэдлайнер?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отличный состав участников. В этом сезоне, в котором нет международных соревнований, такое шоу даже значимое событие.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ann-ermolova
Петю Гуменника пригласите наконец-то. Заслужил
Возможно Плющенко сейчас пригласит Петю. Мозалева тоже жаль, очень мало куда зовут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ann-ermolova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Петю Гуменника пригласите наконец-то. Заслужил
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий