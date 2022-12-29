Щербакова об отношениях с Загитовой: «Советы давать у нас как-то не принято. Просто дружим, общаемся, много разных тем для общения»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова рассказала об отношениях с чемпионкой Олимпиады-2018 Алиной Загитовой. 

Щербакова и Загитова вместе ведут шоу «Ледниковый период». Также они обе исполняли роль принцессы Леи в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». 

«Давала ли Алина советы? У нас как-то не принято советы давать», – сказала Щербакова с улыбкой.

«Мы просто дружим, общаемся, у нас есть много разных других тем для общения», – отметила фигуристка. 

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36 комментариев

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impartiality
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Ответ Товарищ Майор.
Ну Щербакова могла бы кучу советов дать Загитовой в плане речи
АЩ самой учиться и учиться у Алины и говорить и держаться пере камерой, избавляться от своей невнятной скороговорки и говорить самой, а не заученными чужими фразами.
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Gemma157
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Ну и правильно. Советы Алинушки Щербаковой точно не нужны, потому что Щербакова несравнимо лучше как ведущая(серьезно, просто Опра Уинфри по сравнению), умница-красавица, королева льда, хорошая наша девочка 😊
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Maecenas
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Суть скорее всего в том, что не принято давать советы без надобности. Аня у Алины просто не спрашивала про эту роль, вот и советов не было. На ЛП спрашивала, там Алина что-то подсказывала. Думаю те, кто здесь уже отметились, сами всё понимают, но упускать такой повод набросить для них грех.
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alexnew
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Ответ Александр Скворцов
Просто дружить нельзя! Дружба это понятие круглосуточное!
А если по-русски?
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Lana-shu
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Ответ Anna Morgan
впечатление такое сложилось из-за наблюдения за ней. не претендую на истину, но , думаю, что так оно и есть. но на счет простодушности я не уверена, возможно, просто - глупость человеческая. Но в любом случае, она не такая подленькая как ще, а это уже плюс
А откуда вывод про глупость? Для этого просто смотреть тв недостаточно. Это надо же так пренебрежительно говорить о человеке, которого не знаешь. Мне, например туктик кажется очень недалекой, но хитрой. Но я это вообще не могу утверждать А у Вас такая уверенность
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alexnew
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Ответ Lana-shu
У Ани во всех интервью одно и тоже. Целыми блоками выученные ответы. Все вопросы прописаны заранее. Часто отвечает по написанному. Поэтому, наверное не приносят. Везде одно и тоже
Это ложь. Вот ее видеоинтервью. Что тут выученного видите?
https://www.youtube.com/watch?v=m9epKOjApJs&t=877s
Очень яркая девушка, ясно мыслящая и интересно излагающая. Если Вы только по методичке шпарите, то это еще не значит, что у других так. :)
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Александр Скворцов
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Просто дружить нельзя! Дружба это понятие круглосуточное!
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Den3Lo
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Все зависит от контекста. Одно дело лезть со своими советами и навязывать точку зрения, а другое попросить этого совета. Алина поддержала Аню и та ее поблагодарила, в тч публично. Много совместных фото с ними. Они дружат, а попытки их стравить выглядят жалкими.
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Товарищ Майор.
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Ответ Lana-shu
Не дай Бог! Речь Щербаковой нравится только ее фанатам.
Речь Щербаковой нравится всем, кроме фанатья Загитовой
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Anna Morgan
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Ответ Alsu89sha
Ооо, вот и сущность Анютки … открывается:))))) то ли еще будет;₽
открывается... вы сколько лет-то живете на этой планете? все уже давно ясно про нее
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Lana-shu
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Ответ alexnew
У Ани много интересных интервью выходит. Но спортс все игнорит, притаскивает какие-то ошметки, пытается что-то там наковырять провокационного. А еще Аня стала лауреатом премии "Серебряная лань". Что-то я не видел об этом сообщения на форуме. Или нам только читать про то, как Плющенко впервые в истории с температурой пропустил шоу Рудковской, да про то, как замечательно выступила Трусова с двойными прыжочками в шоу Рудковской, в которой с двойными, как уверяет Рудковская, никто не выступает?
У Ани во всех интервью одно и тоже. Целыми блоками выученные ответы. Все вопросы прописаны заранее. Часто отвечает по написанному. Поэтому, наверное не приносят. Везде одно и тоже
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Anna Morgan
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Ответ Lana-shu
А Вы знакомы с Алиной? Откуда такой снобизм?
впечатление такое сложилось из-за наблюдения за ней. не претендую на истину, но , думаю, что так оно и есть. но на счет простодушности я не уверена, возможно, просто - глупость человеческая. Но в любом случае, она не такая подленькая как ще, а это уже плюс
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Alsu89sha
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Ооо, вот и сущность Анютки … открывается:))))) то ли еще будет;₽
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Sektor_5
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Ответ Товарищ Майор.
Ну Щербакова могла бы кучу советов дать Загитовой в плане речи
Зачем? Как раз намеренно и не даёт, чтобы лучше смотреться на её фоне.
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Lana-shu
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Ответ Е...С
Скоро Аня скажет: " Загитова? А кто это такая."
Не думаю, что Алину это сильно расстроит
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Olgacher
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Ответ impartiality
"...у нас не принято...." Ну, у Аннушки может и не принято, да и что она может посоветовать. А вот Алина всегда готова поделиться советом, и многие фигуристки с благодарностью рассказывали, как она помогала им освоить элементы. И Анне помогала в новом для неё мире ТВ, давно освоенном Алиной. Но благодарность- это не про АЩ...
Да уж. Очень продуманная высокомерная девочка
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Sektor_5
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Нет там настоящей дружбы ни с той ни с другой стороны.
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Lana-shu
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Ответ Anna Morgan
не представляю , что может быть общего у продуманной и хитрой ще и недалекой и простодушной алины, тем более что первая называет это "дружбой".
А Вы знакомы с Алиной? Откуда такой снобизм?
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Lana-shu
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Ответ Товарищ Майор.
Ну Щербакова могла бы кучу советов дать Загитовой в плане речи
Не дай Бог! Речь Щербаковой нравится только ее фанатам.
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Лина Лоцик
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Ответ alexnew
У Ани много интересных интервью выходит. Но спортс все игнорит, притаскивает какие-то ошметки, пытается что-то там наковырять провокационного. А еще Аня стала лауреатом премии "Серебряная лань". Что-то я не видел об этом сообщения на форуме. Или нам только читать про то, как Плющенко впервые в истории с температурой пропустил шоу Рудковской, да про то, как замечательно выступила Трусова с двойными прыжочками в шоу Рудковской, в которой с двойными, как уверяет Рудковская, никто не выступает?
про Серебряную лань было) посмотрите по тегу Анны
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Юлия Ким
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Ответ impartiality
Девочка слишком забывчива для своих лет. Не так давно говорила, что спрашивает у Алины советы и та ей помогает...
Корона выросла, теперь уже как-то вроде и стыдно признаваться в таком Аннушке))
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Anna Morgan
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не представляю , что может быть общего у продуманной и хитрой ще и недалекой и простодушной алины, тем более что первая называет это "дружбой".
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Товарищ Майор.
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Ну Щербакова могла бы кучу советов дать Загитовой в плане речи
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Мария Буравцева
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Ответ impartiality
Девочка слишком забывчива для своих лет. Не так давно говорила, что спрашивает у Алины советы и та ей помогает...
Давать советы - это по своей воле. А если спросил, это уже другое.
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alexnew
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У Ани много интересных интервью выходит. Но спортс все игнорит, притаскивает какие-то ошметки, пытается что-то там наковырять провокационного. А еще Аня стала лауреатом премии "Серебряная лань". Что-то я не видел об этом сообщения на форуме. Или нам только читать про то, как Плющенко впервые в истории с температурой пропустил шоу Рудковской, да про то, как замечательно выступила Трусова с двойными прыжочками в шоу Рудковской, в которой с двойными, как уверяет Рудковская, никто не выступает?
+12
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