Щербакова об отношениях с Загитовой: «Советы давать у нас как-то не принято. Просто дружим, общаемся, много разных тем для общения»
Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова рассказала об отношениях с чемпионкой Олимпиады-2018 Алиной Загитовой.
Щербакова и Загитова вместе ведут шоу «Ледниковый период». Также они обе исполняли роль принцессы Леи в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
«Давала ли Алина советы? У нас как-то не принято советы давать», – сказала Щербакова с улыбкой.
«Мы просто дружим, общаемся, у нас есть много разных других тем для общения», – отметила фигуристка.
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https://www.youtube.com/watch?v=m9epKOjApJs&t=877s
Очень яркая девушка, ясно мыслящая и интересно излагающая. Если Вы только по методичке шпарите, то это еще не значит, что у других так. :)