Щербакова об отношениях с Загитовой: «Советы давать у нас как-то не принято. Просто дружим, общаемся, много разных тем для общения»

Олимпийская чемпионка 2022 года рассказала об отношениях с чемпионкой Олимпиады-2018 Алиной Загитовой.

Щербакова и Загитова вместе ведут шоу «Ледниковый период». Также они обе исполняли роль принцессы Леи в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Давала ли Алина советы? У нас как-то не принято советы давать», – сказала Щербакова с улыбкой.

«Мы просто дружим, общаемся, у нас есть много разных других тем для общения», – отметила фигуристка.

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