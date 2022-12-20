Татьяна Тарасова: «Щербакова замечательно смотрится в роли ведущей. Я бы не сравнивала ее с Загитовой по разным причинам»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила работу олимпийских чемпионок Анны Щербаковой и Алины Загитовой в качестве телеведущих.

«Аня – очень способная девочка. Ей все по силам, она замечательно смотрится в роли ведущей. Думаю, у нее все получится в рамках новогоднего шоу.

Я бы не сравнивала Щербакову с Загитовой по разным причинам. Но очень хорошо, что наши фигуристы выходят за рамки обычных спортсменов и проявляют себя в других сферах.

Они показывают, что фигуристы очень образованные, умные и харизматичные люди. Щербакова с Загитовой – пример для многих людей, кто смотрит и увлекается фигурным катанием и спортом в целом», – сказала Тарасова.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой