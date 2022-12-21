Елена Вайцеховская: «Щербакова уникальна даже в послеспортивной ипостаси. Она, в отличие от предшественниц, не пытается убедить, что вернется в спорт»

Журналист Елена Вайцеховская оценила деятельность олимпийской чемпионки Анны Щербаковой вне спорта.

«По итогу вчерашнего спортивного форума подумала о том, что его ведущая и по совместительству лучшая спортсменка Олимпиады-2022 Аня Щербакова (накануне ее признали лучшей по версии ОКР – Sports.ru) уникальна даже в своей послеспортивной ипостаси.

Она, в отличие от всех своих предшественниц (начиная с 2014-го), не делает попыток убедить болельщиков, что вернется в спорт. Она не пытается декларировать собственную готовность «вот-вот» приступить к привычным тренировкам.

Она, наконец, не скрывает того, что ей очень нравится ее нынешняя жизнь и нынешние поистине безграничные возможности развиваться в любом направлении. Словом, Щербакова ведет себя абсолютно естественно, как и должен вести себя человек, добившийся главных титулов.

А главное – у Ани и близко нет ощущения, испепелявшего в свое время Алину Загитову (да и Медведеву с Сотниковой и Липницкой), что она кому-то что-то должна. Например – вернуться во чтобы то ни стало.

Полагаю, что именно поэтому у нас нет ощущения потери или желания пожалеть спортсменку. Невозможно жалеть человека, который до такой степени счастлив. Удачи, Аня!» – написала Вайцеховская в телеграм-канале.