На чемпионате России в восьмой раз подряд победила ученица Этери Тутберидзе

Фигуристка Софья Акатьева одержала победу на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Акатьева тренируется в группе .

Ученицы Тутберидзе выигрывают чемпионат России в восьмой раз подряд.

В 2016 и 2017 годах побеждала , в 2018-м – , в 2019, 2020 и 2021-м – , в 2022-м – .

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»