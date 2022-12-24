На чемпионате России в восьмой раз подряд победила ученица Этери Тутберидзе
Фигуристка Софья Акатьева одержала победу на чемпионате России-2023 в Красноярске.
Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Ученицы Тутберидзе выигрывают чемпионат России в восьмой раз подряд.
В 2016 и 2017 годах побеждала Евгения Медведева, в 2018-м – Алина Загитова, в 2019, 2020 и 2021-м – Анна Щербакова, в 2022-м – Камила Валиева.
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Валиева на ЧР 2021 с 3A (хоть и с падением), а также с 3F+1Eu+3S, а также с вращениями 4 уровня набрала - 254 баллов, а теперь без 3A (без элемента), а также с 2F+1Eu+3S, а также с вращениями 3 уровня набрала - 247.50. Компоненты почти одинаковые.
Хорошо Валиеву тянули, но не смогли вытянуть.