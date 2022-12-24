На чемпионате России в восьмой раз подряд победила ученица Этери Тутберидзе

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева одержала победу на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Ученицы Тутберидзе выигрывают чемпионат России в восьмой раз подряд.

В 2016 и 2017 годах побеждала Евгения Медведева, в 2018-м – Алина Загитова, в 2019, 2020 и 2021-м – Анна Щербакова, в 2022-м – Камила Валиева

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»

46 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Ostinato
С чем мы ее и поздравляем. А главное никаких мерзких криков после победы в сторону соперников, если Вы понимаете о чем я)
Без чупа-чупсов, в общем🍭🌚
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Ru Ru
Тутберидзе-Месси
Тогда уж Гвардиола-коллеги по тренерству и тот же подход: всё отработано вплоть до мелочей, планка поднята на космический уровень и сложность исполнения невероятная🙌
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sprosonic
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в принципе и больше может быть вполне и вполне... и Камила и Софья ещё очень молодые, неизвестно ещё и захочет ли Аня в следующем сезоне вернутся, Аделию не забываем, да и я так думаю в обойме у Тутберидзе и подрастающее поколение готовится
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ MyCA
Евген почти догнал...
"В равной борьбе двух мастодонтов тренерского цеха плейбой, академик и просто светило фигурного катания по-джентельменски уступил даме"-это о ситуации, если выражаться языком Шанель Диоровны и/или языком анонсов первого канала🤓
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Саша Кутузова
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Ответ kate_ko
Надеюсь, вы пошутили) в вообще это не крах Тутберидзе, а успех Мишина: наконец-то Лизавету подвёл в отличной форме к ЧР!
Лиза молодец, достойна восхищения!
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Саша Кутузова
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Ответ Igor_Smr
Крах Тутберидзе - не весь подиум взяла.
Многие о таком крахе и мечтать не смеют.
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Саша Кутузова
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Ответ Ostinato
С чем мы ее и поздравляем. А главное никаких мерзких криков после победы в сторону соперников, если Вы понимаете о чем я)
Золотые слова!!! Мы понимаем 🥳
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Каролина Петрова
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Ответ Юрий Гаврилов
У Валиевой и Туктамышевой ошибки менее грубые, чем у других.
У Валиевой ошибки менее грубее, чем у других? Наверное без элемента и с 2F - это не такие уж и ошибки?

Валиева на ЧР 2021 с 3A (хоть и с падением), а также с 3F+1Eu+3S, а также с вращениями 4 уровня набрала - 254 баллов, а теперь без 3A (без элемента), а также с 2F+1Eu+3S, а также с вращениями 3 уровня набрала - 247.50. Компоненты почти одинаковые.

Хорошо Валиеву тянули, но не смогли вытянуть.
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Den3Lo
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И каждый раз совершенно заслуженно
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Egypt
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Ответ фынский аксель
А кто тренер не юниорок? По факту - никто. Профессору повезло - есть Лиза, а где остальные?
Кто-то завершил карьеру, кто-то травмировался в погоне за 4ми. Даже в штабе вашего идола есть травмированные.
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kate_ko
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Ответ Igor_Smr
Это я привел пример заголовка из прессы. Примерно такой был после КП.
Да, пресса снова перестаралась, Соня своими прокатами на этот ЧР всем всё доказала)
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фынский аксель
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Ответ Egypt
Хороший тренер. Но к сожалению только для юниорок.
А кто тренер не юниорок? По факту - никто. Профессору повезло - есть Лиза, а где остальные?
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Egypt
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Ответ N-fox
Никто не запрещает другим тренерам также работать с допубертатными детьми, как вы выражаетесь. Иделать их чемпионами.
Зачем? Есть какой-то в этом смысл? Допубертатные дети - это юниоры с возрастной категорией до 17 лет. Все со взрослыми работают. Я имею ввиду не только РФ.
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smoky eyes
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Результат на табло
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olvl
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Поздравляю ТШ чемпион. Молодцы.
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Юрий Гаврилов
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Ответ Адекватный дед
Шикарный чемпионат получился у девушек! Лишь Самоделкина расстроила. Из первых 6-ти мест, где были ультра-си, никто чисто не выполнил свою ПП. Акатьева и Муравьева падали на трикселе, Камила и Лиза сдвоили флип, Петросян и Зинина падали на квадах. Лишь 7-я Яметова чисто выполнила ПП, но у нее не было ультра-си.
У Валиевой и Туктамышевой ошибки менее грубые, чем у других.
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N-fox
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Ответ Egypt
Каждый год новая юниорка - которая в 18 лет завершает спортивную карьеру. С допубертатными детьми только и умеет работать. А со взрослыми почему не получается?
Никто не запрещает другим тренерам также работать с допубертатными детьми, как вы выражаетесь. Иделать их чемпионами.
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Egypt
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Хороший тренер. Но к сожалению только для юниорок.
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Юрий Гаврилов
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Хейтерки ЭТ бьются в истерике, стукаясь головой об углы мебели.
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MyCA
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Ответ Ольга Ручкина
Это на 8 больше чем у Плющенко
Евген почти догнал...
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Egypt
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Ответ Sonyas
А вы уверены, что молодым талантливым девчонкам этого хочется? Чтобы как в гимнастике, годами ждать, когда освободится место? Уж лучше много чемпионок и пусть каждый раз разные, но сильнейшие!
Среди юниоров - ради Бога. Зачем детей пускают со взрослыми соревноваться?
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MyCA
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https://www.youtube.com/watch?v=3d6oiRQJmWs
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Igor_Smr
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Ответ Валентина Верещагина
Так Петросян зажали и гое и компы. Она должна быть третья.
Это жулинская надбавка за возраст была у Туктамышевой.
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Sonyas
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Ответ Egypt
Каждый год новая юниорка - которая в 18 лет завершает спортивную карьеру. С допубертатными детьми только и умеет работать. А со взрослыми почему не получается?
А вы уверены, что молодым талантливым девчонкам этого хочется? Чтобы как в гимнастике, годами ждать, когда освободится место? Уж лучше много чемпионок и пусть каждый раз разные, но сильнейшие!
+14
-3
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Igor_Smr
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Ответ kate_ko
Надеюсь, вы пошутили) в вообще это не крах Тутберидзе, а успех Мишина: наконец-то Лизавету подвёл в отличной форме к ЧР!
Это я привел пример заголовка из прессы. Примерно такой был после КП.
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