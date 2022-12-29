Ренат Лайшев: «Щербакова и Валиева прошли огонь, воду и медные трубы. Они доказали всем, что наши фигуристки лучшие»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал фигуристок Анну Щербакову и Камилу Валиеву лучшими спортсменками года.
«Для меня спортсменом года является Сергей Рябов, наш красавец-самбист. Это и актуально относительно нынешней ситуации. Он настоящий эталон воина.
Среди девушек отмечу Аню Щербакову и Камилу Валиеву по своей обаятельности, красоте. Это три человека, которые были лучшими в этом году. Они прошли огонь, воду и медные трубы.
Они доказали всем, что наши фигуристки и борцы самые лучшие, красивые, мужественные и настоящие», – сказал Лайшев.
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Начиная с Юлии Липницкой , любую кого выводила Тутберидзе , все были со знаком качества ( может после спорта не смотрятся со знаком качества, но это другое ) и никакого значения не имеет , что думает аксельлутц и т. д. Мне тоже некоторые из них не нравятся , но они цвет мирового ФК. Саша именно с Тутберидзе прыгнула свои 5 квада( нечистых, но 5 )
Начиная с 2014 г эпоха хрустальных. Все они были топ. Юлия, Женя, Алина, ТЩК и Камила ( действующий топ )
Лейшев директор хрустального. должен знать кто представлял на ОИ школу и кто с какими медалями .
Трёхкратная чемпионка России, чемпионка мира, не дрогнула на ОИ и достойно их выиграла.
У Камиллы уже спорное золото России, Европы, отсутствие золота ОИ из-за допинга (а так же у всей команды из-за неё), неадекватные баллы за программы и капюшон.
Нельзя их в один ряд ставить. Ками и ТШТ опозорили Россию, которая и так вторые ОИ под нейтральным флагом