Ренат Лайшев: «Щербакова и Валиева прошли огонь, воду и медные трубы. Они доказали всем, что наши фигуристки лучшие»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал фигуристок Анну Щербакову и Камилу Валиеву лучшими спортсменками года.

«Для меня спортсменом года является Сергей Рябов, наш красавец-самбист. Это и актуально относительно нынешней ситуации. Он настоящий эталон воина.

Среди девушек отмечу Аню Щербакову и Камилу Валиеву по своей обаятельности, красоте. Это три человека, которые были лучшими в этом году. Они прошли огонь, воду и медные трубы.

Они доказали всем, что наши фигуристки и борцы самые лучшие, красивые, мужественные и настоящие», – сказал Лайшев.

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