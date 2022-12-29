Ренат Лайшев: «Щербакова и Валиева прошли огонь, воду и медные трубы. Они доказали всем, что наши фигуристки лучшие»

Теги сборная России самбо женское катание Сергей Рябов Анна Щербакова Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал фигуристок Анну Щербакову и Камилу Валиеву лучшими спортсменками года.

«Для меня спортсменом года является Сергей Рябов, наш красавец-самбист. Это и актуально относительно нынешней ситуации. Он настоящий эталон воина. 

Среди девушек отмечу Аню Щербакову и Камилу Валиеву по своей обаятельности, красоте. Это три человека, которые были лучшими в этом году. Они прошли огонь, воду и медные трубы.

Они доказали всем, что наши фигуристки и борцы самые лучшие, красивые, мужественные и настоящие», – сказал Лайшев.

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25 комментариев

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Lapo Elkann
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Ответ 4A+4Lz
Была еще одна, которая истерикой опозорилась на весь мир. Ее не стоит даже и упоминать с Щербаковой и Валиевой.
Это для вас так. Оч Щербакова, серебро -- Трусова. Валиева взяла золото , но не дали. истерика Саши не может повлиять на результат.
Начиная с Юлии Липницкой , любую кого выводила Тутберидзе , все были со знаком качества ( может после спорта не смотрятся со знаком качества, но это другое ) и никакого значения не имеет , что думает аксельлутц и т. д. Мне тоже некоторые из них не нравятся , но они цвет мирового ФК. Саша именно с Тутберидзе прыгнула свои 5 квада( нечистых, но 5 )
Начиная с 2014 г эпоха хрустальных. Все они были топ. Юлия, Женя, Алина, ТЩК и Камила ( действующий топ )
Лейшев директор хрустального. должен знать кто представлял на ОИ школу и кто с какими медалями .
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margo_rita
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Ответ Флер де Лис
Выделил, кого захотел. Задело?
Нет не задело, просто стыдно за таких руководителей.
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margo_rita
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Вот как так можно? Взрослый мужик, но ведёт себя как маленькая обиженная девочка 6 лет. У вас в группе тренировалась ещё одна девочка, которая на минуточку, стала вице-чемпионкой олимпиады. А вы сейчас делаете вид, что ее и не существовало. Невольно задумается, а не по указке ли хрустального 1 канал инициировал всю эту историю с папой Трусовой? А был ли папа? Всех возмутило, когда ИСУ не упомянул Щербакову, а вы, родные наши, чем лучше?
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Noname No
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Ответ Nina_At
каким рекордом?
Пятиквадка
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Nina_At
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Ответ АЛИНА Ананьева
А Трусова с рекордом очередным на ОИ? ппц, как не стыдно оф лицам быть такими предвзятыми 🤦
каким рекордом?
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Nina_At
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Ответ Versa
Трусову конечно не упомянул)) у Лайшева ничего не меняется.
Лайшев - президент самбо 70, а Трусова в ЦСКА.
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Горгона Медузовна
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Анна молодец.
Трёхкратная чемпионка России, чемпионка мира, не дрогнула на ОИ и достойно их выиграла.

У Камиллы уже спорное золото России, Европы, отсутствие золота ОИ из-за допинга (а так же у всей команды из-за неё), неадекватные баллы за программы и капюшон.

Нельзя их в один ряд ставить. Ками и ТШТ опозорили Россию, которая и так вторые ОИ под нейтральным флагом
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ezhik38
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Не надо пожалуйста везде Валиеву к Анне подмешивать...))
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Маргарита Михайловна
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Ну Валиева допустим только опозорилась сама и опозорила страну.
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JL JL
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Не забудь завтра тоже самое доложить.
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4A+4Lz
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Ответ Lapo Elkann
Кто кто . Не смотрела ОИ ? Можешь с опозданием посмотреть на ютюб.
Была еще одна, которая истерикой опозорилась на весь мир. Ее не стоит даже и упоминать с Щербаковой и Валиевой.
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grey9610212
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gnis et fistulas adhuc ante
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Marya Y
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Наши девчонки огонь и воду с 2015 года проходят. Пять ЧМ, две олимпиады среди главных претендентов.
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Lapo Elkann
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Ответ 4A+4Lz
Кто?
Кто кто . Не смотрела ОИ ? Можешь с опозданием посмотреть на ютюб.
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Versa
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Трусову конечно не упомянул)) у Лайшева ничего не меняется.
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kovfun-barrios
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Одна попалась на обмане с предложением стать ведущей шоу (Авербух сдал, что всё было запланировано заранее), вторая попалась на допинге во время ОИ-2022, третья чудесным образом выздоравливает за сутки и без напряга катает в шоу, согласен, несомненно лучшие)) Интересно на худших посмотреть))
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Беглый*
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Ответ АЛИНА Ананьева
А Трусова с рекордом очередным на ОИ? ппц, как не стыдно оф лицам быть такими предвзятыми 🤦
Угомонитесь со своей Трусовой. Не нужна она никому, кроме Рудковских. Вот пусть они и хвалят свою золушку
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Lёna
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Ответ АЛИНА Ананьева
А Трусова с рекордом очередным на ОИ? ппц, как не стыдно оф лицам быть такими предвзятыми 🤦
во всей красе, как говорится)
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Флер де Лис
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Ответ АЛИНА Ананьева
А Трусова с рекордом очередным на ОИ? ппц, как не стыдно оф лицам быть такими предвзятыми 🤦
Выделил, кого захотел. Задело?
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maks44
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Они даже Лайшева прошли.
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АЛИНА Ананьева
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А Трусова с рекордом очередным на ОИ? ппц, как не стыдно оф лицам быть такими предвзятыми 🤦
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Anna Stefan
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Наши девочки доказывают это уже несколько лет✌
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FS.Nika1
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Тот момент, когда каждый комментирующий тянет "одеяло" (в данном случае своих учеников) в свою сторону.
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4A+4Lz
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Ответ Lapo Elkann
Ренат ты не прав. Если двух назвал , то еще одна была второй на ОИ.
Кто?
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Lapo Elkann
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Ренат ты не прав. Если двух назвал , то еще одна была второй на ОИ.
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