Ренат Лайшев: «Мнение украинской федерации нас вообще не интересует. Щербакова — лучшая в мире во всех отношениях»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Ренат Лайшев Самбо-70 ISU Skating Awards Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о предложении Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить россиянку Анну Щербакову номинации на премию ISU Skating Awards.

«Их мнение нас вообще не интересует. Щербакова — лучшая в мире во всех отношениях. И красивая, обаятельная, эталон российской женщины, российской спортсменки, великой спортсменки, олимпийской чемпионки.

Этих ребят, я имею в виду чиновников, душит жаба, они не знают, как нас еще кольнуть, задеть, чтобы навредить нам. Но не стоит обращать внимания.

Мы все равно лучшие, самые хорошие. Хочется поздравить всех наших девчонок, команду, Этери Тутберидзе, вообще всех остальных наших тренеров за то удовольствие, искусство, которое они нам дарят каждый день», — сказал Лайшев.

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13 комментариев

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Versa
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> эталон российской женщины, российской спортсменки

эталон российской спортсменки, которая убирает флаг страны за которую выступает из всех соц-сетей и бегает от встречи с президентом в Кремле ? :DDDD мдэ
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Настя Розова
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«Мы все равно лучшие, самые хорошие» - от скромности не умрешь, Ренат Алексеевич.
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Lapo Elkann
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Ответ альфия пахина
После Загитовой, все в очередь
https://www.youtube.com/watch?v=rUFJCj31eqo
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Pion19
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pogan ь
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альфия пахина
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Ответ Бедоносец
Аня наша гордость и достояние. Самая лучшая в мире! ❤️
После Загитовой, все в очередь
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Maecenas
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Ответ rtun
Всем параллельно. Поклонникам Анютика Анютик параллелен)))
это вам так в вашей общаге сказали?
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Gemma157
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Ответ Osik92
Спортсменам эти закарянки точно по боку
Ну не скажите. Вон сколько шума из-за этих премий каждый раз)
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rtun
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Всем параллельно. Поклонникам Анютика Анютик параллелен)))
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ТМЗ
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трусову не пустили в швецию и эта дома останется
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Бедоносец
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Аня наша гордость и достояние. Самая лучшая в мире! ❤️
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Галина Александрова
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Лайшев откуда вещает, в больнице вроде лежал?)
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Osik92
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Спортсменам эти закарянки точно по боку
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Osik92
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Ну раз неинтересно зачем комментарии давать на эту тему
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