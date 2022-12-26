Президент « » высказался о предложении Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить россиянку номинации на премию .

«Их мнение нас вообще не интересует. Щербакова — лучшая в мире во всех отношениях. И красивая, обаятельная, эталон российской женщины, российской спортсменки, великой спортсменки, олимпийской чемпионки.

Этих ребят, я имею в виду чиновников, душит жаба, они не знают, как нас еще кольнуть, задеть, чтобы навредить нам. Но не стоит обращать внимания.

Мы все равно лучшие, самые хорошие. Хочется поздравить всех наших девчонок, команду, , вообще всех остальных наших тренеров за то удовольствие, искусство, которое они нам дарят каждый день», — сказал Лайшев.