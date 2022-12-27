Лайшев о премии «Серебряная лань»: «Абсолютно точно Рябов и Щербакова – лучшие из лучших»

Теги сборная России самбо женское катание Сергей Рябов Анна Щербакова Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о премии «Серебряная лань-2022». 

Сегодня Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии. В категории «Лучшие спортсмены» в их число вошли самбист Сергей Рябов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова

Лучшей командой была признана сборная России по лыжным гонкам. 

– Абсолютно точно Рябов и Щербакова – лучшие из лучших. У Рябова вся семья – чемпионы мира, порядочные люди. Щербакова – номер один в стране. 

– Команда года по вашему мнению?

– С выбором лыжников согласен, – сказал Лайшев. 

Щербакова, Большунов, Медведев и Рублев получат премию «Серебряная лань» как лучшие спортсмены-2022 по версии журналистов, Вяльбе – лучший тренер

9 комментариев

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Зиля Бадриева
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Можно уж было наградить Рыжиков, как говорится, серебро к серебру. Хорошие претенденты - Мишки, побеждавшие весь сезон.
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Olga Tchistyakov
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Ответ Tzaichiha
У Вас это явно личное(.
Да почему это личное,девчонки все классные.Но после ужасов олимпиады,где Камила выступила между прочим на высочайшем уровне,не надо только про 4 место говорить(адекватным людям и так всё понятно),несмотря на огромное психологическое давление,на изменения тела,вернула ультра си,была великолепна на ЧР ,показала фигурное катание мирового класса.Вот она героиня для меня и для миллионов поклонников фигурного катания.
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Наталья Грабовская
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Ещё о Щербаковой я могу думать как о "серебряной лани", но вот о самбисте С. Рябове....)) Неужели нельзя было придумать название, которое не диссонировало бы с половой принадлежностью. Так мало того, ещё и "серебряная", хотя премия вручается вроде бы чемпионам, завоевавшим золото - совсем с мышлением и фантазией у людей худо или наоборот - с чувством юмора хорошо.
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Tzaichiha
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Ответ Olga Tchistyakov
Лучшая Валиева,как птица Феникс ,восставшая из пепла.А Анюта,ну не хочется пересматривать её катание,даже чемпионское.И этим всё сказано,к сожалению.
У Вас это явно личное(.
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Olga Tchistyakov
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Лучшая Валиева,как птица Феникс ,восставшая из пепла.А Анюта,ну не хочется пересматривать её катание,даже чемпионское.И этим всё сказано,к сожалению.
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Tan Tan
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Ответ Jessi
«У Рябова вся семья порядочные люди», сказал Лайшев . Про Щербакову и ее семью не смог покривить душой .
Главное, что вы себя порядочной считаете
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Osik92
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Кому нужны эти никчемные премии.. Они не чего не дают.. Главное у Ани олимпийское золото)))
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Raduga
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Ответ Jessi
«У Рябова вся семья порядочные люди», сказал Лайшев . Про Щербакову и ее семью не смог покривить душой .
Не, это он про подчеркнул, что у этого самбиста порядочная семья, в отличие от самбиста Вячеслава).
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Jessi
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«У Рябова вся семья порядочные люди», сказал Лайшев .
Про Щербакову и ее семью не смог покривить душой .
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