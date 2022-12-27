Лайшев о премии «Серебряная лань»: «Абсолютно точно Рябов и Щербакова – лучшие из лучших»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о премии «Серебряная лань-2022».
Сегодня Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии. В категории «Лучшие спортсмены» в их число вошли самбист Сергей Рябов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.
Лучшей командой была признана сборная России по лыжным гонкам.
– Абсолютно точно Рябов и Щербакова – лучшие из лучших. У Рябова вся семья – чемпионы мира, порядочные люди. Щербакова – номер один в стране.
– Команда года по вашему мнению?
– С выбором лыжников согласен, – сказал Лайшев.
Щербакова, Большунов, Медведев и Рублев получат премию «Серебряная лань» как лучшие спортсмены-2022 по версии журналистов, Вяльбе – лучший тренер
Про Щербакову и ее семью не смог покривить душой .